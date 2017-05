DGAP-News: adesso AG setzt Wachstumskurs bei Umsatz und operativem Ergebnis im ersten Quartal 2017 fort (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Adesso":

adesso AG setzt Wachstumskurs bei Umsatz und operativem Ergebnis im ersten Quartal 2017 fort

- Konzernumsatz wächst um 35 % auf 75,7 Mio. EUR (25 % organisch)

- EBITDA liegt mit 5,2 Mio. EUR um 37 % über Vorjahr

- Prognose für das Gesamtjahr 2017 wird bestätigt

Die adesso AG hat im ersten Quartal 2017 den Wachstumskurs fortgesetzt und die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorquartal sowie dem Vorjahr weiter gesteigert. Wachstumstreiber sind weiterhin das Kerngeschäft mit Beratung und kundenindividueller Softwareentwicklung in Deutschland und in der Schweiz, der Ausbau der eigenen Versicherungssoftwareprodukte sowie die getätigten Unternehmenszukäufe. Das operative Ergebnis stieg wachstumsbedingt und durch margenstarke Akquisitionen überproportional.

Geschäftsentwicklung im ersten Quartal

Im ersten Quartal hat adesso den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 35 % (davon 25 % organisch) auf 75,7 Mio. EUR gesteigert. Das fortgeführte Mitarbeiterwachstum über Neueinstellungen der letzten 12 Monate, ein positives Marktumfeld sowie vielfältige Vertriebserfolge führten zu höheren Umsatzerlösen im Segment IT-Services in Deutschland und in der Schweiz. Die Aktivitäten im Bereich E-Commerce konnten besonders erfolgreich ausgeweitet werden. Das Entwicklungs- und das Projektgeschäft mit der Versicherungssoftwarefamilie in|sure konnten weiter gesteigert werden. Die Lizenz- und Wartungserlöse mit dem Content-Management-System FirstSpirit wurden gegenüber dem Vorjahresquartal ausgeweitet.

Die Zahl der Mitarbeiter in der adesso Group stieg im ersten Quartal insbesondere durch Neueinstellungen gegenüber dem 31.12.2016 um 5 % oder 111 auf 2.285 (Vorjahr: 1.757), so dass das hohe organische Wachstumstempo im ersten Quartal fortgeführt werden konnte.

Ertragsentwicklung im ersten Quartal

Bei einer weiterhin guten Auslastung und erhöhten Einsatzquote Externer in Projekten stieg das operative Ergebnis EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 37 % auf 5,2 Mio. EUR. Hiervon entfallen 1,1 Mio. EUR auf die Akquisitionen smarthouse und UnitCon. Das organische Ergebniswachstum wurde durch höhere Investitionen in die in|sure-Produktfamilie von adesso für Versicherungen gebremst.

Mit einem Vorsteuerergebnis von 3,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,7 Mio. EUR) und einem Konzernergebnis von 2,2 Mio. EUR (Vorjahr: 1,5 Mio. EUR) stieg das Ergebnis je Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 55 % auf 0,37 EUR.

Weitere Kennzahlen und Informationen

adesso hält zum 31.03.2017 liquide Mittel in Höhe von 38,7 Mio. EUR (Vorjahr: 21,3 Mio. EUR; 31.12.2016: 43,1 Mio. EUR). Die Nettoliquidität nach Abzug der finanziellen Verbindlichkeiten beträgt am Stichtag -7,0 Mio. EUR nach -5,0 Mio. EUR im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote beträgt 32 % nach 30 % im Vorjahr beziehungsweise 33 % am 31.12.2016.

Ausblick

Angesichts der guten Auslastung in Deutschland und in der Schweiz, dem fortgeführten Mitarbeiterwachstum sowie einer Vielzahl von Verkaufsansätzen sowohl für die in|sure-Produktfamilie für Versicherungen sowie das Content-Management-System FirstSpirit wird die Prognose für das Gesamtjahr 2017 mit 270 bis 300 Mio. EUR Umsatz und einem EBITDA zwischen 23 und 27 Mio. EUR bestätigt. Angesichts der geringen Anzahl an Arbeitstagen wird im Segment IT-Services im zweiten Quartal mit einem anteilig geringeren Umsatz und Ergebnisbeitrag gerechnet.

Diese und weitere Kennzahlen des 1. Quartals 2017 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter www.adesso-group.de tabellarisch zur Verfügung gestellt.

Der Vorstand

