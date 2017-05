DGAP-News: West Red Lake Gold Mines Inc.: West Red Lake Golds Explorationsbohrplan (deutsch)

West Red Lake Gold Mines Inc.



: West Red Lake Golds Explorationsbohrplan

^ DGAP-News: West Red Lake Gold Mines Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Sonstiges West Red Lake Gold Mines Inc.: West Red Lake Golds Explorationsbohrplan

24.05.2017 / 14:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

24. Mai 2017 Toronto, Ontario

West Red Lake Golds Explorationsbohrplan

West Red Lake Gold Mines Inc. ("West Red Lake Gold" oder das "Unternehmen") (CSE: RLG) (FSE: HYK) (OTCQB: RLGMF) gibt bekannt, dass der Beginn der nächsten Phase der Explorationsbohrungen auf ihrem 3.100 Hektar großen Projekt West Red Lake im Goldbezirk Red Lake, Nordwest-Ontario, Kanada, gegen Ende Mai 2017 geplant ist.

Eine erste Bohrung wird das Zielgebiet Structural Intersection (Kreuzungspunkt geologischer Strukturen), das ungefähr 1,5 km östlich der Rowan Mine Zones (Zonen der Mine Rowan) liegt, überprüfen. Das Zielgebiet Structural Intersection liegt im Kreuzungsbereich der nach Nordosten streichenden Golden-Arm-Struktur mit der von Ost nach West streichenden regionalen Scherzone, bekannt als Pipestone Bay-St Paul Deformation Zone (die "PBS-Zone"). Die erste Bohrung wird von Südosten nach Nordwesten in die Golden-Arm-Struktur niedergebracht, um den Kontaktbereich mafischer zu ultramafischer Gesteine zu überprüfen, der als Explorationsziel durch die Erkundung der unterlagernden Geologie und durch eine luftgestützte geophysikalische AMT-Erkundung identifiziert wurde. Der Kontakt der brüchigen mafischen Gesteine zu den weicheren ultramafischen Gesteinen bietet ein geologisches Milieu für die Goldablagerung. Der Großteil der Goldlagerstätten im Bezirk Red Lake Gold findet sich am oder nahe dem Kontakt der mafischen Gesteine mit den ultramafischen Gesteinen.

Ferner werden mehrere Bohrungen (50 bis 150m tief) in den Mount Jamie Mine Zones niedergebracht werden, die Ähnlichkeiten mit den Rowan Mine Zones besitzen. Sowohl die Mount Jamie Mine Zones als auch die Rowan Mine Zones liegen innerhalb der PBS-Zone. Die Goldzonen sind innerhalb einer Abfolge hydrothermal umgewandelter mafischer Vulkanite mit eingelagerten felsischen Vulkaniten und Porphyren sowie ultramafischen Gesteinen beherbergt. Die Goldvererzung ist mit Quarzgängen und zunehmender Eisensulfid-Vererzung vergesellschaftet.

Tiefere Bohrungen zur Ausdehnung der Rowan Mine Zones in die Tiefe werden für zukünftige Arbeitsprogramme geplant.

Drei ehemaligen Goldminen auf der Projektliegenschaft West Red Lake liegen auf der von Osten nach Westen streichenden PBS- Zone, eine regionale geologische Struktur, welche die Liegenschaft des Unternehmens kreuzt und sich nach Osten bis zur Ortschaft Red Lake fortsetzt. Die regionale Golden-Arm-Struktur und die subparallele NT-Zone ziehen sich von der Südgrenze her auf das Projekt West Red Lake und streichen über 2 km nach Nordosten, wo sie sich vereinigen und die PBS-Zone kreuzen.

Technische Information

Die in dieser Pressemitteilung präsentierte Information wurde von Kenneth Guy, P.Geo., geprüft und zugelassen. Ken Guy ist ein Berater der West Red Lake Gold and gemäß National Instrument 43-101 "Standards of Disclosure for Minerals Projects" ("NI 43-101") die für die Exploration der Projektliegenschaft West Red Lake zuständige qualifizierte Person.

West Red Lake Gold Mines Inc. ist eine in Toronto ansässige Mineralexplorationsgesellschaft mit Schwerpunkt auf der Goldexploration und Entwicklung im produktiven Goldbezirk Red Lake in Nordwest-Ontario, Kanada. Der Goldbezirk Red Lake beherbergt einige der reichhaltigsten Goldlagerstätten der Welt und aus hochgradigen Zonen wurden 30 Mio. Unzen Gold gewonnen. Das Unternehmen hat ein signifikantes Liegenschaftspaket mit insgesamt über 3.100 Hektar westlich von Red Lake (das "Projekt West Red Lake") zusammengestellt. Das Projekt West Red Lake schließt drei ehemalige Goldminen ein. Die Liegenschaften der Mine Mount Jamie und der Mine Red Summit sind zu 100 % im Besitz des Unternehmens. Die Liegenschaft der Mine Rowan ist über ein Joint Venture mit Red Lake Gold Mines, eine Partnerschaft von Goldcorp. Inc. und Goldcorp Canada Ltd, zu 60 % im Besitz. Die Projektliegenschaft West Red Lake erstreckt sich entlang der Pipestone Bay-St Paul Deformation Zone über eine Streichlänge von 12 km und das Unternehmen plant eine Fortsetzung der Exploration auf der Liegenschaft sowohl im Streichen als auch in die Tiefe. Um mehr über West Red Lake Gold Mines zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Webseite http://www.westredlakegold.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

John Kontak President Tel.: 416-203-9181 Email: jkontak@rlgold.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

577215 24.05.2017

°