DGAP-News: Weltpremiere: 'Brandstock Bidding Platform' Marken einfach und effizient webbasiert handeln (deutsch)

Weltpremiere: 'Brandstock Bidding Platform' Marken einfach und effizient webbasiert handeln

29.03.2017





Corporate News

Weltpremiere: "Brandstock Bidding Platform" Marken einfach und effizient webbasiert handeln

Die Münchner Brandstock Gruppe präsentiert weltweit die erste aktive Bieterplattform für Marken. Die Webplattform bietet einem exklusiven Kreis von Interessenten via persönlicher Einladung die Möglichkeit zur Abgabe eines Gebots für eine zum Verkauf stehende Marke.

"Der Bedarf zum Verkauf von Marken und die Nachfrage nach bestehenden Marken zeigt sich aus unserer täglichen Praxis sehr deutlich", erklärt Tankred Vogt, Director Brandstock Valuation. Unternehmen seien immer wieder mit den Fragen konfrontiert: Passt eine Marke noch zur Strategie? Generiert eine Marke noch hinreichend Umsätze? Ist das Markenportfolio zu restrukturieren? Sind die Kosten des Markenportfolios anzupassen? Was tun mit nicht mehr genutzten Marken? Aber auch Interessenten an Marken stellen sich grundsätzliche Fragen. Soll eine neue Marke entwickelt werden, oder gibt es im Markt verfügbare, etablierte Marken? "Im Falle der Entscheidung zum Verkauf einer Marke bieten wir mit der Bidding Platform Unternehmen ein effizientes und einfach zu nutzendes Verwertungsmodell. Der Verkäufer gelangt mit fünf wesentlichen Schritten zum Ziel", so Vogt.

Zunächst übermittelt der Verkäufer Brandstock alle relevanten Informationen über die zu verkaufende Marke. Brandstock leitet ein First-Screening ein, erstellt ein Verkaufsexposé samt Minimum-Preis für die Marke und allen relevanten Informationen. In einem dritten Schritt ermitteln die Münchner Markenexperten aus ihrem internationalen Netzwerk und weiteren Quellen eine Long- und Shortlist mit potentiellen Interessenten für die Marke. Diese Kandidaten werden zu einem exklusiven und geschlossenen Bieterverfahren eingeladen. Auf der Bieterplattform kann der Interessent alle erforderlichen Informationen zur Marke einsehen, ein Gebot abgeben und die Gebotsentwicklung verfolgen. Brandstock steht während dieses Verfahrens als ständiger Ansprechpartner bereit. Zuletzt werden dem Verkäufer alle Gebote übermittelt. Der Auftraggeber entscheidet, ob er ein Gebot annimmt oder mit Interessenten in Verhandlungen eintritt. (Nähere Informationen: valuation@brandstock.com)

Rückfragen bitte an:

Tankred Vogt

Brandstock Valuation GmbH Rückertstrasse 1 80336 Munich Germany T. +49 89 544 936 0 F. +49 89 544 936 20 valuation@brandstock.com

29.03.2017

