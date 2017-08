DGAP-News: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung: (deutsch)

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung:

Halbjahresbericht

2017 Halbjahresbericht 1. Januar bis 30. Juni 2017 ............................

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

Wertpapier - Kenn-Nr.: 722 800 ISIN: DE 0007228009

a.a.a. auf einen Blick ............................

30.06.2017 31.12.2016

Grundstücke Konzern m² 157.210 157.938 Unbebaut m² 56.085 56.085 Bebaut m² 101.125 101.853 Büround Serviceflächen m² 39.571 40.807 Fabrikund Lagerflächen m² 32.437 32.437 Parkund Freiflächen m² 19.301 19.301 Eigenkapital AG gezeichnetes Kapital TEU- 41.200 41.200 R Aktien Stü- 19.741.379 19.741.379 ck Eigenkapital Konzern Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital TEU- 45.502 43.883 R von Bilanzsumme % 51,1 47,5 Anteiliges Eigenkapital pro Aktie EUR 2,30 2,22 Minderheitsanteile TEU- 159 159 R Bilanzsumme TEU- 89.070 92.345 R Umsatz Konzern TEU- 2.646 5.454 R Operatives Ergebnis (= EBIT) TEU- 2.351 2.333 R Konzerngesamtergebnis TEU- 1.619 403 R Ergebnis je Aktie - unverwässert EUR 0,07 0,02 - verwässert (bezogen auf den den EUR 0,07 0,02 Stammaktionären zurechenbaren Periodengewinn) Anlagevermögen TEU- 86.029 89.054 R Investitionen Konzern TEU- 2.001 11.973 R Netto-Finanzschulden/Gesamtes % 44,7 48,5 Geschäftsvermögen Netto-Finanzschulden/Eigenkapital % 80,9 94,2 Genehmigtes Kapital TEU- 20.600 20.600 R Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer An- 7 7 zah- l Beteiligungsgesellschaften An- 10 10 zah- l Inhaltsverzeichnis ..............................

3 a.a.a. auf einen Blick 5 Organigramm des Konzerns 6 Verkürzter Konzernlagebericht 10 Konzernbilanz 12 Gesamtergebnisrechnung des Konzerns 13 Konzernkapitalflussrechnung 14 Konzerneigenkapitalspiegel 15 Verkürzter Konzernanhang 22 Bilanzeid des Vorstandes

Organigramm des Konzerns ..............................

Dem Unternehmensbreich a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung sind folgende Beteiligungen mit den aufgezeigten Nominalkapitalanlagen zuzurechnen:

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Kapital EUR 41.200.000,00 eingeteilt in 19.741.379 auf den Inhaber lautende Stückaktien

1) Grundstücksverwaltung Chemnitz Grundstücksverwaltung Annaberger Straße 231 GmbH, Frankfurt am 9- 1- Voltenseestraße 2 GmbH, Main 4- 0- Frankfurt am Main % 0- % Kapital EUR 50.000,00 Kapital EUR 2.812.105,34

1) Grundstücksverwaltung Chemnitz GVS Grundstücksverwaltung Jagdschänkenstraße 17 GmbH, Frankfurt am 9- 1- Sossenheim GmbH, Main 4- 0- Frankfurt am Main % 0- % Kapital EUR 50.000,00 Kapital EUR 2.556.459,41

2) GbR Naxos-Union Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft für Industrie- verwaltungsgesellschaft, Frankfurt am Main 9- 1- grundstücke mbH, 4- 0- Frankfurt am Main % 0- % Kapital EUR 1.342.999,60 Kapital EUR 766.937,82

3) Grundstücksverwaltung Moselstraße 40 GVW GmbH & Co. KG Grundstücksverwaltung Wächtersbacher Frankfurt am Main 9- 1- Straße 83 GmbH, 4- 0- Frankfurt am Main % 0- % Kapital EUR 50.0000,00 Kapital EUR 2.500.000,00

