DGAP-News: Zur Rose-Gruppe wächst mit knapp 30 Prozent im ersten Halbjahr 2019 (deutsch)

Zur Rose-Gruppe wächst mit knapp 30 Prozent im ersten Halbjahr 2019

^

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Zur Rose-Gruppe wächst mit knapp 30 Prozent im ersten Halbjahr 2019

21.08.2019 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Zur Rose-Gruppe wächst mit knapp 30 Prozent im ersten Halbjahr

- Starkes Wachstum in Deutschland untermauert deutliche Marktführerschaft

- Umsatzwachstum in der Schweiz über Marktentwicklung

- Profitabilität gegenüber Vorjahr verbessert

- Beschleunigte Integration: Stilllegung Standort apo-rot in Hamburg

- Gesetz zur Einführung des eRezepts in Deutschland am 16. August 2019 in

Kraft getreten

- Debatte um Rx-Versandhandelsverbot beendet

- Ziele für 2022 bestätigt

Die Zur Rose-Gruppe setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2019

planmässig fort.



Unter Einrechnung des Umsatzes von medpex erzielte die

Gruppe ein Umsatzplus von 28.1 Prozent auf CHF 771.8 Mio. im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum. Dadurch wurde trotz intensiven Preiswettbewerbs gegenüber

dem ersten Quartal 2019 eine leichte Wachstumsbeschleunigung erreicht. Ohne

Einbezug von medpex stiegen die Verkäufe um 12.9 Prozent in Lokalwährung [1].

Die Gruppe konnte damit ihre führende Stellung als grösste Versandapotheke

Europas deutlich ausbauen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von minus 1.5

auf minus 0.4 Prozent.

Markantes Umsatzwachstum im Kernmarkt Deutschland

In Deutschland erhöhte die Zur Rose-Gruppe den Umsatz inklusive medpex um

46.2 Prozent in Lokalwährung bzw. um 41.1 Prozent auf CHF 480.6 Mio. Um das

gesteigerte Volumen abwickeln zu können, wird derzeit in der im August 2019

termin- und kostengerecht fertiggestellten neuen Halle des

Logistikerweiterungsbaus in Heerlen mit dem Innenausbau und der Installation

der Anlagen begonnen. Überdies wird geprüft, ob bereits 2020 und damit

früher als geplant die Logistikaktivitäten weiterer Gesellschaften nach

Heerlen überführt werden können, um Effizienzsteigerungen zu erzielen. Die

Gruppe erwartet die vollständige Inbetriebnahme des neuen

Distributionszentrums wie geplant im Laufe des Jahres 2021.

Im Rahmen der Integration von apo-rot sollen als nächste Schritte die

Bereiche Marketing, Service und IT in Heerlen gebündelt werden, um weitere

Synergien zu realisieren. Vor diesem Hintergrund wird der Standort der

apo-rot Service GmbH im Hamburg, wo diese Aufgaben derzeit von einem Team

mit rund 80 Mitarbeitenden erbracht werden, per 31. Dezember 2019

stillgelegt. Die apo-rot Service GmbH hat freiwillig und aus sozialer

Verantwortung heraus sozial verträgliche Lösungen in Form von

Abfindungsangeboten entwickelt, in denen die Interessen der Mitarbeitenden

angemessen berücksichtigt werden.

Kontinuierliches Wachstum in der Schweiz

Trotz regulatorisch bedingter Preissenkungen von 4 Prozent (IQVIA,

ex-factory-Wert) gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigerte Zur Rose den

Umsatz in der Schweiz um 4.3 Prozent auf CHF 273.3 Mio. und wuchs damit

deutlich über dem Markt. Ein wesentlicher Faktor war wiederum das

Ärztegeschäft. Zur Rose gelang es, ihren Marktanteil in diesem Bereich im

ersten Halbjahr von 24.5 auf 25.2 Prozent zu erhöhen. Im B2C-Geschäft

entwickelten sich das klassische Retail- und das stationäre Geschäft

erfreulich. Allerdings beeinträchtigten die Preissenkungen insbesondere

hochpreisiger Medikamente sowie Therapieumstellungen im Specialty

Care-Bereich das sonst erfolgreiche B2C-Geschäft. Wie im Juni kommuniziert,

intensivieren Migros und Zur Rose ihre bestehenden Kooperationen in den

Bereichen Shop-in-Shop-Apotheken, Webshop und Entwicklung innovativer

Modelle im Hinblick auf die integrierte Versorgung.

