DGAP-News: Wacker Chemie AG: WACKER schließt das 3. Quartal 2021 mit kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Wacker Chemie AG: WACKER schließt das 3. Quartal 2021 mit kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis ab

^

DGAP-News: Wacker Chemie AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Wacker Chemie AG: WACKER schließt das 3. Quartal 2021 mit kräftigen

Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis ab

28.10.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* KONZERNUMSATZ DES 3. QUARTALS 2021 LIEGT MIT 1,66 MRD. EUR UM 40 PROZENT

ÜBER DEM WERT DES VORJAHRES

* EBITDA MIT 434 MIO. EUR IM JAHRESVERGLEICH MEHR ALS VERDOPPELT AUF GRUND

DEUTLICH HÖHERER ABSATZMENGEN SOWIE BESSERER PREISE

* PERIODENERGEBNIS DES 3. QUARTALS BETRÄGT 249 MIO. EUR

* NETTO-CASHFLOW MIT 426 MIO. EUR UM 44 PROZENT ÜBER VORJAHR

* JAHRESPROGNOSE BESTÄTIGT: WACKER RECHNET FÜR 2021 MIT EINEM

KONZERNUMSATZ VON RUND 6 MRD. EUR UND EINEM EBITDA ZWISCHEN 1,2 MRD. EUR UND

1,4 MRD. EUR

München, 28. Oktober 2021 - Die Wacker Chemie AG hat das 3. Quartal 2021

dank einer weiter hohen Kundennachfrage in allen Geschäftsbereichen mit

kräftigen Zuwächsen beim Umsatz und beim Ergebnis abgeschlossen. Der

Konzernumsatz summierte sich von Juli bis September auf 1.658,6 Mio. EUR. Das

sind 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (1.183,1 Mio. EUR) und 11

Prozent mehr als im Vorquartal (1.501,0 Mio. EUR). Während sich im 3. Quartal

2020 noch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie negativ auf das

Geschäft von WACKER ausgewirkt hatten, sind im Berichtsquartal die

Absatzmengen in allen wesentlichen Abnehmerindustrien deutlich gewachsen.

Positive Produktmixeffekte, höhere Preise - vor allem für Solarsilicium -

sowie Währungseffekte haben den Umsatz ebenfalls erhöht. Der Konzernumsatz

der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres beträgt 4.519,2 Mio. EUR

(9M 2020: 3.453,0 Mio. EUR). Das ist ein Plus von 31 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr.

WACKER hat im 3. Quartal 2021 ein EBITDA von 433,7 Mio. EUR erzielt. Das

operative Ergebnis hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (190,8 Mio. EUR)

mehr als verdoppelt. Gegenüber dem Vorquartal (326,6 Mio. EUR) ist das EBITDA

um 33 Prozent gestiegen. Neben den höheren Absatzmengen und den gestiegenen

Preisen haben Einsparungen aus dem laufenden Effizienzprogramm des Konzerns

die Ergebnisentwicklung im operativen Geschäft positiv beeinflusst. Zum Teil

stark gestiegene Energie- und Rohstoffkosten haben das EBITDA dagegen

gemindert. Für die drei Monate Juli bis September 2021 ergibt sich im

WACKER-Konzern eine EBITDA-Marge von 26,1 Prozent. Im Vorjahreszeitraum

hatte sie 16,1 Prozent betragen und im Vorquartal lag die EBITDA-Marge bei

21,8 Prozent. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres summiert sich

das Konzern-EBITDA auf 1.006,7 Mio. EUR und hat sich damit gegenüber dem

Vorjahr (470,3 Mio. EUR) mehr als verdoppelt.

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich im

Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Es beläuft sich von Juli bis

September 2021 auf 342,6 Mio. EUR (Q3 2020: 90,6 Mio. EUR). Die EBIT-Marge liegt

bei 20,7 Prozent (Q3 2020: 7,7 Prozent). Gegenüber dem 2. Quartal 2021

(233,7 Mio. EUR) ist das EBIT um 47 Prozent gewachsen. Das Periodenergebnis

des Berichtsquartals beläuft sich auf 248,7 Mio. EUR (Q3 2020: 67,7 Mio. EUR)

und das Ergebnis je Aktie beträgt 4,90 EUR (Q3 2020: 1,30 EUR).

