DGAP-News: YOC AG: YOC übertrifft Umsatzprognose und verbessert EBITDA im Q1 / 2017 (deutsch)

YOC AG: YOC übertrifft Umsatzprognose und verbessert EBITDA im Q1 / 2017

YOC übertrifft Umsatzprognose und verbessert EBITDA im Q1 / 2017

- Umsatzplus mit 36 % höher als prognostiziert

- Überdurchschnittliches Wachstum des automatisierten Vertriebs

- EBITDA bei -0,1 Mio. EUR (Q1/2016: -0,4 Mio. EUR)

Berlin, 30. Mai 2017 - Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735) erzielte im ersten Quartal 2017 ein Umsatzwachstum von mehr als 36 % auf 3,09 Mio. EUR (Q1/2016: 2,27 Mio. EUR) und übertrifft damit ihre eigene Prognose. Infolge dessen stieg der Umsatz pro Mitarbeiter überproportional um 47 % auf 63 TEUR (Q1/2016: 43 TEUR) an.

Insbesondere die britische Tochtergesellschaft trug mit einer Umsatzverdopplung zur positiven Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2017 bei und setzte damit ihren Aufwärtstrend aus dem Abschlussquartal 2016 konsequent fort. Die deutschsprachigen Märkte entwickelten sich mit einem Umsatzplus in Höhe von rund 28 % auf einem hohen Niveau. Der Geschäftsverlauf in den Märkten Spanien und Polen verlief erwartungsgemäß.

Basis für das stetige Wachstum der YOC-Gruppe ist der dynamisch zunehmende Anteil des automatisierten Vertriebs über interagierende Handelssysteme in Echtzeit (Programmatic Advertising), der rund ein Drittel des Gesamtumsatzes (Q1/2016: 12 %) darstellt. Im laufenden Geschäftsjahr wird das Unternehmen weitere innovative Ad-Tech Produkte für seine Partner in den Markt einführen, um ihnen das ertragreiche Potential des programmatischen Vertriebs zu erschließen.

Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: "Die Verbesserung des EBITDA im ersten Quartal von -0,4 Mio. EUR auf -0,1 Mio. EUR zeigt, dass das Unternehmen seine Profitabilität kontinuierlich steigert. Ursächlich für die positive Entwicklung des EBITDA sind das stetige Umsatzwachstum, die gestiegene Rohertragsmarge sowie die konsequente Kosteneffizienz der Gesellschaft."

Die Gesellschaft veröffentlichte heute ihren Finanzbericht zum ersten Quartal 2017. Das vollständige Zahlenwerk steht hier zum Download bereit.

Über YOC

YOC ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Bereits 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das mobile Werbeformat YOC Mystery Ad ausgezeichnet. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen. Das Unternehmen überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und unterhält Standorte in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Warschau und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com.

Kontakt: YOC AG Martina Serwene Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-322 Fax: +49-30-726162-222 ir@yoc.de www.yoc.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: martina.serwene@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

