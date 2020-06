DGAP-News: Wirecard AG - beyond (re-) payments? Was passiert mit der Anleihe über EUR 500.000.000,00 (A2YNQ5/DE000A2YNQ58)? (deutsch)

Wirecard AG - beyond (re-) payments? Was passiert mit der Anleihe über EUR 500.000.000,00 (A2YNQ5/DE000A2YNQ58)?

DGAP-News: Rechtsanwalt Christian H.



Gloeckner als Gemeinsamer Vertreter /

Schlagwort(e): Anleihe/Rechtssache

Wirecard AG - beyond (re-) payments? Was passiert mit der Anleihe über EUR

500.000.000,00 (A2YNQ5/DE000A2YNQ58)?

25.06.2020 / 07:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Erst im September 2019 hat Wirecard eine Anleihe über EUR 500.000.000,00

begeben.

Jetzt, am 22.06.2020 und damit nur rund 10 Monate später(!), räumt Wirecard

ein, dass mit "überwiegender Wahrscheinlichkeit" der zentrale Vermögenswert

in Gestalt liquider Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von gesamt 1,9

Milliarden nicht existent ist.

Es erscheint damit denkbar, dass Wirecard strukturiert ein betrügerisches

Schneeballsystem mit bilanziellen Scheingewinnen zur Täuschung des

Kapitalmarktes errichtet hat.

Neben dem erdrutschartigen Absturz der Wirecard Aktie fällt auch der Kurs

der im September 2019 emittierten Anleihe mit einem Volumen von 500

Millionen Euro (ISIN: DE000A2YNQ58 / WKN: A2YNQ5) dramatisch auf

zwischenzeitlich nur 16,5 % (Tagestief 24.06.2020).

Es stehen potentiell drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung und

Insolvenz der Wirecard AG im Raum.

Für investierte Anleihegläubiger ist die Situation aufgrund der dürftigen

Informationslage und den unvorhersehbaren Entwicklungen unklar; offenkundig

stehen für betrogene Investoren zunächst Schadensersatzansprüche gegen die

Wirtschaftsprüfer der Wirecard AG und die handelnden Organe in Vorstand und

Aufsichtsrat der Wirecard AG im Raum, soweit diese den Jahresabschlusses

2018 als wesentliche Grundlage der Anleiheemission aufgestellt, gebilligt

und testiert haben.

Für den einzelnen Anleiheinvestor als first (and lonely) mover mag in

Betracht kommen, individuell die Anleihe außerordentlich, insbesondere nach

§ 10 der Anleihebedingungen, zu kündigen oder (wegen arglistiger Täuschung)

die Zeichnung der Anleihe anzufechten und sich aus der ungewollten

Gefahrengemeinschaft potenzieller Insolvenzquotengläubiger - notfalls als

unliebsamer Akkordstörer außergerichtlicher Rettungsversuche - zu

verabschieden.

Unbeschadet dessen ist aus kollektiver Sicht für die Investoren dringlichst

ein Gemeinsamer Vertreter nach § 13 Abs. 5 der Anleihebedingungen des

Offering Memorandum vom 09.09.2019 zu bestellen, der die Interessen der

Anleihegläubiger bündelt und ihre Rechte im Rahmen der

Restrukturierungsverhandlungen kompetent wahrnimmt - andernfalls liegt das

Risiko auf der Hand, dass die letzte wirtschaftlich belastbare Substanz von

Wirecard im Interesse der Konsortialbanken der laufenden Kreditfazilität

über 1,75 Milliarden Euro als Sicherheit oder im Rahmen sukzessiver

Abverwertung verfrühstückt wird und die Gläubiger der Anleihe leer ausgehen

- bildlich: Ohne Gemeinsamen Vertreter droht der Anleihe die endgültige

Nassrasur statt ein vielleicht angemessener haircut.

Zur Koordination und Information können Gläubiger Herrn Rechtsanwalt

Christian H. Gloeckner kostenfrei über das Registrierungsformular unter

https://www.bondcounsel.de/verfahren/wirecard-ag/ kontaktieren.

Zu Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner:

Herr Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner ist in mehreren Verfahren für

Schuldverschreibungskapital von mehr als EUR 540.000.000,00 zum Gemeinsamen

Vertreter bestellt.

Mit über 20 Jahren Best-Practice-Erfahrung in Sanierung und Restrukturierung

setzt Gloeckner im Rahmen der unabhängigen Kollektivvertretung die Rechte

und Ansprüche der Schuldverschreibungsgläubiger nach dem

Schuldverschreibungsgesetz durch und nimmt deren Interessen aktiv wahr.

Zuletzt konnte Herr Rechtsanwalt Christian H. Gloeckner als Gemeinsamer

Vertreter sowohl im Verfahren über das Vermögen der Rudolf Wöhrl AG, als

auch im Verfahren über das Vermögen der Future Business KG aA signifikante

Verbesserung für die von ihm als Gemeinsamer Vertreter repräsentierten

Anleihegläubiger erreichen.

Christian H. Gloeckner als Gemeinsamer Vertreter

www.bondcounsel.de

Laufertorgraben 2

90489 Nürnberg

Tel: +49 911 588885 - 0

Fax: +49 911 588885 - 10

E-Mail: wire@bondcounsel.de

°