4) Projekt Hotel Sossenheim GmbH & Co. KG 3)Grundstücksverwaltung Lindley GmbH (ehemals Frankfurt am Main 9- 9- Julius Kleemann Handel 4- 4- GmbH), Frankfurt am % % Main Kapital EUR 1.800.000,00 Kapital EUR 51.200,00

1) Die restlichen Anteile werden von der 5)Grundstücksverwaltung GfM Gesellschaft Gutleutstraße 173 GmbH für Minderheitsbeteiligungen mbH gehalten. 2- Frankfurt am Main 5- % 2) Gesellschafter sind die a.a.a., GfM Kapital EUR Gesellschaft für 1.125.000,00 Minderheitsbeteiligungen mbH (3%) und Dritte (3%). 3) Die restlichen Anteile werden von der GVM Grundstücksverwaltung Melsunger Metallwerk Melsmetall GmbH gehalten 4) Die restlichen Anteile werden von der PBI Grundstücks und Generalbau GmbH gehalten 5) Die restlichen Anteile werden von der Naxos Schmirgelwerk Mainkur GmbH mit 69 % und von der Brigitte und Günter Rothenberger Enkel GmbH mit 6 % gehalten Verkürzter Konzernanlagebericht zum Zwischenabschluss 30.06.2017 .............................. der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung beteiligt sich ausschließlich an Gesellschaften mit Immobilienbesitz. Muttergesellschaft ist a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung. Die Beteiligungen mit mehr als 50% Anteilsbesitz werden im Konzern voll konsolidiert. Die Verwaltung des Immobilienportfolios erfolgt durch die Muttergesellschaft. Im Vergleich zum 31. Dezember 2016 hat sich die Unternehmensstruktur nicht geändert.

Die Aufstellung der Konzerngesellschaften befindet sich im Anhang.

2. Ertragslage

Für die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften ergaben sich im Einzelnen keine nennenswerten Veränderungen; insoweit wird auf die Ausführung im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 verwiesen. Die Mieterlöse und Erlöse aus Mietnebenkosten sind gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um TEUR 94 zurückgegangen. Der Rückgang entfällt auf Mietnebenkosten, da hier Abrechnungen für das Vorjahr enthalten sind, die Guthaben für die Mieter auswiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten weiterbelastete Kosten sowie den Veräußerungsgewinn für die Liegenschaft Beethovenstraße in Frankfurt am Main.

Die Personalaufwendungen sind leicht zurückgegangen.

Die Aufwendungen für die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 201 vermindert. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Modernisierungsaufwendungen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Anstieg von TEUR 192 zu verzeichnen. Hiervon entfallen TEUR 281 auf die Ablösung des Zinsswaps und Vorfälligkeitsentschädigung für die Finanzierung des veräußerten Objektes.

Das negative Finanzergebnis hat sich durch Zinsanpassungen im Vorjahr um TEUR 70 vermindert.

Die Steuern entfallen auf das Ergebnis für das 1. Halbjahr 2017.

Insgesamt ergibt sich zum 30.06.2017 ein Periodenergebnis von TEUR 1.399 nach TEUR -346 im Vorjahresvergleichzeitraum.

3. Finanzlage Die verzinslichen Darlehen von Kreditinstituten betragen insgesamt TEUR 38.542. Zum Bilanzstichtag sind alle Darlehen fest verzinst. Gegenüber dem Bilanzstichtag 31.12.2016 hat sich die Verschuldung durch die aus dem Kaufpreis vorgenommene Ablösung von zwei Darlehen sowie planmäßige Tilgungen um netto TEUR 4.449 vermindert. Rund 4 % der Schulden haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und rund 80 % haben Restlaufzeiten von mehr als fünf Jahren. Die Zinssätze der festverzinslichen Darlehen liegen im Durchschnitt bei rd. 2,4 %.

Für einige Objekte des Konzerns bestehen keine oder unter der Beleihungsgrenze liegende Belastungen, so dass im Bedarfsfall weitere Kreditmöglichkeiten gegeben sind.

Die Entwicklung der Liquidität für die Periode ist aus der Kapitalflussrechnung ersichtlich.

