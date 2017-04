DGAP-News: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM schließt MIA Transaktion vom Dezember 2016 erfolgreich ab (deutsch)

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM schließt MIA Transaktion vom Dezember 2016 erfolgreich ab

WCM schließt MIA Transaktion vom Dezember 2016 erfolgreich ab

Frankfurt am Main, 3. April 2017 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) hat die am 1. Dezember 2016 vermeldete Transaktion des Mia-Portfolios erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion beinhaltete den Kauf von drei Einzelhandelszentren mit rd. 88.000 Quadratmetern vermietbarer Fläche, annualisierten Mieteinnahmen von 7,6 Mio. Euro, sowie Funds from Operations (FFO I) von rd. 4,3 Mio. Euro.

Der Nettokaufpreis von 98,2 Mio. Euro wurde mit Eigenmitteln und einer deutschen Großbank zu attraktiven Konditionen finanziert. Der Schuldzins für das Gesamtportfolio beträgt nunmehr knapp 2%.

Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierung sind alle Immobilen-Transaktionen der WCM zum aktuellen Zeitpunkt ,geclosed'.

Somit beträgt der Buchwert des WCM-Portfolios zum Stichtag 31. März 2017 rund 800 Mio. Euro. Die annualisierten Mieteinnahmen steigen auf insgesamt 47,5 Mio Euro und die vermietbare Gesamtfläche erhöht sich auf über 426.000 Quadratmeter. Die Leerstandsrate liegt bei 4,3% und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) bei aktuell 8,2 Jahren.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien ca. 800 Mio. Euro. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert.

Investor Relations:

Gunnar Janssen Investor Relations WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG +49 69 963 7319 10 g.janssen@wcm.de www.wcm.de

Pressekontakt:

edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop +49 69-905505-52 wcm@edicto.de

