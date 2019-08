DGAP-News: ZEAL Network SE: Einladung zur gemeinsamen Telefonkonferenz von ZEAL und Lotto24 Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "ZEAL Network":

ZEAL Network SE: Einladung zur gemeinsamen Telefonkonferenz von ZEAL und Lotto24 Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2019

07.08.2019 / 14:00

(Hamburg, 7. August 2019) Die ZEAL Network SE und die Lotto24 AG laden alle

interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zur ersten gemeinsamen

Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung des

Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2019 am

Mittwoch, 14. August 2019, um 9:30 Uhr ein.

Um teilzunehmen wählen Sie bitte zum angegebenen Zeitpunkt die

Telefonnummer:

+49 30 232 531 366

Ein Operator wird Sie begrüßen und nach Nennung Ihres Namens und Ihrer Firma

in die Konferenz durchstellen.

Das Replay (Abhören der Konferenzaufzeichnung) steht Ihnen in der Zeit vom

14. August 2019 ab 11:30 Uhr bis zum 12. September 2019 um 11:30 Uhr zur

Verfügung. Bitte wählen Sie hierfür die folgende Telefonnummer und geben Sie

danach die PIN ein:

+49 30 868 757 360, PIN: 574367

Die Konferenzsprache ist Englisch.

Kontakt:

Frank Hoffmann

Investor Relations Manager

ZEAL

Tel.: +44 (0) 20 3739-7123

E-Mail: ir@zeal-network.co.uk

Internet: www.zeal-network.co.uk

°