DGAP-News: Xigem Technologies strebt mit erweiterter Technologieplattform den Big-Data-Markt an (deutsch)

Cylix-Daten werden in iAgent und FOOi integriert, um dadurch das Portfolio

des Unternehmens zu verbinden und zu vereinheitlichen

Toronto, ON, 15. November 2021 - Xigem Technologies Corporation ("Xigem"

oder das "Unternehmen") (CSE:XIGM; FSE:2C1), ein Technologieanbieter für die

aufstrebende Remote-Wirtschaft, gab heute weitere Details seiner Pläne

bekannt, eine geplante Übernahme des Business Intelligence-Unternehmens

2747524 Ontario Inc. o/a Cylix Data Group ("Cylix") in seine bestehende

iAGENT- und FOOi-Technologie zu integrieren. Die Integration dieser

patentierten Technologien würde eine äußerst robuste Plattform schaffen, die

darauf ausgelegt ist, vom wachsenden Multi-Milliarden-Dollar-schweren

Big-Data-Markt zu profitieren.

Die grundlegende Strategie von Xigem besteht darin, ein Portfolio

innovativer und neuartiger Technologien zu bündeln, um Unternehmen in der

heutigen Remote-Wirtschaft zu helfen, erfolgreich zu sein. Cylix mit seiner

proprietären Datenbank, die über einen Zeitraum von fast dreißig Jahren mehr

als 74 Millionen Datenpunkte enthält, ist bereit, sich zu einem der

führenden Aggregatoren und Quellen von Unternehmens- und personenbezogenen

Daten auf dem Big-Data-Markt zu entwickeln.

Das exponentielle Wachstum von Daten in der Remote-Wirtschaft schafft sowohl

Chancen als auch Herausforderungen für Unternehmen. Laut IDC nimmt die Menge

der weltweit erstellten oder replizierten Daten aufgrund der dramatisch

steigenden Anzahl von Personen, die von zu Hause aus arbeiten, lernen und

Unterhaltungsangebote wahrnehmen, zu, aber weniger als 2 % aller Daten

werden gespeichert. Unternehmen, die Daten effektiv speichern und darauf

zugreifen, können widerstandsfähiger werden, neue Einnahmequellen

erschließen und die Kundenzufriedenheit und Kundentreue verbessern. [1]

Es besteht eine große Nachfrage nach Technologieanbietern, die Unternehmen

bei der Verwaltung, Verarbeitung und Rationalisierung großer Datenmengen

unterstützen. Laut Research and Markets wurde der globale Markt für Big Data

im Jahr 2020 auf USD 70,5 Mrd. geschätzt und wird voraussichtlich bis 2027

auf USD 243,4 Mrd. steigen, was größtenteils auf die Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist. [2] So betrug der weltweite Markt für

Betrugserkennung und -Prävention im Jahr 2019 USD 19,8 Mrd. und wird

voraussichtlich bis 2027 auf USD 106,7 Mrd. anwachsen, was im

Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 24 % bedeutet. [3]

Xigem erwartet, dass Cylix die zugrunde liegende Plattform wird, die die

Daten über die anderen Kerntechnologien des Unternehmens hinweg

vereinheitlicht. Das integrierte Angebot wird Nutzern der iAgent

SaaS-basierten CRM-Plattform und der Zahlungsplattform FOOi von Xigem

sofortigen Zugriff auf optimierte Informationen über aktuelle und

potenzielle Kunden und Geschäftspartner bieten. Beispielsweise können

Benutzer von iAgent das Betrugsrisiko bei der Auswahl von Waren- und

Dienstleistern verringern, während Benutzer von FOOi die Risikoeinstufungen

von Cylix und andere Datenpunkte nutzen können, um risikoreiche

Transaktionen in Echtzeit zu identifizieren, wobei alle potenziell wertvolle

Verkaufsmerkmale und synergistische Einkommensquellen für Xigem bieten.

"Cylix ist mehr als nur eine Ergänzung unseres Portfolios. Wir planen, es in

unsere vorhandenen Technologien zu integrieren, um eine dominante Plattform

zu schaffen, die es Benutzern ermöglicht, die Vielzahl der verfügbaren Daten

zu nutzen", sagte Brian Kalish, Mitbegründer und Chief Executive Officer von

Xigem. "Unternehmen und Verbraucher, die Daten nutzen, um bessere

Entscheidungen zu treffen und ihre Produktivität zu steigern, werden einen

enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber solchen haben, die dies nicht tun, und

wir werden uns bemühen, der Technologieanbieter zu sein, der diese

Ergebnisse bereitstellt."

