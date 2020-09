DGAP-News: Weitere Stärkung des Unternehmens: SVP Consumptional Business neues Mitglied der ALSO-Konzernleitung (deutsch)

Weitere Stärkung des Unternehmens: SVP Consumptional Business neues Mitglied der ALSO-Konzernleitung

^

EQS Group-Ad-hoc: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Weitere Stärkung des Unternehmens: SVP Consumptional Business neues Mitglied

der ALSO-Konzernleitung

17.09.2020 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__

MEDIENMITTEILUNG

Weitere Stärkung des Unternehmens:

SVP Consumptional Business neues Mitglied der

ALSO-Konzernleitung

Arbeiten außerhalb des Büros (remote work) sowie cloudbasierte Plattformen

und Geschäftsprozesse werden wichtige Bausteine des "Next Normal" sein.

Damit einher geht der Wandel hin zu verbrauchsbasierten

As-a-Service-Konzepten, die neue Geschäftsmodelle und wiederkehrende

Einnahmen für Wiederverkäufer bieten. Im Zentrum dieser Entwicklung steht

der ALSO Cloud Marketplace, der sein Portfolio mit derzeit über 90 Anbietern

und rund 19 Millionen Seats konsequent erweitert.

Vom IoT bis Cybersicherheit, von Streaming und Virtualisierung bis zu

Künstlicher Intelligenz - die Zukunft der IT ist plattformbasiert. Die

Entwicklung neuer Anwendungen und Geschäftsmodelle wird eine der obersten

Prioritäten von ALSO sein. Deshalb wurde der Informatiker Jan Bogdanovich,

derzeit Senior Vice President Consumptional Business, von der ALSO Gruppe

zum Mitglied der Konzernleitung ernannt.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX:ALSN): "Während seiner

Zeit als Chief Transformation Officer bei ALSO war Jan sehr aktiv daran

beteiligt, die Neuerfindung unseres Unternehmens als Technologieanbieter

voranzutreiben, vor allem durch die Entwicklung des ALSO Cloud Marketplace.

Seine technologische Kompetenz und sein Geschäftssinn machen ihn zu einem

wertvollen Mitglied der Konzernleitung."

Während seines Informatik-Studiums an der Universität Lettlands in Riga

arbeitete er bereits bei einem Unternehmen, das der erste IT-as-a-service

Anbieter im Baltikum war, und erwarb parallel mehrere

Hersteller-Zertifizierungen. Anschließend gründete er ein Forschungs- und

Entwicklungszentrum für Cloud-Plattformen, dessen Ziel es war, digitale

Marktplätze für den Channel zu programmieren. Nachdem er 2014 zu ALSO kam,

spielte er eine zentrale Rolle bei der Implementierung des ALSO Cloud

Marketplaces und entwickelte das Platform-as-a-Service-Konzept für ALSO.

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20200917de.pdf

Direkter Link zum Bildmaterial:

https://www2.also.com/press/images/20200917.zip

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

Telefon: +49 151 61266047

E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

http://www.droege-group.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9fb5698b243f2c00ae461dda2ebe1c12

Dateibeschreibung: ALSO_17.9.2020

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

1133219 17.09.2020 CET/CEST

°