WACKER hat seine am 15. September angehobene Jahresprognose bestätigt.

Demnach wird der Umsatz im Gesamtjahr rund 6 Mrd. EUR betragen (2020: 4,69

Mrd. EUR) und das EBITDA wird 2021 voraussichtlich zwischen 1,2 Mrd. EUR und 1,4

Mrd. EUR liegen (2020: 666 Mio. EUR). Die anhaltend hohen Preise für

Polysilicium und die weiterhin sehr starke Nachfrage in den Chemiebereichen

sind die Gründe für die höheren Erwartungen. Gleichzeitig belasten höhere

Rohstoffpreise und negative Währungseffekte das EBITDA. Der Chemiekonzern

rechnet hier nunmehr mit einem Effekt von voraussichtlich mehr als 400 Mio.

EUR (bisher: 300 Mio. EUR). In der aktuellen Prognose ist diese Entwicklung

berücksichtigt.

"WACKER befindet sich auf einem sehr guten Kurs. Im abgelaufenen Quartal

haben wir einen Rekordumsatz erzielt. Ich gehe davon aus, dass 2021 ein

ausgezeichnetes Jahr für WACKER wird", sagte Konzernchef Christian Hartel am

Donnerstag in München. Zu den guten Ergebnissen im 3. Quartal haben laut

Hartel alle Bereiche beigetragen. "Unser Geschäft mit Polysilicium hat sich

in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Der Ausbau der Photovoltaik

nimmt weltweit immer mehr Fahrt auf. Dadurch steigt die Nachfrage nach

unserem Polysilizium für hocheffiziente Solarzellen. Dazu kommt, dass der

Preisanstieg bei Solarsilicium unser Geschäft unterstützt hat. Auch in der

Halbleiterindustrie ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Bereits heute steckt

unser hochreines Polysilicium in fast jedem zweiten Computerchip, der

weltweit verbaut wird. Wir wollen unsere Marktposition hier weiter stärken.

WACKER liefert die hohe Qualität, die für leistungsfähige Solarmodule und

Halbleiter gebraucht wird."

Auch in den Chemiebereichen sei die Nachfrage in den vergangenen Monaten

gestiegen, so Hartel weiter. "Bei den Siliconen verfolgen wir seit Jahren

die Strategie, unser Angebot an Spezialprodukten auszubauen. Das zahlt sich

immer mehr aus. Im abgelaufenen Quartal haben wir in allen Anwendungsfeldern

für Silicone zweistellige Zuwachsraten verzeichnet. Unsere

Silicon-Spezialitäten bieten dort vielfältige, unverzichtbare

Eigenschaften.", erläuterte Hartel. "Bei den Polymeren profitieren wir als

Marktführer unter anderem von einer weltweit hohen Bautätigkeit. Unsere

Polymerprodukte sind ein unverzichtbarer Grundstoff für innovative Lösungen

im Baubereich." Gut entwickelt hat sich laut Hartel zudem das Geschäft mit

biotechnologisch hergestellten Produkten. "Gerade die Biotechnologie ist ein

ganz wichtiges Zukunftsfeld für WACKER. Hier sind zuletzt vor allem die

Umsätze im Bereich Biopharmazeutika gestiegen. Auch unser Geschäft mit

Cyclodextrinen ist gewachsen. Die speziellen Eigenschaften dieser Moleküle

eröffnen zahlreiche Anwendungsbereiche. Sie können zum Beispiel die

Löslichkeit von Arzneistoffen erhöhen und so deren Bioverfügbarkeit

verbessern."

Regionen

Im 3. Quartal 2021 ist der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr in allen

Regionen deutlich gestiegen. Am stärksten fiel das Plus in der Region Asien

aus. Dort kletterte der Umsatz um 59 Prozent auf 707,5 Mio. EUR (Q3 2020:

444,1 Mio. EUR). In Europa lag der Umsatz mit 638,2 Mio. EUR um 34 Prozent über

Vorjahr (476,9 Mio. EUR). In Amerika stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 237,5

Mio. EUR (Q3 2020: 200,8 Mio. EUR). Auch im Vergleich zum Vorquartal ist der

Umsatz in allen Regionen gewachsen.

