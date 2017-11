DGAP-News: adesso AG: Erfolgreiches drittes Quartal 2017 mit Fortführung der Wachstumsdynamik und Ergebnissteigerung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Adesso":

adesso AG: Erfolgreiches drittes Quartal 2017 mit Fortführung der Wachstumsdynamik und Ergebnissteigerung

- Umsatz im dritten Quartal auf 83,9 Mio. EUR und EBITDA auf 8,8 Mio. EUR gesteigert

- Ergebnis je Aktie im dritten Quartal: 0,79 EUR (Vorjahr: 0,69 EUR)

- Umsatz nach neun Monaten 233,5 Mio. EUR (+ 24 %), EBITDA 16,4 Mio. EUR (- 4 %)

Die adesso AG hat im dritten Quartal 2017 die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorquartal sowie dem Vorjahr weiter gesteigert. Das operative Ergebnis EBITDA lag wie prognostiziert über den Werten der ersten beiden Quartale 2017. Hierzu trugen ein wieder deutlich höherer Anteil kundenverrechenbarer Stunden bei als auch weitere Lizenz- und Wartungserlöse aus der in|sure-Produktfamilie.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal

Im dritten Quartal hat adesso den Umsatz mit IT-Beratung, Softwareentwicklung und Lizenzen für eigene Produkte gegenüber dem Vorjahr um 24 % auf 83,9 Mio. EUR gesteigert und damit einen neuen Quartalshöchstwert erzielt. Das Mitarbeiterwachstum über Neueinstellungen im Zusammenspiel mit einem positiven Marktumfeld und dem erfolgreichen Gewinn einer Vielzahl neuer Projekte und Kunden führte zu steigenden Umsatzerlösen im Segment IT-Services, insbesondere in Deutschland. Das Projektgeschäft mit der Versicherungssoftware in|sure wurde weiter ausgebaut. Auch konnten weitere Lizenzumsätze sowie zusätzliche Wartungserlöse in diesem Bereich erzielt werden.

Die Zahl der Mitarbeiter in der adesso Group stieg im dritten Quartal durch Neueinstellungen gegenüber dem 30.06.2017 um 8 % oder 185 auf 2.633 weiter an, so dass das hohe organische Wachstumstempo auch im dritten Quartal fortgeführt werden konnte.

Ertragsentwicklung im dritten Quartal

Der Anteil der kundenverrechenbaren Stunden konnte gegenüber dem Vorquartal trotz Fortführung der Wachstumsinitiativen deutlich erhöht werden. Zusammen mit dem Mitarbeiterwachstum und der höheren Anzahl an Arbeitstagen führte dies zu einem Anstieg des operativen Ergebnisses auf 8,8 Mio. EUR (EBITDA Q2/2017: 2,5 Mio. EUR und Q3/2016: 8,1 Mio. EUR). Die adesso-Landesgesellschaften in Österreich, der Schweiz und in der Türkei haben durchweg positive operative Ergebnisbeiträge erzielt. Die EBITDA-Marge betrug 10,5 %. Auch im dritten Quartal führten Dienstleistungs-, Lizenz- und Wartungserlöse im Zusammenhang mit der Entwicklung und Einführung der in|sure-Produkte von adesso zu deutlichen Ergebnisbeiträgen.

Abschreibungen, Beteiligungs- und Finanzergebnis blieben annähernd auf dem Niveau des Vorquartals, so dass das Vorsteuerergebnis von 6,6 Mio. EUR über den beiden Vorquartalen und dem Vorjahr abschließt. Das Konzernergebnis im dritten Quartal beträgt 4,9 Mio. EUR und das Ergebnis je Aktie 0,79 EUR (Vorjahr: 0,69 EUR).

Neunmonatsbetrachtung

Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 % (davon organisch: 18 %) auf 233,5 Mio. EUR. Das Wachstum wurde in nahezu allen Regionen und Geschäftsbereichen erzielt. Das Portfolio der adesso Group ist gut geeignet, um die Chancen aus der Digitalisierung, der Mobilisierung und der Modernisierung von IT-Systemen zu nutzen und hohe Wachstumsraten zu erzielen. Planmäßig wurden Maßnahmen zur Abmilderung der Kostenbelastung durch das hohe Wachstumstempo umgesetzt. Gleichzeitig konnte die Kundenverrechenbarkeit der geleisteten Stunden bei adesso in Deutschland erhöht werden. Dies hat wie prognostiziert im dritten Quartal zu einem deutlichen Ergebnisanstieg der größten operativen Einheit geführt, wenngleich das operative Ergebnis des Konzerns nach neun Monaten noch leicht unter dem Wert des Vorjahres liegt.

Bedingt durch die hohe Nachfrage aus gewonnenen Aufträgen ist die Einsatzquote von Externen in Projekten gestiegen. Der Personalaufwand nahm um 21 % auf 148,7 Mio. EUR zu. Der sonstige betriebliche Aufwand stieg um 34 % auf 40,3 Mio. EUR. Das operative Ergebnis EBITDA beträgt nach den ersten neun Monaten 16,4 Mio. EUR (Vorjahr: 17,0 Mio. EUR). Die Abschreibungen stiegen von 4,2 Mio. EUR im Vorjahr auf 6,0 Mio. EUR, hiervon 1,4 Mio. EUR bzw. 2,1 Mio. EUR auf Kaufpreisallokationen.

Das Vorsteuerergebnis beträgt 10,1 Mio. EUR (Vorjahr: 12,9 Mio. EUR) und das Konzernergebnis 7,1 Mio. EUR (Vorjahr: 8,6 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie errechnet sich zu 1,15 EUR (Vorjahr: 1,42 EUR).

Weitere Kennzahlen und Informationen

adesso hält zum 30.09.2017 liquide Mittel in Höhe von 23,8 Mio. EUR (Vorjahr: 15,8 Mio. EUR; 31.12.2016: 43,1 Mio. EUR). Die zinstragenden Finanzverbindlichkeiten betragen am 30.09.2017 42,4 Mio. EUR nach 44,5 Mio. EUR im Vorjahr. Es wird mit einer Zunahme der liquiden Mittel aus positivem operativen Cashflow im vierten Quartal gerechnet. Weitere Kennzahlen werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ auch tabellarisch zum Download bereitgestellt.

Ausblick

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an. Das organische Wachstum wird fortgeführt. Zusammen mit den vorhandenen Chancen im Produktbereich wird davon ausgegangen, dass die unterjährig angepasste Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 mit einem EBITDA zwischen 20 und 24 Mio. EUR erreicht wird.

Der Vorstand

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de