4. Vermögenslage Die Bilanzsumme von TEUR 89.070 ist gegenüber dem 31.12.2016 um TEUR 3.275 vermindert. Dem durch den Abgang der Immbilie Beethovenstraße um TEUR 5.000 verminderten Wert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien steht der Abbau der lang- und kurzfristigen finanziellen Schulden um TEUR 4.449 gegenüber. Das Eigenkapital hat sich durch das Periodenergebnis auf TEUR 45.662 erhöht und beträgt rd. 51% der verminderten Bilanzsumme.

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zu rd. 96 % aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien. Zum Stichtag 30.06.2017 wurden keine Anpassungen der zum 31.12.2016 angesetzten Werte für notwendig erachtet. Die Umbaukosten der Liegenschaft Frankfurt am Main Mainzer Landstraße 78 sowie des Lindleyprojektes wurden entsprechend dem Baufortschritt berücksichtigt.

5. Risikobericht Die im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 gegebenen Informationen gelten unverändert weiter.

Besondere Risikosituationen sind im Immobilienbesitz der Aktiengesellschaft zur Zeit nicht ersichtlich.

Es bleibt anzumerken, dass sich im Immobilienbereich latente Risiken durch Mieterwechsel ergeben, die in Leerständen oder in Mietanpassungen bestehen können. Mieterauszug und notwendige Neuvermietung können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Die Liquiditätssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Zins- und Tilgungsleistungen wurden vereinbarungsgemäß erfüllt. Im gesamten Zeitraum stand ausreichende Liquidität zur Verfügung.

Die vorhandenen Kontroll- und Überwachungssysteme und das Berichtswesen an den Aufsichtsrat und Vorstand haben sichergestellt, dass Risiken frühzeitig erkannt und geeignete Maßnahmen zur Minderung oder Vermeidung eingeleitet werden können und dass der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion ausüben kann. Der Vorstand sieht die Verpflichtungen des Risikomanagements durch die Maßnahmen erfüllt.

6. Prognosebericht

Die zum Jahresende 2016 für das Jahr 2017 prognostizierten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen haben sich bestätigt. Die Konjunkturprognosen des Ifo-Institutes wurden sogar leicht (vom Jahresende 2016 von 1,5 % auf 1,8 % zum 20.06.2017) angehoben. Die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 getroffenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 haben sich bisher erfüllt. Die Entwicklung der Objekte erfolgt planmäßig und auch der Vermietungsstand der Bestandimmobilien ist konstant auf hohem Niveau. Der in der Prognose für 2017 nicht berücksichtigte Verkauf der Liegenschaft Beethovenstraße in Frankfurt am Main hat zu einem Veräußerungsgewinn von TEUR 2.400 geführt, so dass das Ergebnis zum Stichtag danach positiv ist. Wertveränderungen bei den Objekten wurden für den Zwischenabschluss nicht berücksichtigt. Zum Stichtag 30.06.2017 verfügt die Gesellschaft über liquide Mittel von TEUR 1.583. Diese stehen für die Umbaumaßnahmen in dem Objekt Mainzer Landstraße 78 / Friedrich-Ebert-Anlage 3 sowie die Baukosten für das Lindleyprojekt zur Verfügung. Die Verschuldung konnte aus dem Verkaufserlös der Beethovenstr. 3 um rd. EUR 4,4 Mio. zurückgeführt werden. Durch die im Vorjahr vorgenommenen Umschuldungen ist der Zinsaufwand im Vorjahresvergleich um TEUR 72 reduziert. Ohne Sondereinflüsse (Veräußerungsgewinn und daraus resultierende Kosten für die Ablösung der Finanzierung dieses Objektes) ergibt ich für das 1. Halbjahr ein Ergebnis vor Steuern von TEUR -297.

Die kurz- bis mittelfristigen Planungen sind wie bisher darauf ausgerichtet, das Portfolio auszubauen, Risiken für das Unternehmen zu minimieren, Verbindlichkeiten zurückzuführen und die Liquidität zu stärken. Die Investitionstätigkeit soll sich zukünftig sowohl auf die Entwicklung der im Bestand befindlichen Objekte als auch chancenreiche Neuerwerbe richten.