Fortschreitende Expansion in europäischen Kernmärkten

Mit der Akquisition der spanischen PromoFarma im September 2018 ist es der

Zur Rose-Gruppe gelungen, ihr Geschäftsmodell um das wenig kapitalintensive

Marktplatzmodell strategisch zu ergänzen. Durch die Übernahme des

zwischenzeitlich integrierten französischen Marktplatzes Doctipharma und

durch die Aufnahme neuer Partnerapotheken in Frankreich und Italien treibt

die Gruppe den Ausbau des Geschäftsmodells in europäischen Kernmärkten

weiter konsequent voran. Sie erzielte in diesem Segment im «Übrigen Europa»

ein Umsatzwachstum von 34.5 Prozent auf CHF 17.9 Mio. Die Zahl der an den

Marktplatz angeschlossenen Partnerapotheken stieg auf über 750 mit einem

Gesamtangebot von über 110'000 Produkten.

Sondereffekte prägen Ergebnisentwicklung

Das Ergebnis im ersten Halbjahr 2019 wurde durch verschiedene Sondereffekte

beeinflusst. Die Verbreiterung des Sortiments und die Abwicklung der um 22

Prozent gestiegenen Anzahl Pakete im Rahmen der Integration von apo-rot in

Heerlen hat die Komplexität erhöht und zur - voraussichtlich noch bis zur

Inbetriebnahme des neuen Distributionszentrums andauernden - Umstellung vom

Zwei- auf einen Drei-Schicht-Betrieb geführt. Diese Faktoren wirken sich auf

die Kosten aus. Weiter schlagen sich die Aufwendungen zugunsten der weiteren

Internationalisierung im Ergebnis nieder. Demgegenüber wurden die Kosten für

den Earn-out beim Kauf von medpex aufgrund eines intensiven Preiswettbewerbs

im OTC-Geschäft in Deutschland tiefer bewertet als veranschlagt. Unter

Berücksichtigung aller Sondereffekte verbesserten sich das Betriebsergebnis

(EBITDA) von minus CHF 9.0 Mio. auf minus CHF 2.5 Mio. und die EBITDA-Marge

von minus 1.5 Prozent auf minus 0.4 Prozent. Das Unternehmensergebnis

schlägt mit minus CHF 17.1 Mio. zu Buche (Vorjahr: minus CHF 17.6 Mio.). Die

Unternehmensergebnis-Marge verbesserte sich von minus 2.9 auf minus 2.6

Prozent.

Gesetzesinitiativen beschleunigen eHealth-Entwicklung in Deutschland

In Deutschland ist das Gesetz für mehr Sicherheit in der

Arzneimittelversorgung (GSAV) am 16. August 2019 in Kraft getreten. Damit

steigt Deutschland in die operative Umsetzung des elektronischen Rezepts

(eRezept) ein. Die offizielle deutschlandweite Einführung ist für Mitte 2020

geplant. Für Patientinnen und Patienten entfällt somit das bislang

aufwendige Verfahren der postalischen Rezepteinsendung an Versandapotheken.

Als grösste Versandapotheke Europas wird die Zur Rose-Gruppe diesen

Meilenstein für ihr Geschäftsmodell nutzen. Sie erwartet in den kommenden

Jahren eine deutliche Steigerung des Versandmarktanteils

verschreibungspflichtiger Medikamente von derzeit lediglich 1.3 Prozent.

Durch die vollständige Übernahme des Joint-Venture-Unternehmens Ehealth-Tec,

einer kleinen Gesellschaft im Bereich digitaler Lösungen im

Gesundheitswesen, nimmt die Gruppe als Systemanbieter für eRezept-Lösungen

eine Vorreiterrolle im deutschen Markt ein. Im Rahmen von strategischen

Partnerschaften setzt Ehealth-Tec bereits erste eRezept-Pilotprojekte mit

Krankenkassen, dem Smart-Home-Projekt der AOK Sachsen-Anhalt und des

Immobilienunternehmens WGF sowie demnächst mit dem Spitzenverband der

Fachärzte Deutschlands (SpiFa) in der Praxis um. Das erworbene technische

Know-how ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Entwicklung des

Gesundheits-Ökosystems von Zur Rose.

Im Juli 2019 verabschiedete das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes

zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken. Das Vorhaben, den Versandhandel mit

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu verbieten, ist somit endgültig

beendet. Die in diesem Entwurf weiterhin geplante Untersagung von

Patienten-Boni durch EU-ausländische Versandapotheken wird der

Bundesgesundheitsminister in die Abstimmung mit der EU-Kommission geben. Die

Zur Rose-Gruppe geht weiterhin davon aus, dass dieses Gesetzesvorhaben

europarechtswidrig ist und im Widerspruch zum Urteil des Europäischen

Gerichtshofes von 2016 steht. Weitere Elemente des

Apothekenstärkungsgesetzes, wie das Wiederholungsrezept, wirken sich positiv

auf das Versandgeschäft aus. Ärztinnen und Ärzte sollen künftig

Verschreibungen für eine bis zu dreimal wiederholbare Abgabe ausstellen

können. Insbesondere für Versicherte mit einer chronischen Erkrankung

bedeutet dies eine wesentliche Erleichterung in der Arzneimittelversorgung.

