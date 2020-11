DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Neustart für TV RiK in der Slowakei: IFC Media und Your Family Entertainment AG starten ersten slowakischen Familien TV-Sender RiK neu (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Neustart für TV RiK in der Slowakei: IFC Media und Your Family Entertainment AG starten ersten slowakischen Familien TV-Sender RiK neu

Neustart für TV RiK in der Slowakei: IFC Media

und Your Family Entertainment AG starten ersten slowakischen Familien

TV-Sender RiK neu

26. November 2020

Neustart für TV RiK in der Slowakei: IFC Media und Your Family Entertainment

AG starten ersten slowakischen Familien TV-Sender RiK neu

München - Bratislava/Slowakei - 26. November 2020 - IFC Media, ein führender

Anbieter von TV-Sendern und -Inhalten in der Slowakei und Your Family

Entertainment AG (YFE) kooperieren, um den ersten Kinder- und

Familien-TV-Sender RiK in der Slowakei neu zu starten.

Das Wachstum der YFE-Senderfamilie geht weiter: Nach dem Launch des

internationalen Ablegers des Senders RiC in 2019 haben YFE und IFC Media

heute gemeinsam angekündigt, den slowakischen Schwestersender TV RiK im

Markt neu zu launchen. TV RiK ist der erste 24h-Kinder- und

Familien-TV-Sender in slowakischer Sprache, der die prämierten und

hochwertigen Programme der YFE ausstrahlt.

RiK der Rabe, ursprünglich geboren in Ravensburg, ist der Kult-Charakter aus

der bekannten Zeichentrickserie und das Maskottchen der YFE-Senderfamilie.

Der Relaunch von RiK in der Slowakei ist dabei der nächste Schritt in der

internationalen Expansion des Senders, den es bereits in der DACH-Region in

der deutschsprachigen und international in der englischsprachigen Version

gibt.

RiK Slowakei setzt die Tradition des Senders fort, spannungsreiche Inhalte

für Kinder und Familien anzubieten. Der Sender umfasst preisgekrönte und

pädagogische Programme, wie die kultigen Meisterwerke "Landmaus und

Stadtmaus", "Timmy geht zur Schule" und Marvin, das steppende Pferd" für

jüngere Kinder. Das Portfolio beinhaltet auch internationale

Blockbuster-Serien wie "Die Drachenjäger" oder "Rescue Heroes" sowie

beliebte Live-Action Klassiker wie "Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse".

Der Start von RiK in der Slowakei kommt genau zur richtigen Zeit, da Kinder

in der Pandemie besonders unter Lockdowns und Einschränkungen des sozialen

Lebens leiden. Die unterhaltsamen, gewaltfreien und lehrreichen Programme

von RiK können Kinder dabei unterstützen, durch diese anstrengende Zeit zu

kommen. Eltern können sich dabei jederzeit darauf verlassen, dass RiK die

richtige Unterhaltung für ihre Kinder bietet und zudem soziale Werte

vermittelt. YFE hatte sich von Anfang an zum obersten Ziel gesetzt, soziale

Werte national und international zu vermitteln. Diese langjährigen

Bemühungen wurden kürzlich auch von der Rating Agentur "Asset Impact"

offiziell bestätigt.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der YFE und sind stolz, RiK

in der Slowakei in slowakischer Sprache neu zu starten. Wir sind sicher,

dass RiK das Angebot der Netzbetreiber in der Slowakei erheblich bereichern

und eine Angebotslücke durch den Fokus auf unterhaltsame, lehrreiche

Programme mit sozialen Werten schließen wird," sagt Jozef Pipek, der CEO von

IFC Media.

Bernd Wendeln, COO und Vorstand der YFE, ist ebenso erfreut, diese

Partnerschaft bekannt zu geben: "Die YFE strebt an, international mit

starken Partnern zu expandieren. Daher sind wir stolz auf die Kooperation

mit IFC Media, die wir als langfristige Partnerschaft angelegt haben. RiK

kommt genau richtig, um Kinder und Familien in der Slowakei zu begeistern

und in dieser schwierigen Zeit zu begleiten. Der Launch zeigt erneut, wie es

der YFE immer wieder gelingt, das Geschäft auch in schwierigen Zeiten

auszubauen."

Über die Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel:

RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von

qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze

Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen

Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum

Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton",

"Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den

preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region.

Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene

mobile und digitale Sender aus.

Über IFC Media

IFC Media ("IFC") ist ein führendes Medien- und Unterhaltungsunternehmen in

der Slowakei und der Tschechischen Republik. Die Aktivitäten der Gruppe

umfassen TV-Produktion, Distribution von Pay TV-Sendern, TV-Sendebetrieb

sowie die Produktion von Satelliten TV. Die Gruppe ist seit 2009 in der

Region tätig.

Contact at Your Family Entertainment AG:

Laurence Robinet

Your Family Entertainment AG

Nordendstr. 64

80801 München

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv

www.yfe.tv

www.fixundfoxi.tv

Contact at IFC:

Julia Popálená

IFC MEDIA, S.R.O.

Landererova 8

811 09 Bratislava

Tel.: +421 910 739 782

Email: julia.popalena@ifcmedia.sk

www.ifcmedia.net

