DGAP-News: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM AG: 2016 erneut mit profitablem Wachstum - weiterer FFO-Zuwachs auf 23-24 Mio. Euro für 2017 erwartet (deutsch)

WCM AG: 2016 erneut mit profitablem Wachstum - weiterer FFO-Zuwachs auf 23-24 Mio. Euro für 2017 erwartet

- Operatives Ergebnis (FFO) auf 18,0 Mio. Euro mehr als verdoppelt

- Mieterlöse auf 32,6 Mio. Euro gestiegen nach 10,4 Mio. Euro im Vorjahr

- FFO Prognose für 2017: 23-24 Mio. Euro, FFO bereits durch Bestandsportfolio und jüngste Zukäufe unterlegt

- Portfolioausbau setzt sich auch 2017 strategiekonform fort

- Erneut Ausschüttung von mindestens 50% der FFO für Geschäftsjahr 2017 geplant

Frankfurt am Main, 21. März 2017 - Die im SDAX notierte WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) veröffentlicht die vorläufigen, noch nicht testierten IFRS Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2016. Demnach hat das Unternehmen mit einem operativen Ergebnis (Funds from Operations; FFO) von 18,0 Mio. Euro den Wert des Vorjahres mehr als verdoppelt und seinen Prognoserahmen erfüllt. Entsprechend positiv blickt WCM ins laufende Jahr und erwartet einen weiteren Anstieg der Funds from Operations auf 23-24 Mio. Euro. Dabei plant WCM für das Geschäftsjahr 2017 - wie auch für das Geschäftsjahr 2016 vorgesehen - wiederum eine Dividende in Höhe von mindestens 50% des operativen Ergebnisses (FFO) an ihre Aktionäre auszuschütten.

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung konnten stark zulegen, von 10,4 Mio. Euro im Vorjahr auf 32,6 Mio. Euro im Jahr 2016. Die annualisierten Mieterträge inklusive der im November 2016 gemeldeten, aber noch nicht vollständig abgeschlossenen Transaktion sowie der im Februar diesen Jahres finalisierten Jena-Transaktion belaufen sich aber bereits auf 47,5 Mio. Euro.

Im Geschäftsjahr 2016 hat die WCM AG strategiekonform einen Bestand von 53 deutschen Gewerbeimmobilien mit einem Marktwert (per 31. Dezember 2016) von 662,1 Mio. Euro (Vorjahr 505,7 Mio. Euro) aufgebaut, obwohl vier nicht-strategische Immobilien planmäßig und mit Erfolg veräußert wurden. Bei einem Verkaufspreis der vier Objekte von insgesamt 25 Mio. Euro wurde dabei im Vergleich zum Buchwert ein Gewinn vor Steuern von fast 1 Mio. Euro erzielt. Inklusive der im November 2016 gemeldeten Transaktion und der Akquisition vom Februar diesen Jahres beträgt der Marktwert des Portfolios aktuell 796 Mio. Euro.

Mit dem Portfolio erwirtschaftet WCM eine Bruttoanfangsrendite von 5,8 Prozent. Das Portfolio hat außerdem eine durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) von 8,9 Jahren und einen niedrigen EPRA Leerstand von 3,8 Prozent.

Stavros Efremidis, CEO der WCM AG: "Das Jahr 2016 war für WCM erfolgreich. Wir haben weiterhin dynamisches Wachstum beim Portfolioausbau und beim FFO gezeigt. Dazu haben unsere Käufe mit Augenmaß und die wertsteigernde Entwicklung unseres Immobilienbestands durch unser hauseigenes aktives Asset Management beigetragen. Wir wollen auch im laufenden Jahr unseren FFO deutlich steigern und unsere Aktionäre auch weiterhin in Form einer attraktiven Dividende daran teilhaben lassen. Entsprechend positiv sind wir bereits ins Jahr 2017 gestartet."

WCM-Konzernkennzahlen nach IFRS 1.1. bis 1.1. bis 31.12.2016 31.12.2015 Mieterlöse (in MEUR) 32,6 10,4 Ergebnis aus der Vermietung (in 29,8 9,5 MEUR) FFO (in MEUR) 18,0 7,9 FFO je Aktie (in EUR) 0,14 0,10 Ausgewählte Portfoliokennzahlen per 31.12.2016

Anzahl Immobilien 53 GAV 662 Mio. EUR Vermietbare Fläche 324.031 Quadratmeter Jährliche Mieteinnahmen 32,6 Mio. EUR EPRA Leerstandsrate 3,8 Prozent Net Loan-to-Value (LTV) des Portfolios 53,1 Prozent Durchschnittl. Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) 8,9 Jahre Durchschnittl. Zinssatz der Immobilienkredite 2,0 Prozent

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien ca. 680 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und u. a. im SDAX, FTSE EPRA NAREIT Developed Europe, CDAX sowie DIMAX enthalten.

Kontakt:

Gunnar Janssen Investor Relations/Capital Markets

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Bleichstr. 64-66 60313 Frankfurt am Main Telefon +49 69 963 7319 10 E-Mail g.janssen@wcm.de

Pressekontakt:

edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop +49 69-905505-52 wcm@edicto.de

www.wcm.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: WCM Beteiligungsund Grundbesitz-AG Bleichstr. 64-66 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 963 7319-10 Fax: +49 (0)69 963 7319-20 E-Mail: g.janssen@wcm.de Internet: www.wcm.de ISIN: DE000A1X3X33 WKN: A1X3X33 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange

