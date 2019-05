DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 und zeigt solide Gesamtentwicklung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia SE: Vonovia startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 und zeigt solide Gesamtentwicklung

DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Vonovia SE: Vonovia startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 und zeigt

solide Gesamtentwicklung (News mit Zusatzmaterial)

07.05.2019 / 07:01

Ergebnis zum 31. März 2019

Vonovia startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 und zeigt solide

Gesamtentwicklung

- Vonovia stellt sich der gesellschaftlichen Verantwortung.

- Bestandsinvestitionen ausgebaut: Instandhaltungen und Modernisierungen im

Vergleich zum 1. Quartal 2018 deutlich gestiegen (Q1 2018: 221,1 Mio. EUR;

Q1 2019: 339,7 Mio. EUR).

- Deutlicher Anstieg der Investitionen in Neubau im Vergleich zum

Vorjahresquartal auf 54,1 Mio. EUR (Q1 2018: 7,2 Mio. EUR).

- Auswertung zeigt: Nebenkosten bei Vonovia in Deutschland seit Jahren auf

konstantem Niveau; Vonovia liegt unter bundesweitem Betriebskostenspiegel.

- Durchschnittliche Miete von Vonovia liegt in Deutschland bei 6,56 EUR pro

Quadratmeter.

Bochum, 7. Mai 2019 - Die Vonovia SE ("Vonovia") startet gut in das Jahr

2019. In den ersten drei Monaten konnten alle relevanten Kennzahlen

verbessert werden. Dabei steht Vonovia mitten in der Gesellschaft, die

derzeit über den Mangel an Wohnungen, die demografische Entwicklung, die

Migration und den Klimaschutz diskutiert.

"In den Großstädten ist der Mangel an Wohnungen in den letzten Jahren immer

spürbarer geworden. Vonovia nimmt seine Verantwortung wahr. Unsere

wirtschaftlich gute Entwicklung ermöglicht es uns, in großem Umfang in

Neubau und Klimaschutz, eine bessere Wohnqualität und altersgerechtes Wohnen

sowie in gute Nachbarschaften zu investieren", sagt Rolf Buch, Vorsitzender

des Vorstands.

In den ersten drei Monaten 2019 steigerte Vonovia den Group FFO (Operatives

Ergebnis nach Zinsen und Steuern) auf 303,6 Mio. EUR (Q1 2018: 253,0 Mio.

EUR). Die Entwicklung beruht vor allem auf den Zukäufen von Victoria Park in

Schweden und BUWOG in Österreich.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Wohnungsbestand war zum 31. März bei einem Leerstand von 2,9 % nahezu

voll vermietet (Q1 2018: 2,8 %). Die Mieteinnahmen stiegen im Vergleich zum

Vorjahr auf 502,2 Mio. EUR, was im Wesentlichen auf die Zukäufe von BUWOG

und Victoria Park zurückzuführen ist (Q1 2018: 418,3 Mio. EUR). Die

marktbedingte Entwicklung der Mieten lag bei 1,2 %. Ebenso beigetragen zur

Mietentwicklung haben Investitionen in die Gebäude für mehr Klimaschutz und

mehr Wohnqualität (2,6 %) und in Neubau und Dachaufstockung (0,2 %). "Mit

6,56 EUR Miete pro Quadratmeter bieten wir ein gutes

Preis-Leistungs-Verhältnis", sagt Rolf Buch.

Überschüsse aus Mieteinnahmen in Deutschland werden komplett in den Bestand

in Deutschland reinvestiert

Die verschiedentlich geäußerte Aussage, dass von 1 Euro Mieteinnahmen 39

Cent an die Aktionäre fließen, ist unzutreffend und berücksichtigt nicht,

dass Vonovia neben dem Vermietungsgeschäft in Deutschland weitere

Geschäftsfelder hat. Für das Vermietungsgeschäft in Deutschland gilt: Die

Mieteinnahmen betragen 1,68 Mrd. EUR, hinzu kommt ein Ergebnis aus

wohnungsnahen Dienstleistungen in Höhe von rund 120 Mio. EUR. Von der

Gesamtsumme in Höhe von 1,80 Mrd. EUR werden rund 230 Mio. EUR für Personal-

und Sachkosten aufgewendet. Weitere rund 370 Mio. EUR werden für

Instandhaltung aufgewendet, d.h. diese Kosten trägt Vonovia komplett.

