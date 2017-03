DGAP-News: Wirecard AG erwirbt Payment Dienstleister in Südafrika (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard AG erwirbt Payment Dienstleister in Südafrika

^ DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Wirecard AG erwirbt Payment Dienstleister in Südafrika

28.03.2017 / 08:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Die Wirecard AG hat sämtliche Anteile an MyGate Communications (Pty) mit Sitz in Kapstadt, Südafrika übernommen.

MyGate ist ein führender Payment Service Provider (PSP) in Afrika. Die Firma betreibt eines der größten und am schnellsten wachsenden afrikanischen Payment Gateways und wurde kürzlich zu Afrikas bestem Online Payment Gateway des Jahres 2016 gewählt. MyGate hilft afrikanischen Händlern eine Vielzahl verschiedener E-Commerce-Zahlungsmöglichkeiten, insbesondere Online- Kartenzahlungen, zu akzeptieren und dadurch Millionen von afrikanischen Konsumenten zu adressieren. MyGate ist an die führenden afrikanischen Acquiringbanken angebunden. Die Firma beschäftigt aktuell 21 Mitarbeiter.

Der vereinbarte Kaufpreis von EUR 23,1 Mio. besteht aus Barzahlungen in Höhe von EUR 18,2 Mio. und weiteren Earnout-Zahlungen von bis zu EUR 4,9 Mio. MyGate soll im Kalenderjahr 2017 ein EBITDA von EUR 2,0 Mio. erwirtschaften.

Das übernommene PSP-Geschäft, mit dessen Integration in Afrikas führende Acquiring-Banken und das Visa Netzwerk bieten einen enormen Mehrwert für Wirecards regionales Produktportfolio und ergänzt das bisherige Angebot des Tochterunternehmens Wirecard South Africa. Der Zusammenschluss beschleunigt die Expansion in den internationalen Märkten Afrikas und bietet zusätzliche Synergiepotentiale. Künftig erhalten afrikanische Händler vollumfängliche Payment Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus einer Hand. Das übernommene PSP-Geschäft wird stark von Wirecards innovativer IP-basierter Zahlungsabwicklungs- und Risikomanagement-Technologie profitieren und soll um zusätzliche Mehrwertdienstleistungen erweitert werden.

Kontakt: Iris Stöckl VP Corp.Com./IR Tel.: +49 (0)89-4424-1424 email: iris.stoeckl@wirecard.com http://www.wirecard.com ISIN DE0007472060 Reuters: WDI.GDE Bloomberg: WDI GY

---------------------------------------------------------------------------

28.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wirecard AG Einsteinring 35 85609 Aschheim b. München Deutschland Telefon: +49 (0)89-4424 1400 Fax: +49 (0)89-4424 1500 E-Mail: ir@wirecard.com Internet: www.wirecard.com ISIN: DE0007472060 WKN: 747206 Indizes: TecDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

558743 28.03.2017

°