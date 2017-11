DGAP-News: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM in den ersten neun Monaten 2017 mit unverändert profitablem Wachstum - Übernahme durch TLG IMMOBILIEN AG planmäßig verlaufen (deutsch)

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM in den ersten neun Monaten 2017 mit unverändert profitablem Wachstum - Übernahme durch TLG IMMOBILIEN AG planmäßig verlaufen

WCM in den ersten neun Monaten 2017 mit unverändert profitablem Wachstum - Übernahme durch TLG IMMOBILIEN AG planmäßig verlaufen

- Mieterlöse steigen im 9-Monatszeitraum auf 34,6 Mio. Euro (Vj.: 23,8 Mio. Euro)

- FFO I steigen auf 17,7 Mio. Euro (Vj.: 12,9 Mio. Euro)

- Signifikante Effekte aus Übernahme durch TLG IMMOBILIEN AG

- Prognose für 2017 bestätigt

Frankfurt am Main, 9. November 2017 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 unverändert profitabel gewachsen. Dabei stand zunehmend die Integration der angekauften Portfolien im Vordergrund. Die erfolgreiche operative Entwicklung wurde begleitet von umfangreichen Maßnahmen zur Umsetzung der anstehenden Übernahme durch die TLG IMMOBILIEN AG (TLG). Der Übernahmeprozess verlief planmäßig und löste bei WCM verschiedene Einmaleffekte wie z.B. Aufwendungen aufgrund diverser Formwechsel sowie Beratungsaufwendungen aus. Nach Ende des Berichtszeitraums wurde das Übernahmeangebot der TLG erfolgreich abgeschlossen. Mit Stand 6. Oktober 2017 hielt die TLG 85,9 Prozent der WCM-Aktien.

Das Konzernergebnis der WCM lag mit 17,0 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2017 auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 16,9 Mio. Euro. Die Mieterlöse in der Periode stiegen von zuvor 23,8 Mio. Euro auf 34,6 Mio. Euro. Dazu trug signifikant auch der deutliche Portfolioausbau der vergangenen 12 Monate bei. Das Immobilienportfolio von WCM wies zum 30. September 2017 einen Wert von 805,5 Mio. Euro auf im Vergleich zu 576,4 Mio. Euro zum 30. September 2016 und 662,1 Mio. Euro am Jahresultimo 2016. Die Funds from Operations (FFO I) stiegen im Berichtszeitraum auf 17,7 Mio. Euro nach 12,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht je Aktie einem Betrag von 0,13 Euro nach neun Monaten 2017 verglichen mit 0,10 Euro in der Vorjahresperiode. Der EPRA Net Asset Value (NAV) zum 30. September 2017 lag bei 351,5 Mio. Euro im Vergleich zu 345,4 Mio. Euro am Jahresende 2016. Das Immobilienportfolio wies zum 30. September 2017 eine EPRA Leerstands-Rate von 4,3 Prozent auf, gegenüber 3,8 Prozent zum Jahresende 2016. Der leichte Anstieg erklärt sich aus den Neuakquisitionen MIA I und MIA II, bei denen die Leerstände von 7,0 Prozent bzw. 4,8 Prozent zu einem temporären Anstieg der EPRA Leerstands-Rate führten. Der Net Loan to Value (LTV) belief sich auf 55,7 Prozent nach 53,1 Prozent am Jahresultimo 2016.

Der Vorstand von WCM bekräftigt unter Vorbehalt der Auswirkungen der Übernahme durch TLG, die im Geschäftsbericht 2016 abgegebene Prognose für 2017 zu den Funds from Operations in Höhe von 23 Mio. Euro bis 24 Mio. Die Mieterlöse für das Geschäftsjahr 2017 werden wahrscheinlich am oberen Ende oder leicht über der kommunizierten Spanne von 42 und 44 Mio. Euro liegen.

Die Quartalsmitteilung Q3/2017 der WCM AG steht im Investor-Relations-Bereich der Website unter www.wcm.de zur Verfügung.

WCM Konzernkennzahlen nach IFRS

in TEUR 1. Januar 1. Januar Veränderung Verände- - - rung nach IFRS 30.Septem- 30.Septem- absolut in % ber 2017 ber 2016 Umsatzerlöse aus 34.647 23.849 10.797 45,3 Vermietung Ergebnis aus der 31.751 22.261 9.490 42,6 Vermietung Konzernergebnis 16.990 16.928 62 0,4 FFO I 17.729 12.888 4.841 37,6 FFO I je Aktie (in EUR) 0,13 0,10 0,03 30,0 FFO II 17.828 13.687 4.141 30,3 FFO II je Aktie (in EUR) 0,13 0,11 0,02 18,2 EPRA Ertrag 4.781 4.634 147 3,2 Ergebnis je Aktie, 0,10 0,12 -0,02 -16,7 unverwässert (in EUR) Ergebnis je Aktie, 0,09 0,12 -0,03 -25,0 verwässert (in EUR)

in TEUR Bilanzkennzahlen 30.Septem- 31.Dezem- Veränderung Verände- ber 2017 ber 2016 absolut rung in % Gesamtimmobilienportfo- 805.448 662.073 143.375 21,7 lio Bilanzsumme 874.512 710.273 164.239 23,1 Eigenkapital 1) 315.133 315.933 -800 -0,3 Finanzverbindlichkeiten 476.344 361.864 114.480 31,6 EPRA NAV 351.534 345.366 6.168 1,8 EPRA NAV je Aktie (in 2,57 2,62 -0,05 -1,9 EUR) EPRA NNNAV je Aktie (in 2,30 2,39 -0,09 -3,8 EUR)

1) Inkl. Minderheitenanteile Ausgewählte Portfoliokennzahlen 30. 31. Dezember September 2016 2017 Anzahl Immobilien 56 53 Vermietbare Fläche 422.724 m² 324.031 m² Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. 47,4 38,3 EUR EPRA Nettoanfangsrendite (NIY) in % 5,1 5,1 EPRA Leerstandsrate in % 4,3 3,8 Durchschnittl. Restlaufzeit der 7,8 8,9 Mietverträge in Jahren Durchschnittl. Zinssatz der 1,9 2,0 Immobilienkredite in % Net Loan-to-Value (LTV), in % 55,7 53,1 Nach Segmenten Büro Einzelhan- del Anzahl Immobilien 11 45 Vermietbare Fläche 110.511 312.213 m² m² Annualisierte Mieteinnahmen in TEUR 18.131 29.280 EPRA Leerstandsrate in % 5,8 3,4 Durchschnittl. Restlaufzeit der Mietverträge 7,9 7,7 in Jahren Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien über 800 Mio. Euro.

Investor Relations:

Gunnar Janssen Investor Relations WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG +49 69 963 731 910 g.janssen@wcm.de www.wcm.de

Pressekontakt:

edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop +49 69 905505-52 wcm@edicto.de