Investitionen und Netto-Cashflow

Die Investitionen des Konzerns beliefen sich im 3. Quartal 2021 auf 86,3

Mio. EUR (Q3 2020: 45,4 Mio. EUR). Das sind 90 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Mittel gingen vor allem in den Ausbau der Kapazitäten für Silicon- und

Polymerprodukte.

Der Netto-Cashflow lag im 3. Quartal 2021 bei 425,9 Mio. EUR (Q3 2020: 295,5

Mio. EUR). Die wesentliche Ursache für diesen Anstieg um 44 Prozent sind die

deutlich höheren Mittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft.

Mitarbeiter

Die Zahl der bei WACKER weltweit Beschäftigten ist im Berichtsquartal leicht

zurückgegangen. Zum Stichtag 30. September 2021 waren im Konzern 14.324

(30.06.2021: 14.345) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. An den

WACKER-Standorten in Deutschland arbeiteten zum Ende des Berichtsquartals

9.948 (30.06.2021: 10.002) Beschäftigte, an den internationalen Standorten

waren es 4.376 (30.06.2021: 4.343) Mitarbeiter.

Geschäftsbereiche

WACKER SILICONES hat im 3. Quartal 2021 einen Gesamtumsatz von 680,2 Mio. EUR

erzielt (Q3 2020: 547,7 Mio. EUR). Das sind 24 Prozent mehr als vor einem

Jahr. Grund für den Anstieg waren vor allem gestiegene Absatzmengen. Darüber

hinaus haben auch höhere Preise die Umsatzentwicklung positiv beeinflusst.

Der Bereich verzeichnete in allen Anwendungsfeldern zweistellige

Zuwachsraten. Im Vergleich zum Vorquartal (648,7 Mio. EUR) ist der Umsatz um 5

Prozent gewachsen. Das EBITDA von WACKER SILICONES lag im Berichtsquartal

mit 160,5 Mio. EUR um 77 Prozent über Vorjahr (90,5 Mio. EUR). Den Wert des

Vorquartals (133,6 Mio. EUR) hat der Bereich um 20 Prozent übertroffen. Die

EBITDAMarge belief sich im 3. Quartal 2021 auf 23,6 Prozent nach 16,5

Prozent im 3. Quartal 2020 und 20,6 Prozent im Vorquartal. Anfang Oktober

hat der Geschäftsbereich eine globale Preiserhöhung für Siliconprodukte um

durchschnittlich 30 Prozent angekündigt. Grund dafür sind die signifikant

höheren Kosten für strategische Rohstoffe, insbesondere Siliciummetall,

Logistikdienste und Verpackungsmaterialien.

Der Gesamtumsatz von WACKER POLYMERS liegt im Berichtsquartal mit 468,8 Mio.

EUR um 38 Prozent über dem Wert des Vorjahres (340,3 Mio. EUR). Grund dafür

waren deutlich höhere Absatzmengen - vor allem bei Dispersionspulvern -

sowie höhere Durchschnittspreise für Polymerprodukte. Währungseffekte haben

sich zusätzlich positiv auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt. Im Vergleich

zum Vorquartal (403,5 Mio. EUR) ist der Umsatz um 16 Prozent gewachsen. WACKER

POLYMERS hat im 3. Quartal 2021 ein EBITDA von 84,5 Mio. EUR (Vorjahr 85,2

Mio. EUR) erzielt. Trotz massiv gestiegener Rohstoffpreise, denen WACKER

POLYMERS mit deutlichen Preiserhöhungen begegnet, blieb das Ergebnis damit

auf Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Vorquartal (52,2 Mio. EUR) ist das

EBITDA um 62 Prozent gewachsen. Die EBITDAMarge lag im Berichtsquartal bei

18,0 Prozent nach 25,0 Prozent im Vorjahr und 12,9 Prozent im Vorquartal.

