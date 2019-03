DGAP-News: Wer 'Mobilität der Zukunft' sagt, meint Continental (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Wer 'Mobilität der Zukunft' sagt, meint Continental

DGAP-News: Continental AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Jahresergebnis

Wer 'Mobilität der Zukunft' sagt, meint Continental

07.03.2019 / 08:31

- Jahresziele erreicht: Umsatz 44,4 Milliarden Euro, bereinigte EBIT Marge

9,3 Prozent

- Dividendenvorschlag des Vorstands: 4,75 Euro pro Aktie (plus 0,25 Euro)

- Nettoergebnis mit 2,9 Milliarden Euro nahezu auf Rekordniveau (14,49 Euro

pro Aktie)

- Continental bekräftigt Jahresprognose trotz anhaltend schwacher Märkte

- Antriebsgeschäft wird unter dem Namen "Vitesco Technologies" am Markt

auftreten

- CEO Dr. Elmar Degenhart: "Autonomes Fahren, Elektromobilität und

Vernetzung: Wir liefern, was andere noch testen. In vier von fünf Autos

weltweit sorgen wir für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort."

Hannover, 7. März 2019. Continental (CON, CTTAY) hat das Geschäftsjahr 2018

erfolgreich abgeschlossen. Der Umsatz des DAX-Unternehmens lag bei 44,4

Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Marge bei 9,3 Prozent. Das

Technologieunternehmen hat damit seine angepassten Jahresziele erreicht.

"Führend ist, wer gut spielt, auch wenn es schlecht läuft. Unsere hohe

Leistungskraft haben wir im vergangenen Jahr trotz schwacher Märkte erneut

bewiesen. Wir wachsen weiter schneller als unsere relevanten Industrien und

Märkte", fasste der Vorstandsvorsitzende von Continental, Dr. Elmar

Degenhart, die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahrs am Donnerstag in

Hannover zusammen. Anlässlich der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen

2018 verwies Degenhart auf die herausragende Technologiestärke von

Continental.

"Autonomes Fahren, Elektromobilität und Vernetzung: Wir sind die Architekten

des Ökosystems der sicheren, sauberen und intelligenten Mobilität. Wer

'Mobilität der Zukunft' sagt, meint Continental. Denn wir liefern, was

andere noch testen. In vier von fünf Autos weltweit sorgen unsere Lösungen,

Komponenten und Systeme bereits heute für mehr Sicherheit, Effizienz und

Komfort", unterstrich Degenhart die starke Position des Unternehmens am

Mobilitätsmarkt. Er fügte hinzu: "Bodenhaftung ist eine unserer

traditionellen Kernkompetenzen im Reifengeschäft. Als Teil unserer

Unternehmenskultur übertragen wir sie sogar in unsere Vernetzungstechnologie

und bieten wie kein anderes Unternehmen aus einer Hand zuverlässige Lösungen

für den sicheren Kontakt von der Straße bis zur Cloud."

Das einmalige Technologieportfolio verhalf dem DAX-Unternehmen 2018 erneut

zu einem Wachstum, das schneller war als das seiner Märkte. Aus eigener

Kraft legte Continental beim Umsatz um 3 Prozent zu. "Unser Wachstum ist ein

Beweis für das Vertrauen unserer bestehenden und vieler neuer, weltweiter

Kunden in unsere Innovationskraft. Unser Nettoergebnis liegt zudem mit 2,9

Milliarden Euro nahezu auf Rekordniveau. Angesichts der enttäuschenden

Marktentwicklung im vergangenen Jahr ist das ein solides Ergebnis", sagte

Continental-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer.

Der Free Cashflow, bereinigt um Akquisitionen und die Dotierung der

US-Pensionsverpflichtungen, lag im vergangenen Jahr bei 1,9 Milliarden Euro

und damit über den angepassten Erwartungen.

Auf dieser Basis schlägt der Continental-Vorstand für das abgelaufene

Geschäftsjahr mit 4,75 Euro pro Aktie eine Erhöhung der Dividende um 0,25

Euro vor. Der Vorschlag trägt darüber hinaus der Gesamtwertentwicklung des

Unternehmens im Geschäftsjahr 2018 Rechnung. Die Ausschüttung an die

Aktionäre liegt mit 32,8 Prozent leicht über dem oberen Rand des

festgelegten Ausschüttungskorridors von 15 bis 30 Prozent des

Nettoergebnisses.

