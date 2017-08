DGAP-News: West Red Lake Gold Mines Inc.: WEST RED LAKE GOLD ERBOHRT HOCHGRADIGE GOLDGEHALTE AUF MOUNT JAMIE (deutsch)

West Red Lake Gold Mines Inc.



: WEST RED LAKE GOLD ERBOHRT HOCHGRADIGE GOLDGEHALTE AUF MOUNT JAMIE

Pressemitteilung

31. August 2017 Toronto, Ontario

WEST RED LAKE GOLD ERBOHRT HOCHGRADIGE GOLDGEHALTE AUF MOUNT JAMIE

West Red Lake Gold Mines Inc. ("West Red Lake Gold" oder das "Unternehmen") (CSE: RLG) (FSE: HYK) (OTCQB: RLGMF) gibt hochgradige Bohrergebnisse bekannt. Die Ergebnisse stammen von den Explorationsarbeiten auf dem 3.100 Hektar umfassenden Projekt West Red Lake im produktiven Goldbezirk Red Lake, Nordwest-Ontario, Kanada.

Die jüngste Phase des Explorationsbohrprogramms, das im Juni und Juli 2017 durchgeführt wurde, umfasste Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.544m einschließlich 15 Bohrungen auf der Minenliegenschaft Mount Jamie zur Erkundung der Mount Jamie Mine Zones sowie einer Bohrung auf der Minenliegenschaft Rowan zum Test des bisher nicht erkundeten südöstlichen Quadranten des Gebiets der "Structural Intersection" (Kreuzungspunkt geologischer Strukturen).

Die wichtigsten Ergebnisse schließen ein:

- 26,19 Gramm Gold pro Tonne ("g/t Au") über 1,0 m

- 11,82 g/t Au über 1,5 m

- 7,64 g/t Au über 3,0 m

- 8,20 g/t Au über 1,0 m

- 7,62 g/t Au über 1,5 m

- 4,73 g/t Au über 1,7 m

Diese Bohrergebnisse deuten ein gutes Potenzial für die Erweiterung der Mount Jamie Mine Zones an. Sie Tabelle der Bohrergebnisse unten.

Eine Bohrung, die zum Test einer geophysikalischen Anomalie entlang des bisher nicht erkundeten südöstlichen Bereichs der Structural Intersection auf der benachbarten Minenliegenschaft Rowan niedergebracht wurde, lieferte keine signifikanten Goldgehalte oder hydrothermale Alteration. Gold kommt sowohl in den westlichen als auch nördlichen Abschnitten des sehr aussichtsreichen Gebiets der Structural Intersection vor. Zukünftige Bohrungen werden geplant, um Stellen anzuvisieren, die für günstigere Goldvererzungsbedingungen bekannt sind. Das nächste Ziel, das im Gebiet der Structural Intersection erkundet wird, liegt an der Westseite des Zielgebiets Structural Intersection, wo die Faltung der Gold führenden NT-Zone nach Nordwesten beginnt.

Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten des nächsten Explorationsbohrprogramms, das für den Herbst 2017 geplant ist, wird nach weiterer Prüfung der vorrangigen Ziele auf dem Projekt West Red Lake herausgegeben.

John Kontak, President von West Red Lake Gold, sagte: "wir sind sehr zufrieden, unsere Kernbohrprogramme auf unserer vielversprechenden Liegenschaft Red Lake im Laufe des Jahres 2017 fortzusetzen. Wir glauben, dass die Liegenschaft ein beachtliches Explorationspotenzial besitzt und planen, die Arbeiten zur Erweiterung der Goldzonen und zur Exploration weiterer aussichtsreicher Gebiete auf dem Projekt West Red Lake fortzusetzen."

Die Goldzonen auf dem Projekt West Red Lake sind innerhalb einer Abfolge hydrothermal umgewandelter mafischer Vulkanite mit eingelagerten felsischen Vulkaniten und Porphyren sowie ultramafischen Gesteinen beherbergt. Die Goldvererzung ist mit Quarzgängen und zunehmender Eisensulfid-Vererzung vergesellschaftet.

Drei ehemaligen Goldminen auf der Projektliegenschaft West Red Lake liegen auf der Pipestone Bay-St Paul Deformation Zone (Deformationszone). Die regionale Golden-Arm-Struktur und die subparallele NT-Zone ziehen sich von der Südgrenze her auf das Projekt West Red Lake und streichen über 2 km nach Nordosten, wo sie sich vereinigen und die Pipestone Bay-St Paul Deformation Zone kreuzen.

Technische Information Die in dieser Pressemitteilung präsentierte Information wurde von Kenneth Guy, P.Geo., geprüft und zugelassen. Ken Guy ist ein Berater der West Red Lake Gold and gemäß National Instrument 43-101 "Standards of Disclosure for Minerals Projects" ("NI 43-101") die für die Exploration der Projektliegenschaft West Red Lake zuständige qualifizierte Person.

