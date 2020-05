DGAP-News: Wirecard Bank AG: Jörg Brand in den Vorstand berufen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard Bank AG: Jörg Brand in den Vorstand berufen

13. Mai 2020

Aschheim (München). Der Aufsichtsrat der Wirecard Bank AG hat Jörg Brand

(50) in den Vorstand der Wirecard Bank AG berufen. Jörg Brand verantwortet

dort den Bereich Risikomanagement. Die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Berufung von Jörg Brand

geprüft und ihr zugestimmt.

Jörg Brand ist ein ausgewiesener Bank- und Zahlungsdienstexperte. Er kommt

von der First Data GmbH, die aus einem Unternehmenszusammenschluss der First

Data Deutschland GmbH, Telecash GmbH und First Data Europe, Germany Branch

hervorgegangen ist. Dort leitete er als Sprecher der Geschäftsführung die

Bereiche Sales, Product Management, Account Management, Client Service und

Operations. Vorherige Stationen waren u.a. die Xchanging PLC, London, wo er

als Executive Director den Financial Services Sector leitete. In dieser

Rolle war er ebenfalls Geschäftsführer von zwei deutschen Transaktionsbanken

mit Vollbanklizenz. Zuvor war Jörg Brand bei der Dresdner Kleinwort Benson

und bei der Deutsche Bank in verschiedenen Leitungsfunktionen in Buenos

Aires, New York, London und Luxemburg tätig.

Brand, der einen Master of Science in Finance von der London Business School

hält, blickt auf eine mehr als 30-jährige internationale Karriere in der

Finanz- und Zahlungsverkehrsbranche zurück. Seine berufliche Laufbahn begann

er bei der Dresdner Bank. Seiner Ausbildung zum Bankkaufmann schloss sich

ein Studium zum Bankfachwirt an der Frankfurter Bankakademie (heute

Frankfurt School of Finance and Management) an.

°