DGAP-News: Westwing Group AG: Westwing plant Börsengang (deutsch)

13.09.2018

- Führende Marke im Home & Living eCommerce-Geschäft in Europa bereitet

Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse vor

- Bewährtes Online-Geschäftsmodell kombiniert Content und Commerce in einem

"kuratierten Shoppable Magazine"

- Außergewöhnliche Kundenbindung zeigt sich in 85% Umsatz mit Kunden, die

Westwing durchschnittlich 100 Mal pro Jahr besuchen

- Profitabel seit dem viertem Quartal 2017 (bereinigtes EBITDA), mit

signifikantem Potenzial zur langfristigen Profitabilitätssteigerung

- Erwartete Erlöse aus dem Angebot in Höhe von ca. EUR 120 Mio. sollen für

Investitionen in weiteres Wachstum verwendet werden

München, 13. September 2018. Die Westwing Group AG ("Westwing" oder das

"Unternehmen"), Marktführer für Inspirations-getriebenen Home & Living

eCommerce in Europa, plant ein erstes öffentliches Angebot sowie die

Notierung seiner Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse. Das geplante Angebot wird aus neu ausgegebenen

Aktien aus einer Kapitalerhöhung bestehen.

Delia Fischer, Gründerin & Creative Director, sagte: "Seit der Gründung von

Westwing in 2011 haben wir uns darauf konzentriert, unsere Kunden Tag für

Tag zu inspirieren. Der Schlüssel zu unserem Erfolg liegt in der

außergewöhnlichen Kreativität, mit der Westwing zur bevorzugten Marke für

Home & Living eCommerce in Europa wurde."

Stefan Smalla, Gründer & CEO, ergänzte: "Wir sind stolz auf unser starkes

Wachstum und unsere Profitabilität und werden diesen Weg weiter fortsetzen.

Mit dem geplanten Börsengang erhalten wir zusätzliches Kapital, das wir

dafür nutzen möchten, weiter profitabel zu wachsen."

Führende Online-Marke für Home & Living Produkte in Europa mit innovativem

Geschäftsmodell und starker Kundenbindung

Westwing betreibt mit seinem "kuratierten Shoppable Magazine" ein bewährtes

eCommerce-Geschäftsmodell mit einer klaren Mission: To inspire and make

every home a beautiful home. Das Unternehmen bietet das komplette Sortiment

an Home & Living-Produkten - von Inneneinrichtung über Textilien und Möbel

bis hin zu Leuchten und Küchenartikeln. Westwing führt Content und eCommerce

dank seiner Kreativität, Technologie und überlegenen Prozesse nahtlos in

einer integrierten Plattform zusammen.

Die täglich wechselnden Themen des Unternehmens bieten auf den

Westwing-Seiten und -Apps Inspiration und Shopping-Erlebnis zugleich und

bilden damit das Herzstück des täglichen Westwing-Newsletters. Dabei bietet

Westwing renommierte und aufstrebende Designermarken, aber auch besonders

margenstarke Eigenmarkenprodukte. Das Eigenmarken-Produktportfolio des

Unternehmens bietet mit bereits mehr als 5.000 Produkten ("Stock Keeping

Units" (SKU)) herausragende Qualität zu erschwinglichen Preisen. Alle

Eigenmarkenprodukte sowie die Bestseller-Markenartikel werden im festen

Sortiment bei WestwingNow angeboten, wo sie in "Shoppable Looks" als fertig

eingerichtete Räume zum Nachstylen und Nachshoppen organisiert sind.

Mit einem Kreativteam aus über 100 Redakteuren, Fotografen und Art Directors

fokussiert sich Westwing auf kontinuierliche inspirationsgetriebene

Kundenbindung. 90% der Kunden von Westwing sind Frauen. Deshalb basiert das

Westwing-Geschäft im Kern auf einer außergewöhnlichen Markenliebe und engen

Kundenbindung: 85% des Umsatzes im Jahr 2017 wurden mit Kunden erzielt, die

durchschnittlich 100 Mal im Jahr die Westwing-Seiten und -Apps besuchten.

Zudem erreicht Westwing einen herausragenden Customer Lifetime Value von EUR

900 Bruttowarenwert (Gross Merchandising Value - GMV) pro Kunde nach

viereinhalb Jahren. [1]

Gute Positionierung in äußerst attraktivem Markt

Westwing ist im äußerst attraktiven und fragmentierten Home & Living Markt

gut positioniert. Der große adressierbare Markt von EUR 575 Mrd. weltweit

(und EUR 117 Mrd. in den europäischen Märkten von Westwing) steht vor der

Wende von offline hin zu online. Die Marktdurchdringung von eCommerce liegt

derzeit noch bei unter 5% im Home & Living Markt in den elf europäischen

Ländern, in denen das Unternehmen derzeit aktiv ist [2]. Dies bietet

Westwing zahlreiche attraktive Möglichkeiten für weiteres Wachstum.

