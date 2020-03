DGAP-News: Vorläufiges Ergebnis 2019: Gateway mit Rekordergebnis und starker operativer Performance (deutsch)

Vorläufiges Ergebnis 2019: Gateway mit Rekordergebnis und starker operativer Performance

10.03.2020 / 07:00

Pressemitteilung

* EBIT adjusted1) im Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich auf zwischen EUR

158 Mio. und EUR 160 Mio. gesteigert

* Vorläufiger Gewinn nach Steuern in 2019 beträgt zwischen EUR 129 Mio.

und EUR 131 Mio. (Konzernergebnis)

* Vermarktungsvolumen erreicht rund EUR 1 Mrd. im abgelaufenen

Geschäftsjahr

* Dividendenerhöhung auf EUR 0,30 je dividendenberechtigter Stückaktie

geplant

* Netto-Verschuldungsgrad weiter reduziert auf rd. 2,4 x des EBIT

adjusted1)

Frankfurt am Main, 10. März 2020. Die Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG /

ISIN DE000A0JJTG7), einer der führenden deutschen börsennotierten Entwickler

von Gewerbeimmobilien, erwartetet aufgrund der vorläufigen, noch ungeprüften

Geschäftszahlen ein Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2019.

Das Unternehmen setzt seinen dynamischen Wachstumskurs fort und

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich ein EBIT adjusted1)

zwischen EUR 158 Mio. und EUR 160 Mio., welches deutlich über der

ursprünglichen Unternehmensprognose von über EUR 130 Mio. liegt (Vorjahr:

EUR 73,3 Mio.).

Der vorläufige Gewinn nach Steuern in 2019 beträgt voraussichtlich zwischen

EUR 129 Mio. und EUR 131 Mio. (Konzernergebnis) (Vorjahr: EUR 33,2 Mio.).

Darüber hinaus konnte das Unternehmen auch den Netto-Verschuldungsgrad auf

2,4 x des EBIT adjusted1reduzieren (Vorjahr: 7,1).

Einhergehend mit der kommunizierten Unternehmensstrategie hat sich die

Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr von ihren at equity Beteiligungen

getrennt und damit konsequent das Immobilien- und Projektportfolio weiter

optimiert. Durch gezielte Projektakquisitionen wurde gleichzeitig die Basis

für eine positive Unternehmensentwicklung in den kommenden Geschäftsjahren

gelegt.

Manfred Hillenbrand, CEO der Gateway Real Estate AG, kommentiert: "Die

vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 zeigen die starke operative

Performance unseres Unternehmens und bestätigen die sehr positive

Unternehmensentwicklung."

Der Vorstand der Gateway Real Estate AG hat angesichts der positiven

Geschäftszahlen für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen, dem Aufsichtsrat

eine weitere Erhöhung der Dividende auf EUR 0,30 je dividendenberechtigter

Stückaktie vorzuschlagen (Vorjahr: EUR 0,10).

Die Gateway Real Estate AG wird das finale Ergebnis und den Geschäftsbericht

für das Geschäftsjahr 2019 am 30. März 2020 veröffentlichen. Bis dahin wird

die Gesellschaft zudem einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 bekannt

geben.

1) EBIT adjusted: Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der

Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen.

Über Gateway Real Estate

Die Gateway Real Estate AG ist einer der führendenden börsennotierten

Entwickler von Gewerbeimmobilien in Deutschland (WKN: A0JJTG / ISIN:

DE000A0JJTG7). Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes

Portfolio, einen hervorragenden Marktzugang und eine gut gefüllte

Projektpipeline. Auf diese Weise erzielt das Unternehmen ein nachhaltiges

und profitables Wachstum. Der Konzern entwickelt derzeit Immobilien mit

einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von nunmehr rund 5

Milliarden Euro.

Weitere Informationen: www.gateway-re.de

Kontakt

Sven Annutsch

The Squaire No. 15, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 78808800 0

F +49 (0) 69 78 80 88 00-99

E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält vorläufige Finanzinformationen für das zum

31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr, für die bislang kein durch den

Wirtschaftsprüfer der Gateway Real Estate AG, Rödl & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, ausgestellter Prüfvermerk

vorliegt und deren Prüfung noch nicht abgeschlossen ist. Die Gateway Real

Estate AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für diese vorläufigen Zahlen.

Die finalen Finanzinformationen für das zum 31. Dezember 2019 endende

Geschäftsjahr werden erst im geprüften Konzernabschluss der Gesellschaft für

das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr veröffentlicht. Diese

Veröffentlichung ist derzeit für den 30. März 2020 geplant.

