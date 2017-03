DGAP-News: ad pepper media International N.V.: Dr. Jens Körner übernimmt CEO-Posten bei der ad pepper media group (deutsch)

ad pepper media International N.



V.: Dr. Jens Körner übernimmt CEO-Posten bei der ad pepper media group

20.03.2017 / 09:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Dr. Jens Körner übernimmt CEO-Posten bei der ad pepper media group

Nürnberg, 20. März 2017 - Dr. Jens Körner wird Chief Executive Officer (CEO) der ad pepper media International N.V. und übernimmt den alleinigen Vorstand der Gruppe.

Körner verantwortet seit zehn Jahren als Chief Financial Officer (CFO) den gesamten Finanzbereich der Gruppe, hat den Turnaround der ad pepper media Gruppe begleitet und war maßgeblich für dessen Erfolg verantwortlich. Die erfolgreiche strategische Neuausrichtung der Performance-Marketing Gruppe führte in 2016 zu einem Rekordumsatz von TEUR 61.164 und damit zum höchsten Wert der Unternehmensgeschichte.

Körner gehört dem Vorstand der ad pepper media International N.V. seit November 2006 an und hat zuvor bereits den Börsengang der Gesellschaft federführend gestaltet. Er folgt als CEO auf Dr. Ulrike Handel, die Ende Februar aus dem Vorstand der Gruppe ausgeschieden ist.

Mit seiner langjährigen Erfahrung wird Körner die ad pepper media Gruppe, bestehend aus den Unternehmen ad pepper media, Webgains und ad agents, nachhaltig weiterentwickeln. Der strategische Ausbau der einzelnen Performance-Marketing Unternehmen sowie die Weiterentwicklung der proprietären Technologien stehen für ihn in seiner neuen Rolle als CEO im Fokus. Körner wird zudem Möglichkeiten von passenden Akquisitionen eruieren, um das Wachstum der Gruppe weiter voranzutreiben.

"Wir freuen uns sehr, Dr. Jens Körner in der Position des CEO zu sehen", sagt Michael Oschmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ad pepper media Gruppe. "Seine umfassende Expertise, lange Erfahrung im Unternehmen sowie sein Verständnis für das operative Geschäft gewährleisten die wirtschaftlich erfolgreiche Fortsetzung des bereits eingeschlagenen Transformationsprozesses der ad pepper media Gruppe".

Die ad pepper media International N.V. ist die Holdinggesellschaft einer der führenden internationalen Performance-Marketing Gruppen. Sie wurde 1999 gegründet und ist seit dem Börsengang im Jahre 2000 im Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet. Mit sieben Gesellschaften in vier europäischen Ländern und den USA, liefert die ad pepper media Gruppe Performance-Marketing Lösungen weltweit für Kunden wie Samsung, Nike, ERGO (Direkt) oder Opel. Zur ad pepper media International N.V. gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (Performance Marketing Agentur) und Webgains (Affiliate Marketing Network). 170 Mitarbeiter arbeiten in den Gesellschaften und in der Holding der Gruppe. www.adpeppergroup.com/

Pressekontakt: Yvonne Rogers ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 pr@adpepper.com www.adpeppergroup.com

°