DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2021 - positive Entwicklung bei Umsatz und EBITDA, Einstieg des strategischen Investors Genius Brands International, Inc. (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2021 -

positive Entwicklung bei Umsatz und EBITDA, Einstieg des strategischen

Investors Genius Brands International, Inc.

29.04.2022

München, den 29. April 2022

Die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (YFE), München, (WKN

A161N1; ISIN DE000A161N14 und WKN A3M QDJ; ISIN DE000A3MQDJ8) hat am 28.

April 2022 ihren Geschäfts-/Jahresfinanzbericht 2021 veröffentlicht.

Das Unternehmen vermeldete weiter steigende Umsatzerlöse, die im

abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 mit TEUR 3.114 rund 3 % höher als im

Vorjahreszeitraum lagen.

Auch das operative Ergebnis der YFE, das EBITDA, konnte auf TEUR 54 gesteigert

werden. Insgesamt weist die YFE zum 31. Dezember 2021 einen Jahresfehlbetrag

in Höhe von TEUR 79 aus, nachdem im Vorjahr ein Überschuss von TEUR 47

erwirtschaftet wurde.

Im Dezember 2021 konnte durch den Einstieg eines weltweit fuhrenden

US-Medienunternehmens im Kinderbereich Genius Brands International (GNUS),

Inc. ein wesentlicher Meilenstein in der Entwicklung der Your Family

Entertainment AG erreicht werden. In den Zahlen des Geschäftsjahres 2021

sind noch keine Synergieeffekte durch die Beteiligung der Genius Brands

International eingeflossen.

Die zuletzt im Halbjahresfinanzbericht 2021 abgegebene Prognose seitens des

Vorstands hinsichtlich Umsatz und EBITDA wurde durch den vorliegenden

Bericht bestätigt.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres

auf TEUR 17.640 (Vj.: TEUR 17.311), die Eigenkapitalquote beträgt 46 %.

Das Unternehmen verzeichnet seit dem 1. Dezember 2021 eine sehr erfreuliche

Aktienkursentwicklung mit einem Plus rund 140 % an der Börse Frankfurt.

Daneben konnte sich die Your Family Entertainment im 1. Quartal 2022 über

die Wandlung der Wandelanleihe (rund EUR 4,4 Mio.) deutlich entschulden und

wird sein Eigenkapital im Rahmen der laufenden Kapitalerhöhung deutlich

stärken. Wie am 28. April 2022 bereits bekannt gegeben, wird die YFE im

Rahmen dieser Kapitalerhöhung mindestens EUR 3,6 Mio. über die Bezugsrechte

vereinnahmen. Nicht bezogene Aktien werden im Rahmen des Private Placement,

welches bis voraussichtlich 6. Mai 2022 laufen soll, Investoren angeboten.

Der Vorstand des Unternehmens ist daher zuversichtlich, was die weitere

positive Entwicklung des Unternehmens betrifft, insbesondere mit dem neuen

Partner Genius Brands International, Inc.

Der vollständige Geschäfts-/Jahresfinanzbericht 2021 ist abrufbar auf der

Homepage der Your Family Entertainment AG im Bereich Investor Relations

unter dem folgenden Link:

https://www.yfe.tv/finanzberichte

Über die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (YFE)

Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN A161N1 / ISIN

DE000A161N14 und WKN A3M QDJ / ISIN DE000A3MQDJ8; Kürzel: RTV) mit Sitz in

München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren

von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und

betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit

bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte

sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt

YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den

Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today"

sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family

Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands

International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär

begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG

planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "Content with a Purpose" einem

weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