Mitte Oktober hat der Geschäftsbereich wegen anhaltend steigender Energie-,

Rohstoff- und Logistikkosten Preiserhöhungen für Polymerdispersionen,

Dispersionspulver und Festharze von bis zu 20 Prozent angekündigt.

WACKER BIOSOLUTIONS erzielte im 3. Quartal 2021 einen Gesamtumsatz von 78,0

Mio. EUR. Das sind 36 Prozent mehr als im Vorjahr (57,2 Mio. EUR). Sehr gut

entwickelt hat sich die Auftragsherstellung von Biopharmazeutika sowie das

Geschäft mit Cyclodextrinen. Gegenüber dem Vorquartal (71,0 Mio. EUR) ist der

Umsatz des Geschäftsbereichs um 10 Prozent gewachsen. Das EBITDA von WACKER

BIOSOLUTIONS liegt im Berichtsquartal mit 11,4 Mio. EUR um 43 Prozent über

Vorjahr (8,0 Mio. EUR). Verantwortlich für diesen Anstieg sind neben den

höheren Umsatzerlösen die gestiegenen Durchschnittspreise für bestimmte

Produkte sowie die gute Kostenstruktur des Geschäftsbereichs. Verglichen mit

dem 2. Quartal 2021 (11,2 Mio. EUR) stieg das EBITDA um 2 Prozent. Die

EBITDA-Marge beläuft sich auf 14,6 Prozent nach 14,0 Prozent im Vorjahr und

15,8 Prozent im Vorquartal.

WACKER POLYSILICON hat im Berichtsquartal einen Gesamtumsatz von 408,9 Mio.

EUR erzielt. Das sind 94 Prozent mehr als im Vorjahr (211,3 Mio. EUR). Der

Hauptgrund für diesen deutlichen Zuwachs sind die stark gestiegenen

Durchschnittspreise für Solarsilicium. Gegenüber dem Vorquartal (352,9 Mio.

EUR) hat sich der Umsatz um 16 Prozent erhöht. Das EBITDA von WACKER

POLYSILICON belief sich im Berichtsquartal auf 200,8 Mio. EUR. Das sind 192,9

Mio. EUR mehr als im Vorjahr (7,9 Mio. EUR). Der Hauptgrund für dieses deutliche

Plus sind die höheren Preise für Solarsilicium. Daneben haben auch die gute

Kostenposition des Geschäftsbereichs und eine höhere Anlagenauslastung die

Ergebnisentwicklung positiv beeinflusst. Im Vergleich zum Vorquartal (148,7

Mio. EUR) ist das EBITDA um 35 Prozent gestiegen. Von Juli bis September 2021

errechnet sich für den Geschäftsbereich eine EBITDA-Marge von 49,1 Prozent

nach 3,7 Prozent im 3. Quartal 2020 und 42,1 Prozent im 2. Quartal 2021.

Ausblick

WACKER hat seine Einschätzungen zur voraussichtlichen Entwicklung des

Unternehmens im laufenden Jahr im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2020

ausführlich dargestellt.

Mit Blick auf die gute Geschäftsentwicklung hatte der Münchner Chemiekonzern

bereits bei der Vorlage der Zahlen des 1. Quartals 2021 sowie erneut am 16.

Juni 2021 seine Umsatz- und Ergebniserwartungen nach oben angepasst. Am 15.

