DGAP-News: Westport Energie AG: Neuer Verwaltungsrat (deutsch)

Zug/Madrid - Die Westport Energie AG freut sich bekanntgeben zu können, dass auf der ausserordentlichen Generalversammlung vom 07. August 2017 das Management Board um Herrn Adel Soltana als neuem Verwaltungsrat erweitert wurde. Damit reagiert das Unternehmen auf die erfreuliche Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr und wappnet sich für die vielfältigen neuen Aufgaben, die sich aus dieser Expansion ergeben und denen die sich Westport - Gruppe stellen wird.

Herr Soltana blickt auf eine langjährige Karriere mit fundierten Kenntnissen als erfolgreicher Geschäftsführer von Unternehmen in verschiedenen Branchen zurück. Er führt Unternehmen in neue Märkte ein und verfolgt dabei immer das Ziel, die Erwartungen, die damit verbunden sind, zu erfüllen und sicherzustellen, dass diese Unternehmen nachhaltig und professionell weiterentwickelt werden. Die Westport Energie AG ist überzeugt davon, dass das Unternehmen mit Herrn Soltana der Bewältigung der künftigen Herausforderungen zuversichtlich entgegen sehen kann.

Über Westport Energie AG:

Die Westport Energie AG ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der spanischen Mineralölbranche. Die Gesellschaft bietet Mineralölprodukte über eigene Marken in diesem hoch- und mittelfrequenten Marktsegment an. Vom Hauptquartier in Zug aus werden über die Westport Services GmbH alle wesentlichen Aktivitäten gesteuert. Zusammen mit der spanischen Tochtergesellschaft "Westport Energy SL" stellt die Schweizer Gesellschaft eine leistungsstarke Unternehmensgruppe im spanischen Mineralölmarkt dar.

Kontakt

Westport Energie AG Eduardo Bouzon Ruiz Präsident des Verwaltungsrates

Turmstrasse 18 CH-6300 Zug Schweiz Telefon + 41 (0) 41 500 45 80 Fax + 41 (0) 41 500 45 90 info@westportenergie.com www.westportenergie.com

UBJ. GmbH Ingo Janssen Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg Deutschland Telefon +49 (0) 40 6378 5410 Fax +49 (0) 40 6378 5423 ir@ubj.de www.ubj.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Westport Energie AG Haldenstrasse 5 6340 Baar Schweiz E-Mail: investor.relation@westportenergie.com Internet: www.westportenergie.com

