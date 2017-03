DGAP-News: YOC meldet Umsatzanstieg von ca. 35 % für Q1 / 2017 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "YOC":

- Umsatzerwartung bei voraussichtlich 3,10 Mio. EUR

- Umsatzanteil des programmatischen Vertriebs bei rund ein Drittel

- Überproportionales Wachstum in Großbritannien und Polen

Berlin, 28. März 2017 - Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735) übertrifft im ersten Quartal die eigenen Umsatzerwartungen deutlich. Nach vorläufigen Berechnungen wird der Umsatz auf Gruppenebene im ersten Quartal 2017 voraussichtlich 3,10 Mio. EUR (Q1/2016: 2,27 Mio. EUR) betragen. Gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres ist das ein voraussichtliches Wachstum von ca. 35 %.

Verantwortlich für das Wachstum ist der dynamisch zunehmende Umsatzbeitrag des automatisierten Vertriebs über interagierende Handelssysteme in Echtzeit (programmatischer Vertrieb) in allen Märkten, dessen Umsatzanteil bereits rund ein Drittel beträgt (Q1/2016: 12 %). Der programmatische Handel der YOC-eigenen Produkte wie das YOC Understitial Ad, das YOC Inline Video Ad oder das YOC Mystery Ad unterstützen diese Entwicklung nachhaltig.

Die britische Tochtergesellschaft YOC Mobile Advertising UK Ltd. sowie die polnische Niederlassung setzen ihre im zweiten Halbjahr 2016 begonnene positive Entwicklung fort und tragen überproportional zum Wachstum bei. Alle Geschäftsaktivitäten in Deutschland, Österreich und Spanien entwickelten sich im Q1 / 2017 im Rahmen der Wachstumserwartungen des Unternehmens.

Dirk Kraus, Vorstand und Gründer der YOC AG: "Im laufenden Geschäftsjahr werden wir weitere innovative Ad-Tech Produkte für unsere Partner in den Markt einführen, um darüber hinaus weiteres Potential des programmatischen Vertriebs zu erschließen."

Die hier genannten Zahlen zum Umsatz sind noch vorläufig. Der Finanzbericht zum ersten Quartal 2017 der YOC AG mit den endgültigen Finanzahlen wird planmäßig am 30. Mai 2017 veröffentlicht.

Über YOC

YOC ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Bereits 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das mobile Werbeformat YOC Mystery Ad ausgezeichnet. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen. Das Unternehmen überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und unterhält Standorte in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Warschau und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com.

Kontakt: YOC AG Martina Serwene Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-322 Fax: +49-30-726162-222 ir@yoc.de www.yoc.com

