DGAP-News: Willow Biosciences: WILLOW BIOSCIENCES BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ZWEITEN QUARTALS 2019 UND GIBT EINEN ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHÄFTSENTWICKLUNG. (deutsch)

30.08.2019

WILLOW BIOSCIENCES BERICHTET ÜBER DIE ERGEBNISSE DES ZWEITEN QUARTALS 2019

UND GIBT EINEN ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHÄFTSENTWICKLUNG.

Calgary, Alberta - 29. August 2019 - Willow Biosciences Inc. (nachstehend

"Willow"

oder das "Unternehmen") (CSE: WLLW) hat seine Finanz- und Betriebsergebnisse

für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2019 veröffentlicht.

Nachfolgend sind ausgewählte finanzielle und operative Informationen

aufgeführt, die im Zusammenhang mit dem ungeprüften verkürzten

konsolidierten Zwischenabschluss von Willow für die am 30. Juni 2019

endenden drei und sechs Monate und den damit verbundenen Erörterungen und

Analysen des Managements gelesen werden sollten, die auf SEDAR unter

www.sedar.com verfügbar sind.

"In den letzten Monaten haben wir beeindruckende Fortschritte bei der

Weiterentwicklung unseres Geschäfts an mehreren wichtigen Punkten gemacht",

sagte Trevor Peters, President und Chief Executive Officer von Willow. "Wir

haben ein Team von erfahrenen Geschäftsführern und weltweit renommierten

Wissenschaftlern zusammengestellt, um die Entwicklung unserer hochwertigen

Produktionsprogramme für Verbraucher, Wellness und pharmazeutische

Inhaltsstoffe zu leiten. Die Entwicklung unserer Produktionsplattform für

Cannabinoide auf Hefebasis schreitet gut voran, und wir gehen davon aus,

dass wir die Skalierung unseres Prozesses in der ersten Hälfte des Jahres

2020 einleiten werden. Neben der Fortsetzung unserer Entwicklungsaktivitäten

konzentrieren wir uns darauf, Willow für eine erfolgreiche zukünftige

Vermarktung durch unsere kürzlich unterzeichnete strategische Partnerschaft

mit Noramco Inc (Noramco), einem der weltweit führenden Hersteller von

pharmazeutischen Cannabinoid-Inhaltsstoffen, zu positionieren."

Highlights für das Quartal:

- Willow erweiterte seine Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal auf drei

Standorte in Calgary, Alberta, Mountain View, Kalifornien und Burnaby,

British Columbia. Jede Einrichtung ist strategisch günstig gelegen, um die

einzigartigen Ressourcen der Dienstleister und das hochqualifizierte

Personal in der jeweiligen Region zu nutzen, so dass wir uns auf relevante

Aspekte unseres Entwicklungsprozesses in jeder Einrichtung konzentrieren und

gleichzeitig die Zusammenarbeit innerhalb der Teams fördern können.

- Willow hat im zweiten Quartal weitere Personen in sein Management-Team und

seinen Verwaltungsrat ernannt, die einen reichen Erfahrungsschatz in den

Bereichen Kapitalmärkte, Governance und Kommerzialisierung zusammenführen.

Unser Forschungsteam besteht aus einigen der führenden Köpfe der Branche mit

einzigartigen und bewährten Fähigkeiten bei der Entwicklung und Vermarktung

biosynthetisch hergestellter pharmazeutischer Inhaltsstoffe. Unser

Managementteam und unser Vorstand verfügen über ein breites und sich

ergänzendes Spektrum an Erfahrungen und Fähigkeiten, einschließlich

nachgewiesener Führungsqualitäten, ausgeprägtem Geschäftssinn, fundierter

Branchenkenntnisse und umfangreicher operativer Erfahrung in der

kommerziellen Entwicklung und in Start-up-Unternehmen.

- Am 4. Juni 2019 unterzeichnete Willow ein exklusives Joint Development

Agreement (JDA) mit Noramco. Diese strategische Partnerschaft verbindet

Willow mit einem Branchenführer und ermöglicht es Willow, von Noramcos

umfassender Erfahrung, Ressourcen und Expertise in einem streng regulierten

Marktumfeld sowie in der Produktion, dem Marketing und dem Vertrieb

pharmazeutischer Inhaltsstoffe zu profitieren.