Das Geschäftsjahr 2019 ist aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten auf den

Märkten erwartungsgemäß verhalten angelaufen. Continental bekräftigt ihre

vorläufige Prognose von Anfang Januar. Das Technologieunternehmen aus

Hannover rechnet demnach weiter mit einem Umsatz von rund 45 bis 47

Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 8 bis 9 Prozent.

"Der Prognose für 2019 liegt unter anderem die Annahme eines weltweit

stabilen Produktionsvolumens von 94 Millionen Pkw und leichten

Nutzfahrzeugen zugrunde. Die Produktion im ersten Halbjahr wird dabei

wahrscheinlich unter dem Wert des Vorjahres liegen. Als Risikofaktoren sehen

wir die unklaren Folgen der wirtschaftlichen Entwicklung in China, die

Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie zwischen den USA und

Europa. Dazu kommen die weiterhin unklaren Rahmenbedingungen des Brexits",

so Schäfer.

Im laufenden Geschäftsjahr wird Continental wichtige Weichen stellen für die

im zurückliegenden Juli angekündigte organisatorische Neuaufstellung. Ein

wesentlicher Bestandteil ist der mögliche Teilbörsengang des

Antriebsgeschäfts. Dieses wird künftig unter dem Namen "Vitesco

Technologies" Systeme und Lösungen für konventionelle und elektrifizierte

Antriebe entwickeln, vermarkten und für Automobilhersteller weltweit

produzieren. "Die organisatorische Verselbstständigung unseres

Antriebsgeschäfts haben wir in Rekordzeit abgeschlossen", unterstrich

Degenhart. Die Vorbereitungen des Unternehmens für einen möglichen

Teilbörsengang im zweiten Halbjahr 2019 verlaufen planmäßig. "In einem

disruptiven Marktumfeld wollen wir mehr unternehmerische Handlungsfreiheit

ermöglichen. Wir bringen so unsere volle Antriebskraft auf die Straße und

verwandeln sie in zusätzlichen Wert", gab Degenhart sich überzeugt.

Auftragseingang der Automotive Group erneut auf Rekordniveau

Unverändert hoch liegt der Auftragseingang des auf Fahrzeugelektronik

spezialisierten Automotive-Bereichs. Im abgelaufenen Geschäftsjahr summierte

er sich auf rund 40 Milliarden Euro und erreichte damit erneut das

Rekordniveau des Vorjahrs. "Sicher, effizient und intelligent:

Continental-Technologie lenkt die Mobilität der Zukunft", so Degenhart.

Investitionen in das Ökosystem der künftigen Mobilität

Auch im Jahr 2018 investierte Continental weiter hohe Beträge in die

Mobilität von morgen. Im Geschäftsjahr 2018 gab das Technologieunternehmen

mehr als 6,3 Milliarden Euro aus, unter anderem für Forschung und

Entwicklung, den Ausbau seiner Produktionsanlagen sowie für

Kapazitätserweiterungen.

"Wir investieren konsequent, gezielt und auf hohem Niveau in das Ökosystem

der künftigen Mobilität", sagte Schäfer. "Wir haben unsere Hausaufgaben

gemacht. Unsere Bilanz ist stark. Den Aufschwung der vergangenen Jahre haben

wir genutzt und unsere Verschuldung konsequent zurückgeführt", betonte er.

Dies befähige das Unternehmen Zukäufe von bis zu 5 Milliarden Euro mühelos

zu bewältigen.

Zahl der Softwareexperten soll bis 2022 um mehr als 30 Prozent steigen

Das weltweite Team von Continental bestand zum Jahreswechsel aus 243.226

Mitarbeitern in 60 Ländern und Märkten. An neuen Trends und Technologien

arbeiten bei Continental rund 49.000 Ingenieure. Knapp ein Drittel der

Ingenieure hat einen Softwarehintergrund. Bis Ende 2022 will Continental die

Anzahl ihrer Software- und IT-Experten von derzeit 19.000 auf 25.000

erhöhen.

