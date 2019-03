DGAP-News: XTPL S.A.: seit Kurzem im regulierten Hauptmarkt der Warschauer Wertpapierbörse (deutsch)

XTPL S.A.: seit Kurzem im regulierten Hauptmarkt der Warschauer Wertpapierbörse

XTPL, die Gesellschaft, welche eine revolutionäre Technologie des Nanodrucks

entwickelt, hatte vor Kurzem ihr Debüt im Hauptmarkt der Warschauer

Wertpapierbörse. "Go big or go home" - betont Filip Granek, der CEO der

Gesellschaft - und kündigt eine Intensivierung der

Kommerzialisierungsaktivitäten durch die neu gegründete, amerikanische

Tochtergesellschaft XTPL Inc. sowie ein Zweitlisting an einer der

westeuropäischen Börsen an.

Nach etwas mehr als einem Jahr im NewConnect-Segment (alternativer

Handelsmarkt der WSE) wechselte die XTPL vor Kurzem in den Hauptmarkt der

Warschauer Wertpapierbörse (WSE). In dieser Zeit gewann die Gesellschaft das

Vertrauen der Investoren und steigerte ihre Marktkapitalisierung um mehr als

das Dreifache. Das war auch die Zeit der intensiven Geschäfts-, Forschungs-

und Entwicklungsaktivitäten. In den letzten Monaten baute die Gesellschaft

eine solide Projektpipeline auf und erweiterte ihre Patentfamilie. Mithilfe

der neu gegründeten XTPL Inc. möchte die XTPL nun ihre Präsenz in den

Vereinigten Staaten ausbauen.

- Durch den Wechsel in den Hauptmarkt der WSE möchten wir uns einer neuen

Gruppe von nationalen und ausländischen Investoren öffnen. Wir möchten

global handeln und das auf internationalen Märkten erworbene Wissen und die

Erfahrung nutzen. Daher rührt beispielsweise die Entscheidung, eine

Tochtergesellschaft im Silicon Valley zu gründen. "Go big or go home", wie

die Amerikaner sagen. Das Debüt der Gesellschaft bedeutet noch lange nicht

das Ende. Wir konzentrieren uns weiterhin auf dem kontinuierlichen Wachstum

der XTPL. Wir wollen die besten Leute an uns binden, getreu dem "Best of the

best"-Prinzip. - erklärte Filip Granek, CEO und Mitbegründer der XTPL.

Seit mehreren Monaten unterstützen bekannte Persönlichkeiten aus dem Silicon

Valley-Ökosystem, darunter Harold Hughes, der ehemalige CFO von Intel und

CEO von Rambus sowie Amir Nayyerhabibi, der Partner bei Benhamou Global

Ventures, die Kommerzialisierungsaktivitäten in den USA. Die beiden Manager

sind in den Vorstand der amerikanischen Tochtergesellschaft - XTPL Inc. -

eingetreten, welche den Zugang zu lokalen Fachkräften im Bereich der

Nanotechnologie und die Unternehmensentwicklung auf diesem Gebiet

gewährleisten soll.

- Auf ihrem Weg zum globalen Erfolg müssen die Hightech-Unternehmen zuerst

lernen, auf dem US-amerikanischen Markt zu agieren. In Silicon Valley gilt

der "Think Big" -Ansatz und XTPL bringt alle Voraussetzungen mit, um Teil

dieses Ökosystems zu werden - eine fortgeschrittene Technologie, ein hoch

qualifiziertes Team und eine zielorientierte Denkweise. Mit einer relativ

geringen Finanzierungsrunde hat die XTPL etwas Einzigartiges erreicht,

etwas, was mit solchen geringen Ressourcen in den USA wahrscheinlich nicht

möglich wäre. - sagt Amir Nayyerhabibi, Mitglied des Vorstands der XTPL Inc.

Auf Basis ihrer Technologie beabsichtigt die XTPL, zwei Produktlinien

anzubieten: Druckköpfe und eine spezielle Nanotinte. Die Hauptabnehmer der

Lösungen der Gesellschaft werden insbesondere Produzenten der Maschinen für

die Herstellung von fortgeschrittener Elektronik sein. Bereits im Jahr 2026

soll dieser Markt laut IDTechEx einen Gesamtwert von 70 Mrd. USD erreichen.