- Im zweiten Quartal schloss Willow einen Reverse Takeover ab und erzielte

einen Bruttoerlös von rund 37,0 Millionen US-Dollar, um die Forschung,

Entwicklung, Skalierung und Markteinführung unserer hefebasierten,

pharmazeutischen Wirkstoffproduktionsplattform zu unterstützen. Zum 30. Juni

2019 war Willow gut positioniert und verfügte über eine starke Liquidität,

darunter 28,8 Mio. USD an Barmitteln.

- Das Managementteam und der Vorstand von Willow zeigen weiterhin ihr

Vertrauen in die langfristigen Wertschöpfungsmöglichkeiten des Unternehmens.

Seit Abschluss der Reverse Takeover im April 2019 haben Führungskräfte und

Direktoren bisher rund 225.000 Stammaktien der Gesellschaft (Aktien) auf dem

freien Markt erworben, so dass sich der Gesamtbesitz auf 28% der

ausgegebenen und ausstehenden Aktien beläuft. Einschließlich der 29%igen

Beteiligung an Tuatara Capital, L.P. (Tuatara), beträgt das gesamte

Insider-Eigentum 58% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien.

Operatives Update

In unserer neuen Produktionsstätte in Calgary, Alberta, konzentrieren wir

uns auf den Einsatz der firmeneigenen Genomik-Tools von Willow, um die

wichtigsten Engpässe zu beheben, die die effiziente biosynthetische

Cannabinoidproduktion in unserem industriell einsetzbaren

Hefeproduktionssystem behindern. Das von Dr. Peter Facchini geleitete

Forschungsteam besteht aus elf sehr erfahrenen Wissenschaftlern mit

Fachwissen in Genomik, Pflanzenbiochemie, Chemie und Analytik. Die 4.000

Quadratfuß große, gesicherte Anlage verfügt über modernste

Bioassay-Fähigkeiten, Liquid Handling-Roboter und Analyseinstrumente und

nutzt den Zugang zu den Pflanzenanbauressourcen und Wachstumskammern der

University of Calgary.

In Mountain View, Kalifornien, nutzt unser Team eine Vielzahl von

Hochdurchsatz-Screening-Technologien, um zusätzliche genetische Elemente und

Lösungen zu identifizieren und einzusetzen, mit dem Ziel die Produktion

unserer funktionierenden Cannabinoid produzierenden Hefestämme weiter zu

verbessern. Diese sichere Anlage umfasst eine hochmoderne automatisierte

Hefekolonie-Auswahl, Liquid Handling-Roboter und analytische Instrumente in

Kombination mit groß angelegten Bioinformatik- und

Datenverarbeitungssystemen zur schnellen Auswertung großer Datenmengen und

Ergebnisse. Das Forschungsteam besteht derzeit aus elf sehr erfahrenen

Mitarbeitern, darunter mehrere Schlüsselpersonen, die sich auf

Strain-Engineering, Hochdurchsatz-Screening und Analytik-Assay-Entwicklung

konzentrieren und von namhaften industriellen Biotech-Unternehmen rekrutiert

wurden.

In unserem Labor in Burnaby, British Columbia, haben wir die Aktivitäten

ausgeweitet und unser Forschungsprogramm von der University of British

Columbia in eine private Forschungseinrichtung umgewandelt. Das

Forschungslabor in Burnaby konzentriert sich auf die Korrelation der

physikalischen Eigenschaften von Cannabispflanzenstämmen mit ihren

einzigartigen genomischen Grundlagen, um die Verbesserung von Pflanzen- und

Hefestämmen zu ermöglichen, und verfügt außerdem über modernste

molekularbiologische und analytische Chemiekapazitäten.

