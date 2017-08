DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät PAI Portfolio-Gesellschaft AS Adventure beim Erwerb von McTREK von YEAH! AGn (deutsch)

Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät PAI Portfolio-Gesellschaft AS Adventure beim Erwerb von McTREK von YEAH! AGn

AS Adventure Group, eine Portfolio-Gesellschaft des französischen Private Equity Fonds PAI, hat eine Mehrheitsbeteiligung an der YEAH! AG erworben, die unter anderem die McTREK-Geschäfte betreibt. Der Vollzug der Transaktion bedarf der Genehmigung durch die Kartellbehörden.

Die AS Adventure Group ist momentan in 6 Ländern aktiv mit einem Gesamtumsatz von EUR 500 Millionen.

McTREK ist ein erfolgreicher Outdoor-Einzelhändler in Deutschland mit 39 Geschäften und einem schnell wachsenden Internet-Shop mit einem Gesamtumsatz von EUR 50 Millionen.

Der Gründer und CEO von McTREK, Ulrich Dausien, war auch der Gründer von Jack Wolfskin.

Berater der Transaktion Das Willkie Farr & Gallagher LLP-Team unter der Leitung von Dr. Axel Wahl und Mario Schmidt (beide Corporate, Frankfurt) bestand aus den Partnern Susanne Zuehlke (Antitrust, Brüssel), Dr. Bettina Bokeloh (Steuern) und Dr. Christian Rolf (Arbeitsrecht, beide Frankfurt) sowie den Associates Johannes Eckhardt, Adrian Dengler, Dr. Stefan Bührle, Lukas Nein (alle Corporate) und Tim Bulian (Arbeitsrecht, alle Frankfurt).

Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.

Frankfurt am Main, 14. August 2017

