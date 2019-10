DGAP-News: Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 180 Mio. (deutsch)

Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 180 Mio.





^

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 180

Mio.

24.10.2019 / 17:32

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über CHF 180

Mio.

Die Zur Rose Group AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche,

öffentliche Obligationenanleihe über CHF 180 Mio. platziert. Die Anleihe

wird zu 2.50 Prozent verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Die

Liberierung der Anleihe erfolgt am 21. November 2019 im Anschluss an die

Kotierung an der SIX Swiss Exchange. Der Nettoerlös der Anleihe wird von der

Emittentin vorwiegend zur Finanzierung der Initiativen im Zusammenhang mit

der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland sowie für weitere

Unternehmenszwecke verwendet. Die finalen Konditionen sehen wie folgt aus:

Emittentin Zur Rose Group AG

Emissionsbetrag CHF 180 Mio. mit der Möglichkeit zur Erhöhung

Zinssatz (Coupon) 2.50% p.a.

Laufzeit 5 Jahre

Emissionspreis 100%

Rückzahlungspreis 100%

Liberierung 21. November 2019

Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wurde

beantragt

ISIN CH0505011897

Ein Bankensyndikat, bestehend aus Credit Suisse als Sole Lead Manager sowie

Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager, hat die Emission

und Platzierung der Anleihe begleitet.

Kontakt für Analysten und Investoren

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien

Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation

E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda

22. Januar 2020 Umsatz 2019

19. März 2020 Jahresergebnis 2019

16. April 2020 Q1/2020 Trading Update

23. April 2020 Ordentliche Generalversammlung

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und

eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem

Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und

kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag

zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus

durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich

Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende,

integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten

und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu

einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger

und Industrie.

Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter

anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das

Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1300 Mitarbeitende

und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1'207 Millionen

Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange

kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018

begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der

SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker

ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen

dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche

Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten.

Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von

Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische

Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer

allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede

Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen

U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die

Wertpapiere der Zur Rose AG ("Gesellschaft") wurden nicht und werden nicht

gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen

Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an

U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)

verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer

"offshore transaction" gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im

Sinne der Artikel 652a, 752 oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff.

des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR

OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE

PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED

OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN

THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS

OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY

NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S.

SECURITIES LAWS. SECURITIES OF ZUR ROSE AG ("COMPANY") ARE NOT BEING

PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF

THE COMPANY HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.

SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED

STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN "OFFSHORE

TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THIS

DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS OR A SIMILAR COMMUNICATION

ACCORDING TO ART. 652A, 752 OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR

ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LISTING RULES.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zur Rose Group AG

Walzmühlestrasse 60

8500 Frauenfeld

Schweiz

Telefon: +41 52 724 08 14

Internet: www.zurrosegroup.com

ISIN: CH0042615283

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 896593

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

896593 24.10.2019

°