Ausblick

Die aktuellen Veränderungen im Markt bewirken ein starkes Momentum zugunsten

des Geschäftsmodells der Zur Rose-Gruppe. Das Management bestätigt für das

Gesamtjahr 2019 die kommunizierte Umsatzerwartung und die für 2022

festgelegten Ziele. Mit den Verkäufen von medpex erwartet die Zur

Rose-Gruppe 2019 einen Umsatz von rund CHF 1.6 Mrd., entsprechend einem

Wachstum von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Unter

Berücksichtigung aller Sondereffekte wird auf Stufe EBITDA ein

ausgeglichenes Ergebnis, mindestens jedoch die 2018 erreichte EBITDA-Marge

(minus 1.0 Prozent), angestrebt. Vor dem Hintergrund der Einführung des

elektronischen Rezepts in Deutschland bestätigt das Management den Ausblick

für 2022: Die Zur Rose-Gruppe peilt eine Verdoppelung des 2018 erzielten

Umsatzes an. Wie bereits kommuniziert, liegt die EBITDA-Zielmarge für 2022

bei 5 bis 6 Prozent, entsprechend CHF 120 bis 150 Mio.

Umsatz, in 1000 CHF (ungeprüft) 1.1.-30.6.20- 1.1.-30.6.20- Verände-

19 18 rung

Zur Rose-Gruppe inkl. medpex 771'807 602'706 28.1%

Zur Rose-Gruppe 668'360 602'706 10.9%

In Lokalwährung 12.9%

Märkte

Deutschland inkl. medpex 480'620 340'585 41.1%

Deutschland inkl. medpex, in 1000 46.2%

EUR

Deutschland 377'174 340'585 10.7%

Deutschland, in 1000 EUR 14.7%

Schweiz 273'330 262'121 4.3%

Übriges Europa 17'857 - n.a.

Geschäftsmodelle

B2C inkl. medpex 543'279 406'194 33.7%

B2C 439'832 406'194 8.3%

Professional Services 210'671 196'512 7.2%

Marketplace 17'857 - n.a.

Umsatzkennzahlen

Das Umsatzwachstum nominal gibt die prozentuale Veränderung der Umsätze im

Vergleich zum Vorjahr an. Das Umsatzwachstum in Lokalwährung zeigt die

prozentuale Veränderung der Umsatzerlöse ohne den Einfluss von

Wechselkurseffekten (Umrechnung erfolgt zum Vorjahreskurs).

Weitere Kennzahlen, in 1000 CHF 1.1.-30.6- 1.1.-30.6- Verände-

(ungeprüft) .2019 .2018 rung

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und -2'456 -8'960 72.6%

Wertminderungen (EBITDA)

in % des Umsatzes -0.4% -1.5%

Betriebsergebnis (EBIT) -17'084 -16'709 -2.2%

in % des Umsatzes -2.6% -2.8%

Unternehmensergebnis -17'085 -17'594 2.9%

in % des Umsatzes -2.6% -2.9%

30.6.2019 31.12.2018 Veränderung

Eigenkapital 445'281 443'606 0.4%

in % der Bilanzsumme 54.6% 61.1%

Der Halbjahresbericht 2019 sowie die Präsentation zum Halbjahresergebnis

stehen als Download zur Verfügung unter www.zurrosegroup.com | Investoren &

Medien | Publikationen.

Heute um 14:00 Uhr findet eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien in

Englisch statt.

CH: +41445806522 | DE: +4969201744210 | UK: +442030092470 | USA:

+18774230830

Konferenz-ID: 90776900#

Die dazugehörige Präsentation (ohne Audio) ist einsehbar unter:

https://webcasts.eqs.com/zurrose20190821/no-audio

Alternativ kann die Präsentation über Live-Audio-Webcast unter folgendem

Link verfolgt werden:

https://webcasts.eqs.com/zurrose20190821

Kontakt für Analysten und Investoren

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien

Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation

E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda

23. Oktober 2019 Q3/2019 Trading Update

22. Januar 2020 Umsatz 2019

19. März 2020 Jahresergebnis 2019

16. April 2020 Q1/2020 Trading Update

23. April 2020 Ordentliche Generalversammlung

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und

eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem

Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und

kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag

zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus

durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich

Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende,

integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten

und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu

einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger

und Industrie.

Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter

anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das

Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1300 Mitarbeitende

und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1'207 Millionen

Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange

kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018

begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der

SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker

ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

[1] Da das Herauslösen des Versandgeschäfts noch nicht abgeschlossen ist,

konnten im ersten Halbjahr 2019 noch keine Umsätze von medpex konsolidiert

werden.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zur Rose Group AG

Walzmühlestrasse 60

8500 Frauenfeld

Schweiz

Telefon: +41 52 724 08 14

Internet: www.zurrosegroup.com

ISIN: CH0042615283

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 860487

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

860487 21.08.2019

°