Maßgeschneiderte firmeneigene Logistik- und Technologie-Plattform mit

vollständiger Kontrolle über die Wertschöpfungskette

Dank seiner eingespielten Logistikprozesse kann Westwing Bestellungen von

Kunden reibungslos verarbeiten. Das Unternehmen betreibt sieben

Logistikzentren in ganz Europa, in denen Produkte verpackt, gelagert und für

den Versand vorbereitet werden. Die Lieferungen werden von verlässlichen

externen Transportunternehmen durchgeführt. Das Tagesgeschäft von Westwing

wird durch eine maßgeschneiderte Mobile-first-Technologieplattform

unterstützt. Mit Hilfe dieser Plattform kann Westwing seine Lieferkette mit

über 5.000 Lieferanten weltweit integrieren und vollständig steuern. Die

zentrale Datenerfassung und -analyse mit firmeneigener Software ermöglicht

es dem Unternehmen, das eigene Geschäft effizient zu entwickeln und

voranzutreiben. Westwing kann auf diese Weise Inhalte personalisieren und

seine Eigenmarkenprodukte gemäß den Vorlieben der Kunden weiterentwickeln.

Profitables Wachstum und starkes Finanzprofil

Nach einer Phase raschen Wachstums in der Frühphase der

Unternehmensentwicklung hat sich Westwing zuletzt darauf konzentriert,

profitabel zu werden, und hat so im vierten Quartal 2017 sowie den ersten

beiden Quartalen 2018 ein positives bereinigtes EBITDA erzielt. Dank seiner

Ausrichtung auf profitables Wachstum konnte Westwing seine wichtigsten

Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2018 weiter verbessern. Das Unternehmen

steigerte seinen Umsatz um 22% auf EUR 120 Mio. (H1 2017: EUR 99 Mio.)

gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erzielte eine bereinigte EBITDA-Marge

von 2%. Das strategische Ziel des Unternehmens ist es, langfristig eine

deutlich darüber hinausgehende bereinigte EBITDA-Marge zu erzielen. [3]

Der DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz) von Westwing ist Vorreiter

der Unternehmensentwicklung. Hier hat Westwing bereits mit täglich

wechselnden Themen auf Westwing, festem Bestseller-Sortiment auf

WestwingNow, den Eigenmarkenprodukten sowie organischem Marketing die

gesamte Bandbreite des Westwing-Geschäftsmodells eingeführt. Entsprechend

wächst der DACH-Markt schneller und ist auch profitabler als die Gruppe

insgesamt. Westwing plant, das erfolgreiche DACH-Geschäftsmodell auch in den

anderen Märkten einzuführen, um auch dort gleichermaßen profitabel zu

wachsen. Ein wesentlicher Treiber dieser Wachstumsinitiative ist das

margenstärkere Eigenmarkenportfolio des Unternehmens, um höhere

Profitabilität und beschleunigtes Wachstum zu erzielen. Derzeit beträgt der

Anteil der Eigenmarkenprodukte rund 15% (Q2 2018) der Umsätze der Gruppe.

Eine langfristige Erhöhung dieses Anteils auf 50% bietet signifikantes

Profitabilitätssteigerungspotenzial.

Erlöse aus Börsengang sollen in weiteres Wachstum investiert werden

Der geplante Börsengang soll aus einem ersten öffentlichen Angebot in

Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb

von Deutschland bestehen.

Aus dem geplanten reinen primären Angebot neuer Aktien werden Erlöse in Höhe

von ca. EUR 120 Mio. erwartet. Das Unternehmen plant diese Erlöse in erster

Linie für weiteres Wachstum einzusetzen. Westwing will in seine

Technologieplattform und Kundenerfahrung investieren. Außerdem möchte das

Unternehmen sein Produktangebot allgemein und insbesondere die

Eigenmarkenprodukte weiterentwickeln. Zur Beschleunigung seines

internationalen Marktwachstums, plant Westwing Investitionen in Marketing

und Kundengewinnung. Ein Teil der Erlöse aus dem Börsengang soll außerdem

für die Schuldentilgung verwendet werden.

Für die Mitglieder des Westwing Vorstands gilt eine Lock-up-Frist von 24

Monaten, für bestehende Investoren und das Unternehmen gilt eine

Lock-up-Frist von 180 Tagen.

Berenberg und Citigroup fungieren als Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners.

Über Westwing

Westwing ist die führende Marke und Plattform im Home & Living eCommerce in

Europa und erzielte im Jahr 2017 220 Millionen Euro [4] Umsatz. Mit seinem

,Shoppable Magazine' inspiriert Westwing seine treuen, zumeist weiblichen

Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit

wundervollen Inhalten kombiniert. Auf Basis außergewöhnlicher Kundenbindung

erzielt Westwing 85 Prozent seiner Umsätze mit Kunden, die die Webseiten und

Apps von Westwing durchschnittlich 100 Mal im Jahr besuchen. Die Mission von

Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das

Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Es ist

in elf europäischen Ländern aktiv.

[1] Beispiel, basierend auf Bruttowarenwert ("Gross Merchandise Value"

(GMV)) der Erstkunden im DACH-Markt im Jahr 2013.

[2] Quelle: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2018 Ausgabe,

bezogen auf Definitionen von Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen,

Handelswert (Retail Selling Price - RSP)

Westwing-Märkte sind: Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich,

Spanien, Belgien, Niederlande, Polen, Slowakei und Tschechien.

[3] Alle Zahlen exklusive der nicht fortgeführten Geschäftseinheiten in

Brasilien, Russland und Kasachstan.

[4] Exklusive der nicht fortgeführten Geschäftseinheiten in Brasilien,

Russland und Kasachstan.

°