Zusätzlich zu unseren internen Fähigkeiten arbeiten wir auch mit einem

Präzisions-Geneeditor und einem Fermentationsforschungs- und

Entwicklungsunternehmen zusammen, um unsere Zykluszeiten für die

Stammentwicklung zu verkürzen, die neuesten verfügbaren Tools von

Drittanbietern kostengünstig einzusetzen und die Entwicklung kommerzieller

Sorten und Prozesse zu beschleunigen.

Ernennungen von Führungspersonal

Willow hat ein renommiertes Team mit langjähriger Erfahrung und Expertise

zusammengestellt, um das Unternehmen bei der Vermarktung seiner

Inhaltsstoffe für Verbraucher, Wellness und Pharmazeutika zu unterstützen.

Unser branchenführendes Forschungsteam hat sich im industriellen Umfeld

bewährt und hat zuvor eine mehrstufige Biosynthese-Produktionsplattform für

einen pharmazeutischen Wirkstoff entwickelt. Die Mitglieder des

Wissenschaftsteams verfügen über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in

Molekularbiologie, Pflanzenbiochemie und Pflanzengenetik und sind gefragte

Experten auf ihren jeweiligen Gebieten.

Unser Managementteam und unser Vorstand können auf eine erfolgreiche

Geschichte zurückblicken, zu der Start-up-Unternehmen, Biotech-Unternehmen

und kommerzielle Produktionsstätten gehören. Die Kombination aus

umfangreicher Branchenerfahrung, umfassenden Kapitalmarktkenntnissen und

starken Führungsqualitäten positioniert Willow gut, um unseren Geschäftsplan

erfolgreich umzusetzen und die langfristige Wertschöpfung zu unterstützen.

Vollständige Biographien der Direktoren und leitenden Angestellten von

Willow finden Sie auf unserer Website unter

https://www.willowbio.com/about-willow-biosciences/

Managementteam

Trevor Peters, Präsident und Chief Executive Officer und Direktor

Dr. Joseph Tucker, Vorstandsvorsitzender

Dr. Peter Facchini, Chief Scientific Officer

Travis Doupe, Chief Financial Officer (Finanzvorstand)

Jerry Ericsson, Vice President, Operations

Sanjib (Sony) Gill, Corporate Secretary

Dr. Jillian Hagel, Vice President, Applied Science

Dr. Chris Savile, Vice President, Commercial Operations

Dr. Mathias Schuetz, Vice President, Research and Development

Troy Talkkari, Vice President, Corporate Development

Verwaltungsrat

Trevor Peters, President and Chief Executive Officer

Dr. Joseph Tucker, Executive Chairman

Donald Archibald, Director

Al Foreman, Director

Dr. Fotis Kalantzis, Director

Sadiq H. Lalani, Director

Dr. Peter Seufer-Wasserthal, Director

Update zur Geschäftsentwicklung

Am 4. Juni 2019 haben wir mit Noramco eine exklusive JDA zur gemeinsamen

Entwicklung und Vermarktung einer hefebasierten Produktionsplattform für die

Herstellung und den Vertrieb von Cannabidiol (CBD) abgeschlossen. Im Rahmen

der JDA ist Willow verantwortlich für die Optimierung von Hefestämmen in

einem biosynthetischen Prozess zur Herstellung von hochreinem,

hochproduktivem CBD. Aufgrund seiner vorhandenen Expertise in der Produktion

von CBD und verwandten Verbindungen und seiner Erfahrung bei der Lieferung

für klinische und pharmazeutische Anwendungen ist Noramco für Scale-up,

Zulassungsantrag, Marketing und Vertrieb verantwortlich. Die Parteien

übernehmen ihre jeweiligen Kosten, behalten das mit ihrem jeweiligen

Arbeitsumfang verbundene geistige Eigentum und beteiligen sich, soweit dies

nach bestehenden Vereinbarungen zulässig ist, zu gleichen Teilen am

Bruttogewinn aus dem Verkauf von CBD, die im Rahmen der JDA hergestellt

werden.

Finanz-Update

Am 12. April 2019 schlossen Epimeron Inc. und BioCan Technologies Inc. die

umgekehrte Übernahme von Makena Resources Inc. zur Gründung von "Willow

Biosciences Inc." ab. Am 15. April 2019 nahm die Gesellschaft den Handel

unter dem Namen "Willow Biosciences Inc." und dem Tickersymbol "WLLW" an der

kanadischen Börse auf.

Am 12. April 2019 schloss das Unternehmen auch eine nicht vermittelte

Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 29,2 Mio. USD ab, einschließlich

einer Investition von 12,1 Mio. USD durch Tuatara, eine auf den Sektor

fokussierte Cannabis-Private-Equity-Firma, der zur Unterstützung der

Forschung, Entwicklung, Skalierung und kommerziellen Einführung unseres

biosynthetischen Cannabinoid-Produktionsprogramms in pharmazeutischer

Qualität verwendet werden soll. Am 27. Mai 2019 übte Tuatara 9.219.390

Aktienkaufoptionen aus und investierte weitere 8,1 Millionen US-Dollar in

Willow.

Am 17. Mai 2019 schloss Willow eine Konsolidierung seiner ausgegebenen und

ausstehenden Aktien auf der Grundlage einer neuen Post-Konsolidierungsaktie

für je 25 Vor-Konsolidierungsaktien ab. Zum 30. Juni 2019 hatte Willow

78.286.743 Aktien ausgegeben und im Umlauf.

Willow beendete das Quartal in einer starken finanziellen Position mit einem

Betriebskapital von 29,6 Mio. US-Dollar und einem Kassenbestand von 28,8

Mio. US-Dollar.

Die Finanzergebnisse des Konzerns zusammengefasst:

Drei Monate Sechs Monate

bis 30. Juni bis 30. Juni

2019 2018 2019 2018

Bilanz (in Tausend

Dollar):

Zahlungsmittel und 28.764 147 28.764 147

Zahlungsmitteläquiva-

lente

Bilanzsumme 41.040 266 41.040 266

Eigenkapital 29-022 (153) 29.022 (153)

Gewichtete

durchschnittliche

Anzahl der

ausstehenden Aktien

Unverwässert und 71.550 53.249 65.144 52.093

verwässert (in

Tausend)

Ausblick

Willow wird sich weiterhin auf die Entwicklung und Verfeinerung unserer

hefebasierten Stämme konzentrieren, die CBD biosynthetisieren, unsere

Produktion optimieren und die Leistung unserer Prozesse verbessern. Wir

gehen davon aus, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2020 ein skalierbares

Produktionsniveau erreichen werden, was den Beginn der Bemühungen von

Noramco zur Steigerung der Produktion, zur Einreichung von

Zulassungsanträgen und zur Entwicklung von Marketing- und Vertriebsplänen

auslöst. Die Anpassung der Produktion an das kommerzielle Niveau wird

voraussichtlich 12 bis 18 Monate dauern, gefolgt von der behördlichen

Genehmigung für den Herstellungsprozess und die Kundenmusterung im Jahr 2021

und den ersten kommerziellen Großverkäufen Ende 2021 oder Anfang 2022.

Nach den erfolgreichen Finanzierungen ist Willow gut positioniert, um die

Aktivitäten bis zur Kommerzialisierung zu finanzieren, und erwartet, dass

Willow das Jahr 2020 mit etwa 10 bis 15 Millionen US-Dollar an Barmitteln

beendet.

Willow prüft weiterhin strategische Beziehungen zu verschiedenen Unternehmen

der Konsumgüter- und Pharmaindustrie. Diese Partnerschaften werden darauf

abzielen, unsere Marktteilnahme zu definieren und möglicherweise den

Eintritt in neue globale Märkte zu ermöglichen.

Über Willow Biosciences Inc.

Willow ist ein kanadisches Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Calgary,

Alberta, das hochreine, pflanzliche Verbindungen herstellt, die Bausteine

für die globale Pharma-, Gesundheits- und Wellnessindustrie sowie die

Konsumgüterindustrie bilden. Der aktuelle Schwerpunkt von Willow liegt in

der Produktion von Cannabinoiden zur Behandlung von Schmerzen,

Angstzuständen, Fettleibigkeit, Hirnstörungen und anderen wichtigen

Indikationen. Das Wissenschaftsteam von Willow kann auf eine langjährige

Erfahrung bei der Entwicklung von Produktionstechnologien für hochreine

Verbindungen in der Schmerz- und Krebsbehandlung zurückblicken. Der

Herstellungsprozess von Willow schafft ein einheitliches, skalierbares und

nachhaltiges Produkt, das die Entdeckung und Entwicklung neuer

lebensverändernder Medikamente ermöglicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

cometis AG

Matthias Kunz

E-Mail: kunz@cometis.de

Tel: +49 (0)611 20 58 55 64

Fax: +49 (0)611 20 58 55 66

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten,

einschließlich Meinungen, Annahmen, Schätzungen, die Einschätzung des

Unternehmens über zukünftige Pläne und Tätigkeiten und insbesondere Aussagen

zu diesen: den Geschäftsplan des Unternehmens, einschließlich der

Cannabinoidforschung und -produktion in den Einrichtungen in Alberta,

British Columbia und Kalifornien; die Entwicklung einer Produktionsplattform

für Cannabinoide auf Hefebasis, das Scale-up und der Zeitpunkt dafür;

verbesserte Produktivität und Ausbeute; zukünftige Kommerzialisierung und

Einnahmen; die Leistung des Wissenschaftsteams, des Managements und des

Vorstands; die strategische Partnerschaft mit Noramco und andere zukünftige

strategische Beziehungen; und die Verwendung der Erlöse aus den

Privatplatzierungen und Optionsscheinen. Wenn in diesem Dokument verwendet,

sind die Wörter "wird", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten",

"beabsichtigen", "können", "projizieren", "sollten" und ähnliche Ausdrücke

unter den Aussagen zu finden, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen

des Unternehmens, die unter anderem den Zeitpunkt des Erhalts der

erforderlichen Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden und Dritte sowie

die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und

Unsicherheiten, und obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die durch

solche zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Erwartungen angemessen

sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen erfüllt

werden. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren könnte dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken, die

mit der Cannabisindustrie im Allgemeinen verbunden sind, Verletzungen des

geistigen Eigentums, Nichtnutzen von Partnerschaften oder erfolgreiche

Integration von Übernahmen, Aktionen und Initiativen von Bundes- und

Landesregierungen und Änderungen der Regierungspolitik und der Durchführung

und Auswirkungen dieser Aktionen, Initiativen und Richtlinien,

Import-/Export- und Forschungsbeschränkungen für Cannabinoid-basierte

Betriebe, der Größe des medizinischen Konsums und des Cannabismarktes für

Erwachsene, des Wettbewerbs durch andere Branchenteilnehmer, nachteilige

US..., Kanadische und globale wirtschaftliche Bedingungen, Nichteinhaltung

bestimmter Vorschriften, Austritt von Führungskräften in Schlüsselpositionen

oder Unfähigkeit, talentierte Aufsichtsbehörden und andere Faktoren

anzuziehen und zu halten, die von Zeit zu Zeit in den Berichten und

Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden

ausführlicher beschrieben werden. Sofern nicht durch geltende Gesetze

vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur

öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten

Aussagen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Finanzinformationen und

Finanzausblicke (zusammen FOFI) über Willows voraussichtliche Ertragslage,

Produktions- und Produktionseffizienz, Kommerzialisierung, Umsatz und

Kassenbestand, die alle den gleichen Annahmen, Risikofaktoren,

Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen wie im vorstehenden Absatz

dargelegt. Das in diesem Dokument enthaltene FOFI wurde vom Management zum

Zeitpunkt dieses Dokuments genehmigt und dient dazu, weitere Informationen

über Willows zukünftige Geschäftstätigkeit zu liefern. Willow lehnt jegliche

Absicht oder Verpflichtung ab, ein in diesem Dokument enthaltenes FOFI zu

aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß

geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das

in diesem Dokument enthaltene FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden

darf, als für die es hierin offengelegt wird.

Weder die Canadian Securities Exchange noch der Market Regulator (wie dieser

Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser

Mitteilung.

