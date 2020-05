DGAP-News: Wechsel im Vorstand der United Internet AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Wechsel im Vorstand der United Internet AG

^

DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Vorstand der United Internet AG

26.05.2020 / 11:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Wechsel im Vorstand der United Internet AG

- Martin Mildner wird neuer CFO der United Internet AG

- Frank Krause verlässt United Internet zum Jahresende

Montabaur, den 26. Mai 2020. Frank Krause, Finanz- und Personalvorstand der

United Internet AG, hat den Aufsichtsrat informiert, dass er keine

Verlängerung seines zum Jahresende 2020 auslaufenden Vorstandsvertrags

anstrebt. Herr Krause verlässt United Internet nach fünf Jahren auf eigenen

Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Aufsichtsratsvorsitzender Kurt Dobitsch sagte zur Entscheidung: "Wir

bedauern die Entscheidung von Herrn Krause. Er hat die Zusammenarbeit

zwischen Vorstand und Aufsichtsrat in den letzten fünf Jahren maßgeblich

mitgeprägt und im Sinne eines modernen Finanzmanagement hohe Standards

gesetzt. Wichtige Weichenstellungen für unser Unternehmen wurden erfolgreich

gestaltet und wir konnten die Segmente stärker positionieren. Dazu zählen

vor allem die Akquisition und Konsolidierung der Drillisch AG, der Einstieg

des Private Equity Investors Warburg Pincus in unser Business Applications

Segment und die gelungene strategische Neuausrichtung des Consumer Access

Segments mit der Ersteigerung der 5G-Frequenzen. Das sind wichtige

Meilensteine für die Zukunft der United Internet AG. Wir bedanken uns für

die erbrachten Leistungen und wünschen Herrn Krause alles Gute für seine

neuen beruflichen Pläne."

Frank Krause selbst sagte zur Entscheidung: "Ich danke dem Aufsichtsrat und

Herrn Dommermuth sehr, dass ich in den letzten fünf Jahren für diesen

faszinierenden, agilen und Unternehmer geführten Konzern arbeiten konnte.

Nach zuvor über 20 Jahren Tätigkeit in der Telekommunikationsindustrie in so

einem Unternehmen für Finanzen und Personal zuständig sein zu dürfen, ist

eine ehrenvolle Aufgabe, die ich bis zum Ende der Übergabezeit an meinen

Nachfolger mit ganzer Kraft fortsetzen werde. Danach werde ich mich neuen

Herausforderungen stellen."

Mit Martin Mildner wird ab dem 1.10.2020 der derzeitige Chef Syndikus und

Group Vice President M&A der Otto Gruppe die anstehenden Aufgaben und

zukünftigen strategischen Schritte der United Internet AG als Group CFO

verantwortlich übernehmen.

Herr Mildner hat gemeinsam mit dem Konzernvorstand der Otto Gruppe in den

letzten 13 Jahren das Unternehmensportfolio aktiv mitgestaltet und ganz

wesentlich weiterentwickelt. So war er federführend an vielen

Firmentransaktionen beteiligt, wie der Begleitung von About You von den

ersten Anfängen in 2012 bis hin zum Unicorn in 2018, dem Verkauf der 3Suisse

Gruppe, Fegro Selgros, Otto Office oder Sport Scheck. Darüber hinaus hat er

die Konzernrechtsabteilung und das konzernweite Compliance-Management-System

der Otto Gruppe kontinuierlich weiterentwickelt.

Über United Internet

Die United Internet AG ist mit rund 25 Mio. kostenpflichtigen

Kundenverträgen sowie rund 38 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein

führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist

eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.400 Mitarbeitern, ca. 3.000

davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer

hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS,

STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United

Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 62 Mio.

Kunden-Accounts.

Ansprechpartner

United Internet AG

Mathias Brandes

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de

---------------------------------------------------------------------------

26.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: United Internet AG

Elgendorfer Straße 57

56410 Montabaur

Deutschland

Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100

Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013

E-Mail: info@united-internet.de

Internet: www.united-internet.de

ISIN: DE0005089031

WKN: 508903

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1055193

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1055193 26.05.2020

°