Frankfurt am Main, den 28. August 2017

Der Vorstand

Dr. Sven-G. Rothenberger Hendryk Sittig

Konzernbilanz für die Zeit vom 01.01. bis 30.06.2017 ............................

30.06.2017 31.12.2016 ungeprüft geprüft EUR EUR VERMÖGENSWERTE Langfristiges Vermögen Immaterielle Vermögenswerte 1,00 1,00 Als Finanzinvestitionen gehaltene 85.082.200,00 88.087.200,00 Immobilien Sachanlagen 84.146,83 105.020,63 Latente Steueransprüche 0,00 585.934,00 Nach der Equity Methode bewertete 863.351,18 862.025,18 Beteiligungen 86.029.699,01 89.640.180,81 Kurzfristige Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und 1.457.863,30 1.210.346,99 Leistungen und sonstige Vermögenswerte Zahlungsmittel 1.582.486,84 1.494.887,15 3.040.350,14 2.705.234,14 Summe Vermögenswerte 89.070.049,15 92.345.414,95 30.06.2017 31.12.2016 ungeprüft geprüft EUR EUR EIGENKAPITAL UND SCHULDEN Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 41.200.000,00 41.200.000,00 Kapitalrücklage 1.006.037,49 1.006.037,49 Gewinnrücklage 986.210,68 986.210,68 Rücklage für Cashflow Hedges 0,00 -220.150,00 Bilanzgewinn 2.310.123,29 910.857,42 Auf die Anteilseigner des 45.502.371,46 43.882.955,59 Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital Anteile nicht beherrschender 159.140,05 159.202,05 Gesellschafter Gesamtsumme Eigenkapital 45.661.511,51 44.042.157,64 Schulden Langfristige Schulden Anteile nicht beherrschender 976.326,10 971.969,93 Gesellschafter an Personengesellschaften Finanzielle Schulden 37.121.126,10 41.470.184,71 Pensionsrückstellungen 19.290,00 20.514,00 Latente Steuerschulden 2.182.259,00 2.727.404,00 40.299.001,20 45.190.072,64 Kurzfristige Schulden Finanzielle Schulden 1.421.068,41 1.521.299,72 Steuerrückstellungen und Sonstige 588.865,73 172.705,08 Rückstellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen 1.099.602,30 1.419.179,87 und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 3.109.536,44 3.113.184,67 Summe Eigenkapital und Schulden 89.070.049,15 92.345.414,95 Gesamtergebnisrechnung des Konzerns ..............................

jeweils vom 01.01. bis 30.06.2017 30.06.2016 ungeprüft ungeprüft EUR EUR Umsatzerlöse 2.646.136,12 2.739.920,60 Sonstige betriebliche Erträge 2.374.460,22 161.180,36 46.757,72 Personalaufwendungen -376.163,94 -381.816,51 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen sowie Wertanpassungen -26.932,36 -11.971,72 für als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien Betriebliche Aufwendungen für als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien -1.436.543,7- -1.637.813,1- 9 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -829.912,09 -638.433,17 Operatives Ergebnis 2.351.044,16 231.066,38 Finanzerträge 18.142,65 20.145,58 Finanzierungsaufwendungen -546.496,46 -618.615,37 Ergebnis vor Steuern 1.822.690,35 -367.403,41 Steueraufwendungen -423.486,48 21.488,19 Periodenergebnis 1.399.203,87 -345.915,22

Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wurden oder anschließend umgegliedert werden können Absicherung von Zahlungsströmen - 29.178,00 -18.320,00 wirksamer Teil des beizulegenden Zeitwertes Absicherung von Zahlungsströmen - 232.376,00 0,00 Umgliederung in den Gewinn oder Verlust darauf entfallende Ertragsteuern -41.404,00 2.900,00 Sonstiges Ergebnis der Periode 220.150,00 -15.420,00 Summe Gesamtergebnis der Periode 1.619.353,87 -361.335,22 Es entfallen auf: Periodenergebnis Anteilseigner des Mutterunternehmens 1.399.265,87 -348.203,22 Minderheitsanteile -62,00 2.288,00 Gesamtergebnis Anteilseigner des Mutterunternehmens 1.619.415,87 -363.623,22 Minderheitsanteile -62,00 2.288,00 Ergebnis je Aktie Anzahl ausgegebene Stückaktien 19.741.379 19.741.379 Ergebnis je Aktie - unverwässert (in EUR) 0,07 -0,02 Ergebnis je Aktie - verwässert (in EUR) 0,07 -0,02 Konzernkapitalflussrechnung ..............................

30.06.2017 30.06.2016 ungeprüft ungeprüft TEUR TEUR Konzernergebnis vor Steuern 1.823 -367 Abund Zuschreibungen auf das Anlagevermögen und die als Finanzinvestitionen gehaltenen 27 12 11 Immobilien Buchverluste/-gewinne Anlagenabgänge -2.550 0 0 Aufwand/Ertrag Zinsen 528 598 Sonstiger nicht zahlungswirksamer Ertrag/ -156 -5 -131 Aufwand Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen -248 -632 und Leistungen sowie anderer Aktiva Zu-/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus 94 -79 Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -482 -473 Gezahlte Steuern 0 0 Gezahlte Zinsen -531 -618 Erhaltene Zinsen 0 1 Netto-Cashflow aus laufender -1.013 -1.090 Geschäftstätigkeit Investitionen in das Anlagevermögen -2.001 -5.508 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 7.550 0 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 5.549 -5.508 .406 Zu-/Abnahme von Bankverbindlichkeiten -4.449 4.896 (netto) Veränderung Anteile nicht beherrschender 0 -10 Gesellschafter Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -4.449 4.886 Zahlungswirksame Veränderungen aus 87 -1.712 Geschäftstätigkeit Zahlungsmittel 01.01. 1.495 3.381 Zahlungsmittel 30.06. 1.582 1.669 Eigenkapitalveränderungsrechnung ..............................

Ei- ge- nk- ap- it- al- ve- rä- nd- er- un- gs- re- ch- nu- ng zu- m 30- .0- 6.- 20- 17 (u- ng- ep- rü- ft- ) Auf Summe Min- Summe die der- Eigen- An- heits- kapi- teils- antei- tal eig- le ner des Mut- terun- ter- neh- mens ent- fal- len- des Eigen- kapi- tal ge- Kapital- Gewinn- Rücklage Bi- zeich- für la- netes nz- - Kapi- rücklage rücklage Cashflow ge- tal wi- nn Hedging St- 41.20- 1.006.03- 986.210,68 -220.150,0- 91- 43.882.- 159.2- 44.042- an- 0.000- 7,49 0 0.- 955,59 02,05 .157,6- d ,00 85- 4 31- 7,- .1- 42 2.- 20- 16 Ge- 0,00 0,00 0,00 220.150,00 1.- 1.619.4- -62,0- 1.619.- sa- 39- 15,87 0 353,87 mt- 9.- pe- 26- ri- 5,- od- 87 en- er- ge- bn- is 30- .0- 6.- 20- 17 St- 41.20- 1.006.03- 986.210,68 0,00 2.- 45.502.- 159.1- 45.661- an- 0.000- 7,49 31- 371,46 40,05 .511,5- d ,00 0.- 0 30- 12- .0- 3,- 6.- 29 20- 17