- Ich war von der Technologie der XTPL tief beeindruckt. Die

Unternehmensleistungen sind das Ergebnis harter Arbeit des gesamten Teams.

Ganz wichtig ist, dass die Kommerzialisierungs- und Geschäftsaktivitäten in

diesem Unternehmen genauso wichtig sind, wie die wissenschaftliche Arbeit.

Das gibt mir - dem Investor - das Gefühl, dass ich einen verlässlichen

Partner habe, welcher mit beiden Füßen auf dem Boden steht - sagte Dr

Hendrik Leber, Geschäftsführer der Acatis Investment, die mehr als 7% der

XTPL-Aktien hält.

Das große Potenzial der börsennotierten Gesellschaft und der von ihr

entwickelten Technologie wurde auch von zwei bekannte deutschen Investoren

bestätigt. Die bereits erwähnte Acatis Investment und die Heidelberger

Beteiligungsholding (eine Tochtergesellschaft der Deutsche Balaton Group AG)

haben in XTPL zweimal investiert (in 2017 und 2018). Aktuell halten diese

beiden Investoren mehr als 18% der XTPL-Aktien. Die vor Kurzem beschafften

Mittel in Höhe von 2 Millionen Euro, die durch eine private Aktienemission

für diese beiden Institutionen gewonnen wurden, werden die weitere

Kommerzialisierung der ultrapräzisen Drucktechnologie von XTPL teilweise

absichern.

- Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die Investoren unsere Vision teilen -

in 2018 erwies sich XTPL als die beste Investition auf dem polnischen

Kapitalmarkt. Nach dem Debüt im Hauptmarkt der WSE möchten wir den nächsten,

wichtigen Schritt machen. Wir erwägen ein Listing an einer der

westeuropäischen Börsen, möglicherweise wird es der Open Market der

Deutschen Börse in Frankfurt sein - erklärt Maciej Adamczyk, Mitglied des

Vorstands von XTPL und COO.

XTPL entwickelt und kommerzialisiert auf dem globalen Markt eine

fortgeschrittene, additive Technologie für einen hochgenauen Aufdruck

auf den Nanomaterialien. Das einzigartige XTPL-System erlaubt ein

präzises Auftragen der durch die Firma speziell zusammengesetzten

Nanotinte auf unterschiedliche Untergründe. Die Form, Größe und

Abstände zwischen den auf diese Weise erhaltenen Strukturen im

Submikronbereich (Breite bis zu 1 m), können unterschiedlichen

Industrie- und Prüfanwendungen angepasst werden. Diese Technologie

vereinfacht die Produktion der neuen Generation von d.h. der

transparenten leitenden Schichten, die bei der Herstellung von

Bildschirmen, Touchscreens, Photovoltaik-Modulen und Displays

eingesetzt werden - für diese Branche kann XTPL eine bahnbrechende

Reparaturtechnologie der defekten, besonders dünnen metallischen

Leitungen in elektronischen Systemen (sog.. Open-Defect Repair) sowie

die Technologie für eine präzise Dosierung der Quantenpunkte liefern.

Die XTPL-Lösung kann die auf dem Markt gefragte Alternative für die

Fotolithografie, die unter anderem im Halbleiterbereich eingesetzt

wird, darstellen. Das Ziel der Firma ist, einzigartige Druckköpfe, die

jeweils speziell für konkrete Anwendungen entwickelt werden und die

damit kompatiblen und genau angepassten Nanotinten anzubieten. Die von

XTPL entwickelten technologischen Innovationen haben das Potential, um

mehrere Sektoren der gedruckten Elektronik zu revolutionieren und

anschließend in diesen Bereichen zum Standard zu werden. Genauso

schnell, wie heute Bücher und Zeitschriften, werden wir in der

nächsten Zukunft auch Displays, Solarzellen, Biosensoren und andere

fortgeschrittene drucken. Das ist nicht bloß eine Vision. Das ist eine

Realität, die sich schnell nähert. Mehr Informationen in der Webseite

[1]xtpl.com.

1. https://xtpl.com/

