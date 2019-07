DGAP-News: aap erhält US-amerikanische Zulassung (FDA) für polyaxiales LOQTEQ(R) VA Fußsystem; Markteinführung für Anfang 2020 geplant (deutsch)

aap erhält US-amerikanische Zulassung (FDA) für polyaxiales LOQTEQ(R) VA Fußsystem; Markteinführung für Anfang 2020 geplant

^

DGAP-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e):

Produkteinführung/Markteinführung

aap erhält US-amerikanische Zulassung (FDA) für polyaxiales LOQTEQ(R) VA

Fußsystem; Markteinführung für Anfang 2020 geplant

12.07.2019 / 11:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Die aap Implantate AG ("aap") gibt bekannt, dass ihre neuen LOQTEQ(R) VA

Fußplatten 2.5 von der US-amerikanischen Lebensmittelüberwachungs- und

Arzneimittelbehörde FDA (= Food and Drug Administration) zugelassen wurden.

Die Gesellschaft plant die Einführung des LOQTEQ(R) VA Fußsystems für Anfang

2020 in den USA sowie in weiteren Märkten, die die FDA-Zulassung

akzeptieren. Das System ermöglicht die flexible Behandlung von Frakturen

sowie die Korrektur von Fehlstellungen im Vorder- und Mittelfußbereich. Die

LOQTEQ(R) VA Fußplatten 2.5 gehören zur Produktfamilie LOQTEQ(R) VA (VA =

Variable Angle). Dabei handelt es sich um polyaxiale Implantate, die das

Setzen der winkelstabilen Schrauben in verschiedenen Winkeln ermöglichen und

somit die Flexibilität in der Anwendung erhöhen.

Mit ihrem neuen Fußsystem adressiert aap das Fuß- und Sprunggelenksegment,

welches mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 9 %

zu den am schnellsten wachsenden Bereichen des Traumamarktes gehört [1].

Hintergründe sind mit Blick auf den Fußbereich nicht zuletzt der

demographische Wandel und die gestiegenen Anforderungen der Patienten in den

Industrieländern, die vor allem die Zahl chirurgisch durchgeführter

Korrekturen im Vorder- und Mittelfußbereich stetig steigen lassen. Um den

wachsenden Ansprüchen der Patienten zu entsprechen, ist eine schnelle und

stabile Versorgung nötig, die eine frühzeitige Wiederherstellung der

Mobilität ermöglicht. Die spezielle Zusammenstellung von anatomisch

angepassten, winkelstabilen Platten des LOQTEQ(R) VA Fußsystems in

Verbindung mit frei wählbaren Schraubenwinkeln, anwenderfreundlichen

Instrumenten und einer hohen Stabilität erfüllen alle Anforderungen an die

moderne Fußchirurgie. Das LOQTEQ(R) VA Fußsystem 2.5 beinhaltet verschiedene

Fraktur- sowie Arthrodesen- und Osteotomieplatten für die Korrektur von

Gelenkfehlstellungen am Fuß. Darüber hinaus wird das Set durch

Revisionsplatten für wiederholte Fußoperationen komplettiert.

Im Hinblick auf die Einführung der Fußplatten in den europäischen Markt

bereitet aap aktuell die Unterlagen für das entsprechende

Konformitätsbewertungsverfahren für die CE-Kennzeichnung vor. Mit dem

LOQTEQ(R) VA Fußsystem 2.5 vollzieht aap einen wichtigen Schritt auf dem Weg

zur Komplettierung ihres Portfolios, wodurch sich die Attraktivität für

Vollversorgerkliniken und Einkaufsgemeinschaften weiter erhöht.

[1] Compound Annual Growth Rate (= CAGR) der Jahre 2019 - 2025; Quelle:

Global Foot and Ankle Devices Market Forecast up to 2025, Februar 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - Prime Standard/Regulierter Markt -

Alle deutschen Börsenplätze -

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit

Sitz in Berlin, Deutschland. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und

vermarktet Produkte für die Orthopädie im Bereich Trauma. Das IP-geschützte

Portfolio des Unternehmens umfasst neben dem innovativen anatomischen

Plattensystem LOQTEQ(R) und traumakomplementären Biomaterialien ein weites

Spektrum an Lochschrauben sowie Standard-Platten und -Schrauben. Darüber

hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit

vielversprechenden Entwicklungsprojekten wie der antibakteriellen

Silberbeschichtungstechnologie und Magnesium-basierten Implantaten. Diese

Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste

Probleme in der Chirurgie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte im

deutschsprachigen Europa direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und

Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene ein breites

Distributorennetzwerk in über 25 Ländern genutzt wird. Die Aktie der aap

Implantate AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.aap.de, oder laden Sie sich die Unternehmens-Investor Relations-app aus

dem Apple's App Store oder von Google Play herunter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den

gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm

derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die

zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten

zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte

wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung

oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die

aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete

Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir

übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

aap Implantate AG; Fabian Franke; Investor Relations; Lorenzweg 5; D-12099

Berlin

Tel.: +49/30/750 19 - 134; Fax.: +49/30/750 19 - 290; f.franke@aap.de

---------------------------------------------------------------------------

12.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: aap Implantate AG

Lorenzweg 5

12099 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0) 30 75 01 90

Fax: +49 (0) 30 75 01 91 11

E-Mail: info@aap.de

Internet: www.aap.de

ISIN: DE0005066609

WKN: 506660

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 840511

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

840511 12.07.2019

°