E- i- g- e- n- k- a- p- i- t- a- l- v- e- r- ä- n- d- e- r- u- n- g- s- r- e- c- h- n- u- n- g z- u- m 3- 0- .- 0- 6- .- 2- 0- 1- 6 (- u- n- g- e- p- r- ü- f- t- ) Auf S- Min- Sum- die u- der- me An- m- hei- Ei- tei- m- ts- gen- ls- e an- kapi- eig- tei- tal ner le des Mut- ter- un- ter- neh- men- s ent- fal- len- des Ei- gen- ka- pi- tal ge- Kapi- Gewinn- Rüc- Bilan- zei- tal- kla- z- chn- ge ete- für s Ka- rückla- rücklage Cas- ge- pi- ge hfl- winn tal ow Hed- gin- g S- 41.- 1.006.- 986.210,68 -1.- 509.9- 42.637.192,39 156- 42.79- t- 200- 037,49 065- 54,22 .90- 4.095- a- .00- .01- 3,0- ,44 n- 0,0- 0,0- 5 d 0 0 3- 1- .- 1- 2- .- 2- 0- 1- 5 G- 0,0- 0,00 0,00 -15- -348.- -363.623,22 2.2- -361.- e- 0 .42- 203,2- 88,- 335,2- s- 0,0- 2 00 2 a- 0 m- t- p- e- r- i- o- d- e- n- e- r- g- e- b- n- i- s 3- 0- .- 0- 6- .- 2- 0- 1- 6 S- 41.- 1.006.- 986.210,68 -1.- 161.7- 42.273.569,17 159- 42.43- t- 200- 037,49 080- 51,00 .19- 2.760- a- .00- .43- 1,0- ,22 n- 0,0- 0,0- 5 d 0 0 3- 0- .- 0- 6- .- 2- 0- 1- 6 Anhang zum verkürzten Konzern-Zwischenabschluss für die Zeit vom 01.01. bis 30.06.2016 ..............................

1. Aufstellungsnormen und Sonstige Angaben

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung (die a.a.a. ag ) für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 wurde am 28. August 2017 durch Beschluss des Vorstands zur Veröffentlichung freigegeben.

Die a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung ist eine in Deutschland gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main (Deutschland), Gutleutstraße 175, deren Aktien am amtlichen Markt (General Standard) öffentlich gehandelt werden.

Die a.a.a. ag ist beim Handelsregister des Amtgerichts Frankfurt am Main unter HRB 28852 eingetragen.

Die Erstellung des verkürzten Konzern-Zwischenabschlusses für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung und ihrer Tochterunternehmen erfolgte in Übereinstimmung mit IAS 34 "Zwischenberichterstattung".

Die bei der Erstellung des Konzern-Zwischenabschlusses angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den bei der Erstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 angewandten Methoden.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss enthält nicht sämtliche für den Abschluss des Geschäftsjahres vorgeschriebenen Erläuterungen und Angaben und sollte im Zusammenhang mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 gelesen werden.

Der vorliegende Zwischenabschluss und Zwischenlagebericht sind weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen worden.

2. In den Konzernabschluss einbezogen sind folgende Unternehmen:

Name der Gesellschaft Sitz Nominalka- Kapi- Kapitalan- pital talan- teil TEUR TEUR teil % Mutterunternehmen: a.a.a. aktiengesellschaft Frank- 41.200 furt am Main allgemeine anlageverwaltung Tochterunternehmen: (Vollkonsolidierung) Grundstücksverwaltung Frank- 2.812 100,00 2.812 Voltenseestraße 2 GmbH furt am Main GVS Grundstücksverwaltung Frank- 2.556 100,00 2.556 Sossenheim GmbH furt am Main Verwaltungsgesellschaft für Frank- 767 100,00 767 Industriegrundstücke mbH furt am Main GVW Grundstücksverwaltung Frank- 2.500 100,00 2.500 Wächtersbacher Straße 83 GmbH furt am Main Grundstücksverwaltung Lindley Frank- 51 94,00 48 GmbH furt am Main Grundstücksverwaltung Frank- 50 94,00 47 Chemnitz Annaberger Straße furt am 231 GmbH Main Grundstücksverwaltung Frank- 50 94,00 47 Chemnitz Jagdschänkenstraße furt am 17 GmbH Main GbR Naxos-Union Grundstücksverwaltungsgesell- Frank- 1.343 94,00 1.262 schaft furt am Main Verwaltungsgesellschaft für Gewerbeimmobilien GmbH & Co. Frank- 50 94,00 47 KG furt am Main Projekt Hotel Sossenheim GmbH & Co. KG Frank- 1.800 94,00 1.692 furt am Main Minderheitsanteile werden vom Eigenkapital des Mutterunternehmens gesondert in der Gewinn- und Verlustrechnung und innerhalb des Eigenkapitals bzw. des langfristigen Fremdkapitals in der Konzernbilanz ausgewiesen. Minderheitsanteile für Personengesellschaften werden entsprechend IAS 32.18b hingegen als Fremdkapital ausgewiesen, weil dem Gesellschafter einer Personengesellschaft gem. § 732 BGB ein ordentliches Kündigungsrecht zusteht.

