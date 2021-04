DGAP-News: Zuhause heute und morgen: TAG Immobilien AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2020 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Zuhause heute und morgen: TAG Immobilien AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2020

TAG Immobilien AG

Zuhause heute und morgen: TAG Immobilien AG veröffentlicht

Nachhaltigkeitsbericht 2020

22.04.2021 / 06:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Zuhause heute und morgen: TAG Immobilien AG veröffentlicht

Nachhaltigkeitsbericht 2020

- Weitere Ziele gesetzt, um wirtschaftliche, ökologische und soziale

Interessen in Einklang zu bringen und lebenswerte Wohnquartiere zu

bezahlbaren Mieten zu schaffen

- Soziales Engagement von wesentlicher Bedeutung, nicht nur in Zeiten der

Covid-19-Pandemie, Gründung der TAG Miteinander Stiftung in 2020 erfolgt

- Fertigstellung einer umfassenden Dekarbonisierungsstrategie zur weiteren

Reduzierung der CO2-Emissionen in 2021

- Aktivitäten im Neubau in Polen bieten umfangreiche Chancen, Gebäude

nachhaltig zu planen und von Beginn an den Klima- und Ressourcenschutz

einzubeziehen

- TAG auf Basis der vorliegenden ESG-Ratings unter den führenden

Immobilienunternehmen

Hamburg, 22. April 2021

Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute ihren insgesamt neunten

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Mit diesem Bericht wird die

finanzielle Berichterstattung aus dem am 17. März 2021 erschienenen

Geschäftsbericht um alle wesentlichen nichtfinanziellen Aspekte des

Geschäftsjahres 2020 ergänzt und vervollständigt.

Claudia Hoyer, COO der TAG, erläutert zum Nachhaltigkeitsbericht: "Unsere

Nachhaltigkeitsziele haben wir 2020 weiter präzisiert und intensiver

verankert. Dadurch können Nachhaltigkeitsaspekte noch stärker in unsere

Geschäftstätigkeiten integriert und das Bewusstsein dafür gestärkt werden.

Mit unserem Nachhaltigkeitsmanagement wollen wir einen Beitrag für ein

nachhaltiges Wirtschaften, eine lebenswerte Gesellschaft und den Schutz der

Umwelt leisten. Bezahlbares Wohnen verstehen wir als große gesellschaftliche

Verantwortung. Zufriedene Mieter*innen sind dabei zentral für unseren

wirtschaftlichen Erfolg und unsere Zukunftsfähigkeit."

Verantwortung in der Gesellschaft - Soziale Nachhaltigkeit in Zeiten der

Covid-19-Pandemie

Wir stehen unseren Mieter*innen auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie helfend

zur Seite. Neben einem mehrmonatigen freiwilligen Verzicht auf

Mieterhöhungen wurden unsere Hilfeleistungen im Bereich der

Schuldnerberatung in den vergangenen Monaten noch einmal verstärkt. Soziales

Engagement ist uns wichtiger denn je. Wir setzen uns besonders für ein

altersgerechtes Wohnumfeld und für nachbarschaftliche Gemeinschaften ein und

schaffen Freizeitangebote für alle Generationen. Als Wohnungsunternehmen

sehen wir uns nicht mehr nur als reiner Vermieter, durch neue

gesellschaftliche Trends und veränderte Bedürfnisse werden wir in unseren

Quartieren immer mehr zum Lebensdienstleister.

In 2020 wurde die gemeinnützige TAG Miteinander Stiftung gegründet. Unter

dem Dach der Stiftung stärken wir unsere sozialen Aktivitäten und verbessern

die Lebensbedingungen in unseren Quartieren. Mit der Stiftung wollen wir

dazu beitragen, dass Menschen in guten Verhältnissen leben und Freude am

Miteinander und an gelebter Nachbarschaft haben. Der Fokus liegt dabei auf

der Förderung von Kindern und Jugendlichen, der Unterstützung von Familien

und Senior*innen sowie hilfsbedürftiger, unverschuldet in Not geratener

Menschen.

Während der Pandemie gilt es auch, unsere Mitarbeiter*innen, die sich für

unsere Kund*innen tagtäglich engagieren, bei ihrer Arbeit zu schützen. Als

verantwortungsvoller Arbeitgeber haben wir deshalb die

Arbeitsschutzmaßnahmen und die Möglichkeiten des flexiblen und mobilen

Arbeitens ausgebaut und die Kommunikation über digitale Kanäle intensiviert.

Unsere wertschätzende Unternehmenskultur, die von einem respektvollen und

transparenten Miteinander geprägt ist, trägt ebenso entscheidend zu unserem

Unternehmenserfolg bei wie die Eigenverantwortung jeder und jedes Einzelnen.

Unser Portfolio verantwortlich entwickeln - Ausblick auf das Jahr 2021

Es ist unser langfristiges Ziel, einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand

zu entwickeln und zu bewirtschaften. Dafür erarbeiten wir derzeit eine

umfassende Dekarbonisierungsstrategie, die wir im Laufe des Jahres 2021

fertigstellen wollen. So haben wir bereits die Datenerfassung und -qualität

ausgebaut und werden uns konkrete Reduktionsziele setzen. Durch die

Reduzierung der CO2-Emissionen leisten wir unseren Beitrag zur Erfüllung der

Klimaziele. Beim Neubau von Wohnungen in Polen, in den wir in den nächsten

Jahren umfangreich investieren, gewährleisten wir bereits von Anfang an

höchste Energieeffizienz und sinnvollen Ressourceneinsatz.

Martin Thiel, Finanzvorstand der TAG fasst zusammen: "Unser Ziel ist es,

wirtschaftliche, ökologische und soziale Interessen in Einklang zu bringen.

Mit wirtschaftlicher Stabilität schaffen wir die Voraussetzungen für

soziales und ökologisches Engagement. Und unsere sozialen und ökologischen

Maßnahmen wirken sich wiederum positiv auf unseren langfristigen

wirtschaftlichen Erfolg aus. Wir freuen uns, dass sich dieser

Nachhaltigkeitsansatz auch in einer sehr positiven Beurteilung

internationaler ESG-Rating Agenturen widerspiegelt und wir hier zu den

führenden Unternehmen im Immobiliensektor zählen."

Weitere Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten und

Nachhaltigkeitszielen der TAG können dem Nachhaltigkeitsbericht 2020 unter

https://www.tag-ag.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsberichte/ entnommen

werden.

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Tel. +49 (0) 40 380 32 300, Fax +49 (0) 40 380 32 388

ir@tag-ag.com

