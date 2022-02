DGAP-News: Wienerberger AG: Erneute Zusammenarbeit mit Habitat for Humanity: Wienerberger ermöglicht Wohnraum für sozial Benachteiligte (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wienerberger":

Wienerberger AG: Erneute Zusammenarbeit mit Habitat for Humanity: Wienerberger ermöglicht Wohnraum für sozial Benachteiligte

Unternehmensentscheidung/Immobilien

Wienerberger AG: Erneute Zusammenarbeit mit Habitat for Humanity:

Wienerberger ermöglicht Wohnraum für sozial Benachteiligte

28.02.2022

Erneute Zusammenarbeit mit Habitat for Humanity: Wienerberger ermöglicht

Wohnraum für sozial Benachteiligte

* 10-jähriges Jubiläum: Kooperation zwischen Wienerberger und Habitat for

Humanity International besteht seit 2012

* Rund 5.000 Menschen konnte in diesem Zeitraum bereits geholfen werden

Als international führender Anbieter von Baustoff- und Infrastrukturlösungen

ist es Wienerberger ein Anliegen, mit seinen Produkten und seiner Expertise

größtmöglichen Nutzen für die Gesellschaft zu stiften und leistbaren,

sicheren Wohnraum zu schaffen. Bereits seit 2012 unterstützt das Unternehmen

zusammen mit der gemeinnützigen internationalen Hilfsorganisation Habitat

for Humanity International Sozialprojekte in verschiedenen Ländern. Anfang

dieses Jahres hat Wienerberger die 2021 ausgelaufene Kooperation erneut bis

2024 verlängert.

Rund 5.000 Menschen konnte im Rahmen der Kooperation bereits geholfen

werden. Allein in den vergangenen drei Jahren ermöglichte das Unternehmen

159 Familien unter besseren Bedingungen zu leben, weitere 784

benachteiligten Menschen wurden mit Kommunalprojekten unterstützt, z. B.

durch den Bau von Zentren für Menschen mit Behinderungen, die Errichtung von

Gemeindezentren oder Schulrenovierungen. "In vielen Ländern, in denen

Wienerberger tätig ist, unterstützen wir laufend eine Vielzahl von sozialen

Projekten und Einrichtungen. Dabei können wir am besten mit unseren

Kernkompetenzen helfen, d. h. durch die Bereitstellung von Baustoffen und

Infrastrukturlösungen oder durch den Transfer von nachhaltigem Bau-Know-how.

Unsere Kooperation mit Habitat for Humanity International trägt wesentlich

dazu bei, das Bewusstsein für die Notwendigkeit leistbaren Wohnraums in der

Öffentlichkeit zu schärfen und sozial benachteiligten Menschen ein Dach über

den Kopf zu bieten und ihre Lebensbedingungen zu verbessern", erklärt Heimo

Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.

ESG: Wienerberger setzt auf Corporate Social Responsibility

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms 2023 hat sich Wienerberger auch ein

Ziel im Bereich Corporate Social Responsibility gesetzt: 200 Wohneinheiten

sollen pro Jahr für Menschen in Not in lokalen Märkten geschaffen und die

Produkt- und Geldspenden pro Jahr in allen teilnehmenden Ländern erhöht

werden. Dabei kommen Produktlösungen aus der ganzen "World of Wienerberger"

von Europa bis zu den USA zum Einsatz: unter anderem Innen- und Außenwand-

sowie Tondachziegel der Wienerberger Business Solution, keramische Rohre und

Kunststoffrohre zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung der

Business Unit Pipelife sowie Vormauerziegel von General Shale aus der

Nordamerika Business Unit von Wienerberger.

Die Zusammenarbeit zwischen Wienerberger und Habitat for Humanity

International umfasst auch Advocacy-Maßnahmen für eine bessere

Wohnungspolitik, um energieeffizienten und bezahlbaren Wohnraum für alle zu

ermöglichen. So werden in dem Zusammenhang u. a. Stakeholder aus Politik und

Verwaltung in gemeinsamen Veranstaltungen verstärkt für die Bedeutung des

sozialen Wohnbaus sensibilisiert. Darüber hinaus engagieren sich auch

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wienerberger Gruppe vor Ort bei der

Errichtung von Häusern in Form von Volunteering-Kooperationen.

Wienerberger und Habitat for Humanity: Umsetzung vieler Sozialprojekte

In Ungarn hat u.a. Wienerberger in Miskolc ein Gästehaus für Familien, die

ihre mit Autismus lebenden Angehörigen im Willow House besuchen, gefördert.

In Polen wurde mit einer Dachrenovierung einer Familie geholfen, die bei

einem Brand im Dezember 2020 ihr Haus und ihr gesamtes Hab und Gut verloren

hat. In Rumänien hat Habitat for Humanity mit Hilfe von Wienerberger

Produktspenden im Jahr 2021 vier neue Häuser in Poduri gebaut und damit vier

einkommensschwachen Familien die Chance auf ein menschenwürdiges und

leistbares Zuhause ermöglicht. Auch in den USA konnten viele Familien mit

einer Spende von General Shale profitieren.

Über Habitat for Humanity

Angetrieben von der Vision, dass jeder Mensch ein menschenwürdiges Zuhause

braucht, fand Habitat for Humanity seine ersten Inspirationen als

Basisbewegung auf einer gemischtrassigen Gemeinschaftsfarm im Süden

Georgias. Seit ihrer Gründung im Jahr 1976 hat sich die christliche

Wohnungsbaugesellschaft zu einer weltweit führenden gemeinnützigen

Organisation entwickelt, die in lokalen Gemeinden in allen 50

US-Bundesstaaten und in mehr als 70 Ländern tätig ist. Familien und

Einzelpersonen, die Hilfe brauchen, arbeiten mit Habitat for Humanity

zusammen, um ein Haus zu bauen oder zu verbessern, dass sie ihr Zuhause

nennen können. Habitat-Hauseigentümer helfen zusammen mit Freiwilligen beim

Bau ihres eigenen Hauses und zahlen eine erschwingliche Hypothek. Durch

finanzielle Unterstützung, Freiwilligenarbeit oder das Einbringen einer

Stimme zur Unterstützung von erschwinglichem Wohnraum kann jeder dazu

beitragen, dass Familien die Stärke, Stabilität und Eigenständigkeit

erlangen, die sie brauchen, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Um mehr

zu erfahren, besuchen Sie habitat.org.

Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten

Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist

der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei

Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei

Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen

(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke

Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit

der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein

führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut.

Mit gruppenweit 215 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im

Jahr 2021 einen Umsatz von 4,0 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 671

Mio. EUR.

Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 39 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