Erläuterungen zur verkürzten Konzern-Zwischenbilanz:

3. Sachanlagevermögen

Anschaffungskosten 30.06.2017 31.12.2016 EUR EUR Stand 01.01. 425.991,53 429.347,21 Zugänge 6.058,56 6.745,19 Abgänge 0,00 -10.100,87 Umbuchungen 0,00 0,00 Stand 30.06. /31.12. 432.050,09 425.991,53 Abschreibungen Stand 01.01. 320.970,90 306.718,17 Zugänge 26.932,36 24.352,60 Abgänge 0,00 -10.099,87 Stand 30.06. /31.12. 347.903,26 320.970,90 Buchwerte 30.06. /31.12. 84.146,83 105.020,63 4. Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien

30.06.2017 31.12.2016 EUR EUR Stand 01.01. 88.087.200,00 75.537.200,00 Zugänge 1.995.000,00 11.136.286,95 Abgänge -5.000.000,00 0,00 Nettogewinne/-verluste aus der Anpassung auf den 0,00 1.413.713,05 beizulegenden Zeitwert Stand 30.06./ 31.12. 85.082.200,00 88.087.200,00 Wertveränderungen bei den bereits im Bestand ausgewiesenen Immobilien haben sich nach der überschlägigen Überprüfung der Bewertungen im Berichtszeitraum nicht ergeben.

Die Zugänge entfallen auf die Baukosten für das Lindley Projekt sowie die Umbaukosten für das Objekt Mainzer Landstraße 80.

Abgegangen ist das Objekt Beethovenstraße in Frankfurt am Main.

5. Latente Steueransprüche und -schulden

Die latenten Steueransprüche und -schulden stellen sich wie folgt dar:

30.06.2017 31.12.2016 Aktiv Passiv Aktiv Passiv EUR EUR EUR EUR Neubewertung der 0,00 2.182.242,00 0,00 2.404.737,00 als Finanzinvestitio- nen gehaltenen Immobilien auf den beizulegenden Zeitwert Unterschiede in 0,00 17,00 0,00 17,00 der Pensionsrückstel- lung Steuer auf 0,00 0,00 542.190,00 0,00 Verluste Cashflow Hedges 00,0 0,00 43.744,00 0,00 Temporäre 0,00 ,00 0,00 322.650,00 Differenzen zum Steuerbilanzergeb- nis Bilanzsatz 0,00 2.182.259,00 585.934,00 2.727.404,00 6. Eigenkapital

Einzelheiten können dem Konzerneigenkapitalspiegel entnommen werden. Das Grundkapital der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung beträgt zum Bilanzstichtag EUR 41.200.000,00, eingeteilt in 19.741.379 Stückaktien.

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung des Konzerns:

7. Umsatzerlöse

01.01. - 01.01. - 30.06.2017 30.06.2016 EUR EUR Nettomieten aus als 2.284.251,79 2.280.667,48 Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien Erlöse aus Mietnebenkosten 361.884,33 459.253,12 2.646.136,12 2.739.920,60 Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 94 zurückgegangen. Der Rückgang entfällt ausschließlich auf Mietnebenkosten, da hier Abrechnungen für das Vorjahr enthalten sind, die zu Guthaben der Mieter geführt haben.

