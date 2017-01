DGAP-News: Wirecard Tochterunternehmen Star Global erhält von der indischen Zentralbank Lizenz-Upgrade -Upgrade Lizenz von Full Fledged Money Changers (FFMC) auf Authorized Dealer, Category II -Ermöglicht 17 neue Geschäftsaktivitäten (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim/ Bengaluru (India); Die Star Global Currency Exchange Private Limited, ein Unternehmen der Wirecard AG, hat von der indischen Zentralbank eine erweiterte Lizenz zum Autorised Dealer Category II erhalten. Mit der vorherigen Lizenz (Full Fledged Money Changers) konnten nur eingeschränkte Dienstleistungen im Bereich Währungswechsel, Reisechecks und Prepaidkarten für Reisezwecke angeboten werden. Die neue Lizenz zum Authorized Dealer II ermöglicht es Star Global nun, ihr Angebot für das Versenden von Geld und die Ausgabe von Fremdwährungen auszuweiten. Insgesamt 17 weitere Geschäftsaktivitäten wie beispielsweise Gehaltsauszahlungen, den Geldtransfer für Studenten in Übersee, auch in Verbindung mit ausländischen Universitäten, oder den Geldtransfer für medizinische Behandlung im Ausland sind mit der neuen Lizenz genehmigt. RV Bhat, Executive Director bei Star Global Currency Exchange Private Limited sagt: "Das Upgrade unserer Lizenz zum Authorised Dealer Category II ehrt uns und beweist das Vertrauen der Regulierer in unser Unternehmen. Wir freuen uns darauf unsere Geschäftsaktivitäten auszuweiten, um unsere Expansion voranzutreiben."

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).

