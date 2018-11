DGAP-News: Westwing mit profitablem Wachstum in den ersten neun Monaten 2018 (deutsch)

Westwing mit profitablem Wachstum in den ersten neun Monaten 2018

Westwing mit profitablem Wachstum in den ersten neun Monaten 2018

20.11.2018

Westwing mit profitablem Wachstum in den ersten neun Monaten 2018

* Umsatz steigt gegenüber Vorjahreszeitraum um 19,6% auf EUR 175,2 Mio.

in den ersten neun Monaten 2018

* Profitabel mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 0,7% in den ersten

neun Monaten 2018

* DACH Segment mit deutlichem Umsatzwachstum von 42,8 % in den ersten neun

Monaten 2018

* Erfolgreiche Umsetzung des vollständigen Geschäftsmodells: Anteil des

Umsatzes mit Private-Label-Produkten erhöhte sich im dritten Quartal

2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozentpunkte auf 18% des

Bruttowarenvolumens (GMV) des Konzerns

* Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt: Umsatzwachstum zwischen 15-20%

und bereinigte EBITDA-Marge von 1-2%

München, 20. November 2018. Westwing hat seinen Wachstumskurs im dritten

Quartal 2018 fortgesetzt. Trotz des ungewöhnlich warmen Wetters in Europa,

das sich negativ auf den eCommerce-Markt auswirkte, stieg der Umsatz in den

ersten neun Monaten um 19,6% und im dritten Quartal 2018 um 15,0%. Besonders

erfreulich entwickelte sich das DACH Segment, wo der Umsatz in den ersten

neun Monaten um 42,8% und im dritten Quartal 2018 um 33,2% deutlich zulegte.

Mit seinem auf Kundenloyalität basierenden Geschäftsmodell ist es Westwing

gelungen, seine aktive Kundenbasis um 14,8% auf 921 Tausend aktive Kunden zu

steigern. Gleichzeitig erhöhte sich die Anzahl der Gesamtbestellungen und

der Anteil am gesamten Einkaufsvolumen pro Kunde (Share-of-Wallet). Darüber

hinaus stieg, gemäß der Unternehmensstrategie, der Anteil der

Private-Label-Produkte im dritten Quartal 2018 im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 7 Prozentpunkte auf 18% des Bruttowarenvolumens (Gross

Merchandise Value, GMV) des Konzerns.

Stefan Smalla, Gründer und CEO von Westwing, sagte: "Wir setzen unseren

profitablen Wachstumskurs fort, der maßgeblich auf unsere starke

Kundenloyalität zurückzuführen ist. Wir begeistern unsere Kunden mit unserem

breiten Home & Living Angebot an täglich wechselnden Themen und unserem

festen Bestseller-Sortiment - unterstützt durch immer mehr

Private-Label-Produkte. Das gilt für das DACH Segment und in zunehmendem

Maße auch für unser Internationales Segment. Zukünftig wollen wir unser

Angebot noch spannender gestalten: Um das Kundenerlebnis weiter zu

verbessern, investieren wir in neue Technologien und organisches Marketing."

Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 0,7% ist Westwing in den ersten neun

Monaten 2018 profitabel gewachsen (erste neun Monate 2017: -5,0% bereinigte

EBITDA-Marge). Die verbesserte bereinigte EBITDA-Marge ist insbesondere auf

starke Unit Economics, ein hocheffizientes Marketingmodell, eine schlanke

Kostenbasis sowie positive Operating-Leverage-Effekte zurückzuführen.

Westwing wird auch künftig in weiteres Wachstum sowie in die Umsetzung

seines vollständigen Geschäftsmodells in allen seinen Märkten investieren.

Das Unternehmen bestätigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2018 und

erwartet ein Umsatzwachstum zwischen 15% und 20% sowie eine bereinigte

EBITDA-Marge von 1-2%.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite

unter: www.westwing.com.

Kennzahlen 9M 9M Verän- Q3 Q3 Verän-

2018 2017 -de- 2018 2017 -de-

rung rung

Leistungsindikatoren

Anteil von Private Label (in 15% 9% 6pp 18% 11% 7pp

%)

Bruttowarenvolumen (GMV) (in 202 171 18,0 63 56 10,9%

EUR Mio.) %

Bestellungen, insgesamt (in 1.673 1.498 11,7% 507 496 2,1%

'000)

Durchschnittlicher Warenkorb 121 114 5,6% 124 114 8,6%

(in EUR)

Aktive Kunden (in '000) 921 802 14,8%

Anzahl der Bestellungen pro 2,6 2,6 -1,6%

aktivem Kunden in den letzten

12 Monaten

Durchschnittliches GMV pro 307 297 3,5%

aktivem Kunden in den letzten

12 Monaten (in EUR)

Anteil der mobilen 73% 69% 4pp 74% 71% 3pp

Bestellungen (in %)

Ertragslage

Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 175,2 146,4 19,6% 54,7 47,6 15,0%

Bereinigtes EBITDA (in EUR 1,2 -7,3 8,5 -1,6 -2,3 0,7

Mio.)1

Bereinigte EBITDA-Marge (in % 0,7% -5,0% 5,7pp -2,9- -4,9- 2,0pp

der Umsatzerlöse) % %

1. Für das bereinigte EBITDA wird das EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen

für anteilsbasierte Vergütung, (ii) die erfolgswirksam in der

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfassten IPO Kosten (für Perioden, die

nach dem 1. Januar 2018 beginnen) und (iii) zentrale Kosten, die den nicht

fortgeführten Aktivitäten zuzuordnen sind.

Über Westwing

Westwing ist die führende Marke und Plattform im Home & Living eCommerce in

Europa und erzielte in den vergangenen zwölf Monaten (Q4-2017 bis Q3-2018)

248 Millionen Euro Umsatz. Mit seinem 'Shoppable Magazine' inspiriert

Westwing seine treuen, zumeist weiblichen Kunden durch eine kuratierte

Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert.

Westwing erzielt 85 Prozent seiner Umsätze mit Kunden, die die Webseiten und

Apps von Westwing durchschnittlich 100 Mal im Jahr besuchen. Die Mission von

Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das

Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Es ist

seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Westwing ist

in elf europäischen Ländern aktiv.

Corporate Communications Investor Relations

Christian Falkowski Vidhi von Liel

[1]presse@westwing.de [1]ir@westwing.de

+49 69 92187464 +49 89 550544 377

1. mailto:presse@westwing.de 1. mailto:ir@westwing.de

Disclaimer

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen

darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer

Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken

und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten

Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir

übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu

überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und

nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von

Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus

makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten

Prozessen in Fulfillment-Zentren, ungenauen Personal- und

Kapazitätsprognosen für Fulfillment-Zentren, gefährlichen Materialien /

Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder

Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder

Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen des Wettbewerbsniveaus.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Westwing Group AG

Moosacher Straße 88

80809 München

Deutschland

Telefon: +49 89 550 544 153

Internet: www.westwing.de

ISIN: DE000A2N4H07

WKN: A2N4H0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