Xigem hat ein kurzes Video veröffentlicht, in dem die Cylix-Plattform

erläutert wird und wie das Unternehmen die Integration in iAgent und FOOi

plant. Das Video kann angesehen werden unter: Cylix Data and Xigem

Technologies.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es

als führender Technologieanbieter der aufstrebenden nahezu eine Billion

Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software

bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen

Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen

verbessert. "iAgent", die patentierte Technologie des Unternehmens, und

FOOi, seine eigene mobile Peer-to-Peer-Zahlungs-App, geben Organisationen,

Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in

einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen

Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines

Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche

Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies

Twitter: @XigemTech

Facebook: @xigemtechnologies

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

Weitere Informationen

Das Unternehmen und Cylix werden zu gegebener Zeit weitere Details zur

Transaktion in Form einer Pressemitteilung bekannt geben. Das Unternehmen

und Cylix werden alle von den zuständigen Aufsichtsbehörden geforderten

Informationen und in einer zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichenden

Pressemitteilung die erforderliche Offenlegung bereitstellen. Alle in dieser

Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf das Unternehmen und

Cylix wurden von den Parteien zur Aufnahme in diese Pressemitteilung ohne

unabhängige Überprüfung durch die andere Partei bereitgestellt. Jede Partei

und ihre Directors und Officers haben sich bei allen Informationen über die

andere Partei auf die andere Partei verlassen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser

Wertpapiere in einem Rechtsstaat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine

solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht

eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen

darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen

oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von

zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht",

"wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert",

"beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" bzw.

Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten,

wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden,

fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden "könnten", "können",

"würden" "dürften" oder "werden". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten

Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht

beschränkt auf Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, die Übernahme

der Vermögenswerte und des Geschäftsbetriebs von Cylix (die "Transaktion")

abzuschließen; die Fähigkeit von Cylix, einer der führenden und robustesten

Aggregatoren und Originatoren von Unternehmens- und Personendaten auf dem

Big-Data-Markt zu werden; die Fähigkeit des Unternehmens, seinem Portfolio

weiterhin innovative Technologien hinzuzufügen; die Fähigkeit von Cylix, ein

vereinheitlichender Motor zu werden, der andere Schlüsseltechnologien im

Portfolio von Xigem verbindet und antreibt; und eine erhöhte Marktnachfrage

nach den Produkten von Cylix.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf

bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar die

Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die fortgesetzte

kommerzielle Lebensfähigkeit und wachsende Popularität der Anwendungen des

Unternehmens und von Cylix; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin

umsatzbringende Anwendungen zu entwickeln und zu erwerben; die fortgesetzte

Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen

Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; die fortgesetzte Entwicklung der

Technologien des Unternehmens und von Cylix; das fortgesetzte Wachstum des

Unternehmens und von Cylix; die Fähigkeit des Unternehmens, den Abschluss

der Transaktion zu finanzieren; und die Fähigkeit des Unternehmens, die

Anforderungen der CSE in Bezug auf die Transaktion zu erfüllen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten

und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen,

die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den

Betrieb fortzuführen; die Risiken, die mit der Technologie- und Datenbranche

im Allgemeinen verbunden sind; den verstärkten Wettbewerb in den

Technologie-, Daten- und KI-Märkten; die potenzielle zukünftige

Unrentabilität der Produktangebote des Unternehmens und von Cylix; die

falsche Einschätzung des Werts und der potenziellen Vorteile der

Transaktion; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen staatlichen und/oder

behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Aktivitäten des Unternehmens;

Risiken im Zusammenhang mit einem potenziellen Wertverfall datenbezogener

Dienstleistungen; Risiken im Zusammenhang mit der potenziellen Unfähigkeit

des Unternehmens, die Zustimmung des Board of Directors, der Aktionäre

und/oder der Aufsichtsbehörden zur Transaktion zu erhalten; Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Gewinne zu

erzielen; die Unfähigkeit des Unternehmens,; die Unfähigkeit von Cylix,

einer der führenden und robustesten Aggregatoren und Urheber von

Unternehmens- und Personendaten auf dem Big-Data-Markt zu werden; die

Unfähigkeit von des Unternehmens, seinem Portfolio weiterhin innovative

Technologien hinzuzufügen; das Risiko, dass Cylix nicht zu einem

vereinheitlichenden Motor wird, der andere Schlüsseltechnologien im

Portfolio von Xigem verbindet und antreibt; Risiken in Bezug auf die

Marktnachfrage nach den Produkten von Cylix und die Unfähigkeit des

Unternehmens, die Genehmigung der CSE für die Transaktion zu erhalten.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht

vollständig ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich

nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr

dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie

beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich,

auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als

angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen

Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und

spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung

dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das

Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen,

Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus

anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren

tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu

erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 ext.4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

www.xigemtechnologies.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext

veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige

Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird

keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die

Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht

des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com,

www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