Kennzahlen Continental Konzern Geschäftsjahr 2018

Mio EUR 2018 2017 in

%

Umsatz 44.404,4 44.009,5 0,9

EBITDA 6.235,7 6.678,9 -6,6

in % vom Umsatz 14,0 15,2

EBIT 4.027,7 4.561,5 -11,7

in % vom Umsatz 9,1 10,4

Konzernergebnis den Anteilseignern 2.897,3 2.984,6 -2,9

zuzurechnen

Ergebnis pro Aktie in EUR, unverwässert 14,49 14,92 -2,9

Ergebnis pro Aktie in EUR, verwässert 14,49 14,92 -2,9

Forschungsund Entwicklungskosten (netto) 3.209,0 3.103,7 3,4

in % vom Umsatz 7,2 7,1

Investitionen1 3.124,4 2.854,4 9,5

in % vom Umsatz 7,0 6,5

Umsatz bereinigt2 44.249,2 43.978,5 0,6

Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT 4.118,1 4.748,5 -13,3

bereinigt)3

in % des bereinigten Umsatzes 9,3 10,8

Free Cashflow 1.351,0 1.752,8 -22,9

Netto-Finanzschulden 1.661,3 2.047,6 -18,9

Gearing Ratio in % 9,1 12,6

Eigenkapital 18.333,3 16.290,3 12,5

Eigenkapitalquote in % 45,3 43,5

Anzahl Mitarbeiter (zum 31.12.)4 243.226 235.473 3,3

Dividende pro Aktie in EUR 4,755 4,50

1 Investitionen in Sachanlagen und Software.

2 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen.

3 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus

Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und

Sondereffekte.

4 Ohne Auszubildende.

5 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 26. April 2019.

Elektrisierend: Vitesco Technologies treibt Elektrifizierung der Mobilität

an

Das Antriebsgeschäft von Continental wird künftig unter dem Namen "Vitesco

Technologies" am Markt auftreten. Die Umstellung ist für die zweite

Jahreshälfte geplant. Der Name vereint zwei wesentliche Bestandteile des

Powertrain-Geschäfts: Vitesco steht für Schnelligkeit und Agilität und

schafft damit einen direkten Bezug zu Continentals attraktivem

Leistungsportfolio im Mobilitäts- und Automobilsektor. Der Zusatz

Technologies untermauert den Anspruch als Anbieter innovativer, wegweisender

Technologien, Systeme und Dienste. Der Namensbestandteil "Vit" leitet sich

vom lateinischen "vita" ab und deutet auf die immanente Energie und Tatkraft

und damit auf die Zielrichtung hin, nachhaltige Beiträge zur sauberen

Mobilität für Millionen Menschen weltweit zu leisten.

Zu Vitesco Technologies werden wie bisher neben dem Geschäft mit

Verbrennungsantrieben auch das komplette Zukunftsgeschäft mit Hybrid- und

Elektroantrieben sowie alle laufenden Batterieaktivitäten zählen.

Continental ist bei der Elektrifizierung des Antriebs seit langem ein

Technologieführer und Innovationstreiber. Als einer der wenigen

Systemanbieter ist das Unternehmen in der Lage, eine komplette

Elektrifizierung des Antriebsstrangs aus einer Hand anzubieten - vom

48-Volt-System über den Elektroantrieb, die hochkomplexe Leistungselektronik

und das Batteriemanagementsystem bis hin zum Energie- und Thermomanagement.

Durch ihre innovativen Technologien hat Continental sich in ihrem

Antriebsgeschäft eine starke Position erarbeitet, was der hohe

Auftragseingang unterstreicht. Im Jahr 2018 belief er sich auf rund 11

Milliarden Euro, davon entfielen rund 2 Milliarden Euro auf den Bereich der

Elektromobilität.

Kennzahlen Kerngeschäftsfelder Geschäftsjahr 2018

Automoti- Rubber

ve Group Group

Mio EUR 2018 2017 2018 2017

in in

% %

Umsatz 26.855,8 26.565,4 1,1 17.603,1 17.494,7 0,6

EBITDA 3.177,1 3.296,4 -3,- 3.196,6 3.499,6 -8,-

6 7

in % vom Umsatz 11,8 12,4 18,2 20,0

EBIT 1.890,4 2.086,8 -9,- 2.278,3 2.593,5 -12-

4 ,2

in % vom Umsatz 7,0 7,9 12,9 14,8

Umsatz bereinigt1 26.840,7 26.546,3 1,1 17.463,0 17.482,7 -0,-

1

Bereinigtes 1.886,3 2.180,7 -13- 2.372,8 2.686,6 -11-

operatives Ergebnis ,5 ,7

(EBIT bereinigt)2

in % des 7,0 8,2 13,6 15,4

bereinigten

Umsatzes

1 Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen.

2 Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus

Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und

Sondereffekte.

Fahrerloses Fahren: Der Mensch denkt, Continental-Technologie lenkt

Mit zunehmender Automatisierung wird die Mobilität der Zukunft immer mehr

Freiräume für fahrfremde Tätigkeiten schaffen. Das bedeutet künftig: Der

Mensch denkt, das Fahrzeug lenkt. Und in immer mehr Fahrzeugen ist es

Continental-Technologie, die die Steuerung übernimmt. Insgesamt rund 82

Millionen Sensoren für Fahrerassistenzsysteme hat Continental seit 1999 für

ihre Kunden weltweit produziert - Tendenz immer weiter steigend.