8. Steueraufwendungen

30.06.2017 30.06.2016 EUR EUR Tatsächliche Ertragsteuern Tatsächlicher Ertragsteueraufwand 424.101,48 5.615,81 Latente Ertragsteuern aktive latente Steuern auf Cashflow Hedges 2.340,00 1.433,00 Zuführung/Auflösung Passive latente -545.145,0- -28.537,00 Steuern auf realisierte stille Reserven 0 Verbrauch aktive latente Steuern auf 542.190,00 0,00 Verlustvortrag 423.486,48 -21.488,19 Sonstige Erläuterungen:

9. Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen

Das oberste, dem Konzern übergeordnete Mutterunternehmen ist die Rothenberger 4 x S Holding GmbH, Frankfurt am Main.

Im Berichtszeitraum bestanden wirtschaftliche Beziehungen zu über das Mutterunternehmen verbundenen Unternehmen. Die folgende Tabelle enthält die Gesamtbeträge aus Transaktionen der a.a.a. ag mit nahe stehenden Unternehmen und Personen. Die Angaben für 2016 betreffen das volle Geschäftsjahr, für 2017 den Zeitraum von 6 Monaten; die Stände der Forderungen und Verbindlichkeiten beziehen sich jeweils auf den Bilanzstichtag 31.12.2016 bzw. 30.06.2017.

Nahe stehende Erlö- Aufwendungen Forderungen Verbindlichkei- Unternehmen und se für an ten gegenüber Personen aus Leistungen nahestehende nahestehenden Leis- und Unternehmen Unternehmen tun- Vermögensge- und Personen und Personen gen genstände TEUR TEUR TEUR TEUR Rothenberger 4 2017 3 6 0 0 0 0 0 0 x S 2016 Vermögensverwal- tung GmbH Grundstücksver- 2017 0 45 22 79 5 95 398 0 waltung 2016 Gutleutstraße GmbH Grundstücksver- 2017 0 10 0 0 0 11 0 0 waltung 2016 Gutleutstr. 173 GmbH GVM 2017 0 4 0 0 0 4 0 0 Grundstücksver- 2016 waltung Melsunger Metallwerk Melsmetall GmbH Günter 2017 0 1 0 0 0 0 0 0 Rothenberger 2016 Industries GmbH Overbeck 2017 149 113 162 74 52 0 0 Schleiftechnik 2016 317 GmbH Diskus Werke AG 2017 0 0 0 7 0 0 0 0 2016 GfM 2017 0 0 3 14 0 0 3 13 Gesellschaft 2016 für Minderheitsbe- teiligungen mbH Naxos 2017 0 14 3 830 614 614 3 5 Schmirgelwerk 2016 Mainkur GmbH PBI 2017 0 0 2 11 0 0 2 11 Grundstücksund 2016 Generalbau GmbH Push GmbH 2017 19 0 1 27 3 0 0 1 2016 Die Berechnung von Leistungen an und von nahe stehenden Unternehmen und Personen ebenso wie die Gewährung von Darlehen an und von diesen, erfolgen zu marktüblichen Konditionen. Die zum Stichtag bestehenden offenen Salden sind nicht besichert und werden durch Barzahlung beglichen. Für die übrigen Forderungen oder Schulden gegen nahe stehende Unternehmen und Personen bestehen keinerlei Garantien. Für den Berichtszeitraum hat der Konzern keine Wertberichtigung auf Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen und Personen gebildet (2016: EUR 0).

10. Versicherung der gesetzlichen Vertreter ("Bilanzeid")

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Frankfurt am Main, den 28. August 2017 Der Vorstand

Dr. Sven-G. Rothenberger Hendryk Sittig Vorsitzender

Kontakt: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

Hendryk Sittig

Gutleutstr. 175 60327 Frankfurt am Main

Tel:+49 (0)69 24 000 825 Fax:+49 (0)69 24 000 829

E-Mail:hendryk.sittig@aaa-ffm.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Gutleutstr. 175 60327 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0) 69 24 00 08 22 Fax: +49 (0) 69 24 00 08 29 E-Mail: hendryk.sittig@aaa-ffm.de Internet: www.aaa-ffm.de ISIN: DE0007228009 WKN: 722800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg

