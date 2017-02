DGAP-News: Vorläufige Geschäftsjahreszahlen für 2016 veröffentlicht - Auftragseingang im vierten Quartal 2016 leicht über Erwartungen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SUSS MicroTec":

- Auftragseingang in Q4 2016 bei 59,5 Mio. EUR und damit oberhalb der Erwartungen

- Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017 auf 160 bis 170 Mio. EUR

- EBIT-Prognose im GJ 2017 trotz Umsatzrückgang erneut zwischen 9 und 13 Mio. EUR

Garching, 10. Februar 2017 - SÜSS MicroTec, führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, veröffentlicht heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016. Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 177,6 Mio. EUR (Vorjahr: 148,5 Mio. EUR) sowie einen Auftragseingang in Höhe von 161,1 Mio. EUR (Vorjahr: 188,6 Mio. EUR). Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2016 betrug 101,5 Mio. EUR (31.12.2015: 117,6 Mio. EUR). SÜSS MicroTec hat im Geschäftsjahr 2016 ein EBIT in Höhe von 11,1 Mio. EUR (Vorjahr 5,0 Mio. EUR) erwirtschaftet und lag damit im Rahmen der eigenen Erwartungen. Dies entspricht einer gegenüber Vorjahr deutlich gesteigerten EBIT-Marge von 6,3 Prozent nach 3,4 Prozent im Jahr 2015. Das EBIT 2016 ist belastet mit Aufwendungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR für die Bildung einer Rückstellung für ein Kundenprojekt, für die Neuausrichtung des Vertriebs in der Region Japan sowie für noch zu zahlende Vorstandsvergütungen an Herrn Dr. Per-Ove Hansson, der sein Mandat als Vorstand und CEO der SÜSS MicroTec AG im August 2016 niedergelegt hat. Das EBIT für 2015 enthielt keine nennenswerten Sondereffekte.

Im vierten Quartal des Jahres 2016 wurden neue Aufträge in Höhe von 59,5 Mio. EUR verbucht (Vorjahr 79,7 Mio. EUR). Der Umsatz lag bei 69,5 Mio. EUR nach 55,1 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahresquartal. Das EBIT erreichte einen Wert von 11,1 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 16,0 Prozent entspricht (Vorjahr 6,7 Mio. EUR).

Der Freie Cashflow belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiertransaktionen zum Ende des Geschäftsjahres auf minus 9,1 Mio. EUR nach 1,3 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoliquidität hat sich zum Jahresende 2016 auf 31,1 Mio.EUR (Vorjahr: 40,0 Mio.EUR) verringert.

Aufgrund des Auftragsbestands zum Jahresende 2016 und der erwarteten Auftragseingangs-entwicklung für das erste Halbjahr 2017 prognostiziert das Unternehmen nun einen Umsatz für das laufende Geschäftsjahr in der Bandbreite zwischen 160 Mio. EUR und 170 Mio. EUR. Dies ist eine leichte Erhöhung der Umsatzerwartung vom August 2016, die sich auf rund 160 Mio. EUR belief. Das EBIT für 2017 wird trotz des geringeren Umsatzes voraussichtlich erneut in einer Bandbreite von 9 bis 13 Mio. EUR liegen. Der Hauptgrund hierfür ist die Erwartung einer gegenüber Vorjahr verbesserten Rohertragsmarge. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017 wird ein Auftragseingang in Höhe von 25 bis 35 Mio. EUR erwartet. Die endgültigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2016, die von den oben genannten Zahlen noch abweichen können, werden am 30. März 2017 veröffentlicht.

Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. Für weitere Informationen besuchen Sie www.suss.com.