Alle Bohrungen wurden mit einem NQ-Kerndurchmesser niedergebracht. Die Goldanalyse an den von West Red Lake Gold gesammelten Proben wurde von SGS Laboratories Ltd. durchgeführt. Eine Probeneinwaage von 50 Gramm wurde durch die Brandprobe mit anschließendem Atomabsorptionsverfahren analysiert. Proben mit über 10,0 g/t Au wurden erneut mit gravimetrischer Analyse im Anschluss bestimmt. Proben, die Freigold enthalten, werden mittels der "Total Metallic Assay Methode" analysiert. Ein strenges Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsprogramm wurde eingerichtet und man verwendet Kontrollproben einschließlich Leerproben und Standards.

West Red Lake Gold Mines Inc. ist eine in Toronto ansässige Mineralexplorationsgesellschaft mit Schwerpunkt auf der Goldexploration und Entwicklung im produktiven Goldbezirk Red Lake in Nordwest-Ontario, Kanada. Der Goldbezirk Red Lake beherbergt einige der reichhaltigsten Goldlagerstätten der Welt und aus hochgradigen Zonen wurden 30 Mio. Unzen Gold gewonnen. Das Unternehmen hat ein signifikantes Liegenschaftspaket mit insgesamt über 3.100 Hektar westlich von Red Lake (das "Projekt West Red Lake") zusammengestellt. Das Projekt West Red Lake schließt drei ehemalige Goldminen ein. Die Liegenschaften der Mine Mount Jamie und der Mine Red Summit sind zu 100 % im Besitz des Unternehmens. Die Liegenschaft der Mine Rowan ist über ein Joint Venture mit Red Lake Gold Mines, eine Partnerschaft von Goldcorp. Inc. und Goldcorp Canada Ltd, zu 60 % im Besitz. Die Projektliegenschaft West Red Lake erstreckt sich entlang der Pipestone Bay-St Paul Deformation Zone über eine Streichlänge von 12 km und das Unternehmen plant eine Fortsetzung der Exploration auf der Liegenschaft sowohl im Streichen als auch in die Tiefe. Um mehr über West Red Lake Gold Mines zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Webseite http://www.westredlakegold.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

John Kontak President Tel.: 416-203-9181 Email: jkontak@rlgold.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Projekt West Red Lake - Tabelle mit Ergebnissen der Kernbohrungen im Sommer 2017

Bohrung UTM UTM UTM Nei- Azi- Länge von bis Län- Au Nr. gun- -mu- ge g/t gs-- t m win- kel Easting Nor- Höh- (Rechtswer- thi- en- t) ng la- (Ho- ge chw- ert- ) Ro- wan RLG-17-49 423- 5,6- 380 -47 323 654 nsv ,24- 56,- 3 845

Mount Jamie Main Shaft

MJ-17-01 419- 5,6- 388 -45 210 108 103.0 104.5 1.5 0.67 ,94- 58,- 4 181 MJ-17-02 419- 5,6- 391 -45 210 102 36.4 37.6 1.2 3.07 ,90- 58,- 0 206 66.5 68.0 1.5 3.47 MJ-17-03 419- 5,6- 391 -60 210 156 79.5 81.0 1.5 7.62 ,90- 58,- 1 207 131.0 132.5 1.5 1.59 MJ-17-04 419- 5,6- 382 -45 210 75 nsv ,82- 58,- 7 229 MJ-17-05 419- 565- 386 -45 30 162 137.5 139.0 1.5 1.86 791 815- 3 MJ-17-06 419- 565- 386 -45 30 81 41.0 42.0 1.0 8.20 832 817- 7 MJ-17-07 419- 565- 376 -45 30 75 41.0 42.0 1.0 26.19 799 822- 6 MJ-17-08 419- 565- 391 -45 30 141 73.5 75.0 1.5 0.95 816 815- 3 MJ-17-09 419- 565- 391 -45 30 126 70.0 74.5 4.5 5.41 845 814- 4 70.0 73.0 3.0 7.64 MJ-17-10 419- 565- 395 -50 30 204 107.0 108.5 1.5 1.00 825 811- 8 MJ-17-11 419- 565- 402 -45 30 201 45.5 47.0 1.5 2.94 890 811- 7 71.0 72.5 1.5 2.87 119.5 121.0 1.5 11.82 MJ-17-12 419- 565- 386 -50 30 165 102.5 104.0 1.5 1.96 863 807- 9 MJ-17-13 419- 565- 381 -45 30 108 45.0 46.5 1.5 3.55 922 808- 6 Mount Jamie North Zone MJ-17-14 419- 565- 382 -45 30 108 75.0 76.7 1.7 4.73 871 839- 9 MJ-17-15 419- 565- 380 -45 30 78 nsv 860 842- 3

16 holes 2,544 m