September 2021 hat WACKER seine Jahresprognose nochmals angehoben und

erwartet im Gesamtjahr 2021 jetzt einen Umsatz von rund 6 Mrd. EUR (2020: 4,69

Mrd. EUR). Zuvor war das Unternehmen von einem Umsatz in Höhe von etwa 5,5

Mrd. EUR ausgegangen. Das EBITDA wird im Gesamtjahr 2021 voraussichtlich

zwischen 1,2 Mrd. EUR und 1,4 Mrd. EUR liegen. Zuvor hatte WACKER ein EBITDA

zwischen 900 Mio. EUR und 1,1 Mrd. EUR erwartet. Die anhaltend hohen

Polysiliciumpreise sowie die weiterhin sehr starke Nachfrage in den

Chemiebereichen sind die Gründe für die höheren Geschäftserwartungen im

weiteren Jahresverlauf. Gleichzeitig geht das Unternehmen davon aus, dass im

laufenden Jahr höhere Rohstoffpreise und negative Währungseffekte das EBITDA

belasten werden. WACKER rechnet hier nunmehr mit einem Effekt von mehr als

400 Mio. EUR (bisher: 300 Mio. EUR). In der aktuellen Prognose ist diese

Entwicklung berücksichtigt. Den Netto-Cashflow erwartet das Unternehmen nun

deutlich positiv und über dem Niveau des Vorjahres (bisher: auf dem Niveau

des Vorjahres).

Die Einschätzungen für die EBITDA-Marge, das Ergebnis auf das eingesetzte

Kapital (ROCE) sowie den Netto-Cashflow im Gesamtjahr hatte das Unternehmen

am 16. Juni zuletzt angepasst. Demnach soll die EBITDA-Marge im Gesamtjahr

deutlich über Vorjahr und der ROCE deutlich über den Kapitalkosten liegen.

Für die restlichen finanziellen Steuerungskennzahlen bleibt die Prognose

gegenüber den Aussagen im Geschäftsbericht 2020 unverändert.

Eckdaten WACKER-Konzern

Mio. EUR Q3 2021 Q3 2020 Veränd. 9M 2021 9M 2020 Verän-

in % d. in

%

Umsatz 1.658,6 1.183,1 40,2 4.519,2 3.453,0 30,9

EBITDA 433,7 190,8 >100 1006,7 470,3 >100

EBITDA-Mar- 26,1 16,1 - 22,3 13,6 -

ge (%)

EBIT 342,6 90,6 >100 731,2 162,2 >100

EBIT-Marge 20,7 7,7 - 16,2 4,7 -

(%)

Finanzer- -10,5 -12,0 -12,5 -30,6 -35,2 -13,1

gebnis

Ergebnis 332,1 78,6 >100 700,6 127,0 >100

vor

Ertragsteu-

ern

Periodener- 248,7 67,7 >100 534,1 141,1 >100

gebnis

Ergebnis 4,90 1,30 >100 10,47 2,68 >100

je Aktie

(EUR)

Investitio- 86,3 45,4 90,1 196,5 129,6 51,6

nen

Abschrei- 91,1 100,2 -9,1 275,5 308,1 -10,6

bungen

Netto-Cash- 425,9 295,5 44,1 765,2 454,9 68,2

flow

Mio. EUR 30.09.2021 30.09.2020 31.12.-

2020

Bilanzsum- 7.789,8 6.822,2 6.950,-

me 5

Eigenkapi- 2.634,3 1.770,6 1.691,-

tal 8

Eigenkapi- 33,8 26,0 24,3

talquote

(%)

Finanzie- 1.441,7 1.414,8 1.405,-

rungsver- 5

bindlich-

keiten

Nettofi- 538,4 -308,8 -67,5

nanzvermö-

gen

Mitarbei- 14.324 14.340 14.283

ter

(Anzahl am

Stichtag)

Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von WACKER beruhen. Obwohl

wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen

realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen

sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und

Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den

Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a.:

Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs-

und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde

Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der

Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch

WACKER ist weder geplant noch übernimmt WACKER die Verpflichtung dafür. Die

Inhalte dieser Presseinformation sprechen alle Geschlechter gleichermaßen

an. Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Sprachform (z.B. Kunde,

Mitarbeiter) verwendet.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Wacker Chemie AG

Presse und Information

Christof Bachmair

Tel. +49 89 6279-1830

christof.bachmair@wacker.com

---------------------------------------------------------------------------

28.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Wacker Chemie AG

Hanns-Seidel-Platz 4

81737 München

Deutschland

Telefon: 0049-89-6279-1633

Fax: 0049-89-6279-2933

E-Mail: investor.relations@wacker.com

Internet: www.wacker.com

ISIN: DE000WCH8881

WKN: WCH888

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1244086

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1244086 28.10.2021

°