DGAP-News: Wacker Chemie AG: Corona-Pandemie: WACKER plant zum Schutz der Teilnehmer virtuelle Durchführung der diesjährigen Hauptversammlung (deutsch)

München, 5. Mai 2020 - Die Wacker Chemie AG hat sich wegen der anhaltenden

Corona-Pandemie aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Teilnehmer dazu

entschieden, ihre diesjährige Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

durchzuführen. Einem entsprechenden Beschluss des Vorstands hat der

Aufsichtsrat des Münchner Chemiekonzerns heute zugestimmt. WACKER nimmt

damit eine neue gesetzliche Regelung in Anspruch, die den Weg für

präsenzlose, virtuelle Hauptversammlungen freigemacht hat. Bereits am 19.

März hatte WACKER bekanntgegeben, dass die zuvor für den 20. Mai 2020

geplante Hauptversammlung auf den 4. August verschoben wird.

"Die Gesundheit der Hauptversammlungsteilnehmer hat für WACKER oberste

Priorität", erläutert der Vorstandsvorsitzende Rudolf Staudigl den Grund für

die Entscheidung. "Da gegenwärtig nicht klar ist, wann

Präsenzveranstaltungen mit größeren Teilnehmerzahlen wieder stattfinden

können, wollten wir auch nicht das Risiko eingehen, die Hauptversammlung

möglicherweise erneut verschieben zu müssen. Uns ist es sehr wichtig, dass

die Aktionärinnen und Aktionäre möglichst zeitnah ihr Frage- und Stimmrecht

ausüben können", so Staudigl weiter.

Für die virtuelle Hauptversammlung wird WACKER fristgerecht eine Einladung

veröffentlichen. Die gesamte Hauptversammlung wird per Livestream übertragen

werden. Aktionäre können ihre Fragen zur Tagesordnung vorab einreichen. Ihr

Stimmrecht können die Aktionäre nach fristgerechter Anmeldung zur

Hauptversammlung vorab per Briefwahl oder per Vollmacht an die

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Beides wird online auch

während der Veranstaltung noch möglich sein. Weitere Einzelheiten werden der

Einladung zu entnehmen sein.