Diese Sensoren sind eine Grundlage für die fahrerlose Mobilität der Zukunft.

Der Auftragseingang für Lösungen und Systeme auf dem Weg zum autonomen

Fahren lag im selben Zeitraum bei mehreren Milliarden Euro. Im Jahr 2019

erwartet Continental im Geschäft mit Fahrerassistenzsystemen die Umsatzmarke

von 2 Milliarden Euro zu überschreiten. Das Technologieunternehmen baut

damit seine führende Position in diesem Bereich weiter aus.

Intelligent vernetzt: Millionen Autos senden und empfangen sicher mit

Continental

Weltweit ist heute mehr als jedes zweite Neufahrzeug vernetzt. Mit über 20

Jahren Erfahrung, mehr als 33 Millionen Fahrzeugen und der Übernahme von

Kathrein Automotive bietet Continental nun auch die komplette Funktionskette

zur Vernetzung an: von der Antenne bis zum Display, von der

Sicherheitssoftware bis zum elektronischen Steuergerät. Bereits in der

nächsten Fahrzeuggeneration stehen mithilfe der Continental-Technik für die

5. Mobilfunkgeneration 10 Gigabit Bandbreite zur schnellen und komfortablen

Vernetzung zur Verfügung. Mit weltweiten 5G-Tests hat das Unternehmen die

Basis für die besonders schnelle nahtlose Kommunikation von Fahrzeugen

untereinander und mit der Infrastruktur geschaffen. Einen ersten

Serienauftrag für eine solche 5G-Vernetzungslösung hat Continental bereits

erhalten.

Reifenproduktion erneut auf Rekordniveau

Im vergangenen Jahr hat Continental weltweit 155 Millionen Pkw- und

Lkw-Reifen verkauft und damit erneut auf Rekordniveau gelegen. Getragen

wurde diese Entwicklung durch einen neuen Absatzrekord im

Winterreifengeschäft. Bestnoten in 40 unabhängigen nationalen und

internationalen Reifentests verdeutlichen Continentals

Technologieführerschaft und ihren Premiumanspruch. Denn: Reifen sind die

einzige Verbindung des Fahrzeugs mit der Fahrbahn. Die Reifentechnologie ist

ein entscheidender Faktor dafür, ob ein Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen

kommt und bei der Kurvenfahrt in der Spur bleibt.

Industriegeschäft: Mit Argusaugen aus der Ferne Stillstand vermeiden

Continental-Transportbänder sorgen weltweit dafür, dass Güter aller Art

mobil bleiben. So auch in Schweden. In der größten und modernsten

unterirdischen Eisenerzmine der Welt, im schwedischen Kiruna, kommen

Continental-Fördergurte zum Einsatz: Mehr als 27 Millionen Tonnen Eisenerz

werden dort pro Jahr abtransportiert.

Immer häufiger werden Transportbänder wie diese mithilfe von integrierten

Sensoren durchgängig aus der Ferne überwacht. Mit dem als "Condition

Monitoring" bezeichneten Verfahren können Belastungserscheinungen frühzeitig

erkannt werden. Das Ergebnis: minimierte Stillstands- und Ausfallzeiten. Für

Continentals Industriespezialist ContiTech wird es zudem künftig normal

sein, Mobilitätsleistung im Industriebereich mit derlei Argusaugen exakt

nach erbrachter Leistung abzurechnen. Denn je mehr und je weiter die

modernen Transportbänder den Abraum transportieren, umso größer ist der

geschaffene Wert für die Kunden und für Continental.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die

nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871

gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente

und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport.

Continental erzielte 2018 einen vorläufigen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro

und beschäftigt aktuell rund 243.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten.

Kontakt für Journalisten

Henry Schniewind

Pressesprecher Wirtschaft & Finanzen

Continental

Telefon: +49 511 938-1278

Mobil: +49 151 688 64 262

E-Mail: henry.schniewind@conti.de

Vincent Charles

Leiter Medien

Continental

Telefon: +49 511 938-1364

Mobil: +49 173 314 50 96

E-Mail: vincent.charles@conti.de

Presseportal www.continental-presse.de

Mediathek www.continental.de/mediathek

Jahrespressekonferenz www.continental.de/jahrespressekonferenz

Quartalsberichterstattung www.continental.de/quartalsergebnisse