Weitere rund 260 Mio. EUR sind Zinsen und Steuern. Rund 840 Mio. EUR fließen

als Investitionen zurück in die Gebäude, 90 Mio. EUR werden in Neubau und

damit in ein größeres Wohnungsangebot investiert. Damit werden alle

Überschüsse aus Mieteinnahmen aus Deutschland in den Bestand in Deutschland

reinvestiert.

Zudem hat Vonovia weitere Erlöse aus Verkauf und Development sowie aus

Österreich und Schweden in Höhe von rund 1,56 Mrd. EUR. Zieht man hiervon

die entsprechenden Kosten, Zinsen und Steuern in Höhe von rund 550 Mio. EUR

ab, so ergibt das einen Überschuss von rund 1 Mrd. EUR. Hieraus hat Vonovia

in 2018 eine Bardividende in Höhe von 380 Mio. EUR ausgezahlt, der Rest

blieb im Unternehmen.

Die Dividendenrendite beträgt im Durchschnitt rund 3,5 %.

800 Mrd. EUR für Wohnungsmarkt erforderlich

"Ich habe großes Verständnis für die Sorge, sich einen Umzug in das

bevorzugte Quartier nicht mehr leisten zu können und auch für die Emotionen,

die derzeit spürbar sind", sagt Rolf Buch. "Als Unternehmen werden wir auch

in Zukunft zur Lösung beitragen. Es ist klar: Ohne mehr Angebot durch Neubau

werden auch weitere regulatorische Maßnahmen auf dem Wohnungsmarkt ohne

Wirkung bleiben."

"Mit einem Marktanteil von unter 2 % am deutschen Mietwohnungsmarkt können

wir die angespannte Situation für Wohnungssuchende nicht alleine lösen",

sagt Rolf Buch. "Wir brauchen einen konstruktiven gesellschaftlichen Dialog

und gemeinsame Kraftanstrengung. Für Neubau, mehr altersgerechte Wohnungen

und ganz wichtig für mehr Klimaschutz sind außerordentliche Investitionen

erforderlich, laut Schätzungen bundesweit bis zu 800 Milliarden bis 2030.

Die privaten Wohnungsunternehmen sind dabei aufgrund ihrer Investitionskraft

besonders gefragt - ohne das Kapital von Investoren und die

Leistungsfähigkeit der großen Unternehmen wird es nicht gehen - unabhängig

von ihren Eigentümerstrukturen."

Vonovia investiert 2019 deutlich mehr als im Vorjahr

In den ersten drei Monaten 2019 hat das Unternehmen insbesondere seine

Aktivitäten im Bereich Neubau und die Investitionen in den Bestand

erfolgreich ausgebaut. Das Gesamtvolumen stieg von 221,1 Mio. EUR im

Dreimonatszeitraum 2018 auf 339,7 Mio. EUR im ersten Quartal 2019. Dazu trug

eine Steigerung des Modernisierungsvolumens und des Neubaus von 137,7 Mio.

EUR um 75,8 % auf 242,1 Mio. EUR bei. Langfristig könnte Vonovia 36.000 neue

Wohnungen bauen. Im gleichen Zeitraum stiegen die Ausgaben für

Instandhaltungen auf 3,89 EUR pro Quadratmeter an (Q 1 2018: 3,86 EUR).

Rund 70 % des Deutschland-Portfolios der Vonovia SE stammen aus den Jahren

1945 bis 1980. Weitere 15 % sind noch älter. Damit bleiben energetische

Maßnahmen und Wohnwertverbesserungen auch weiterhin eine wichtige Aufgabe,

um den Bestand auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen.

Das Geschäft mit Handwerker-, TV- und Messdienstleistungen sowie

Versicherung und Wohnumfeld-Services (Value-add) hat Vonovia ausgebaut. Seit

2018 bietet das Unternehmen Neumietern eine Versorgung mit Grünstrom und

Erdgas an.

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht

Investitionen in Quartiersentwicklungen, Klimaschutz und altersgerechtes

Wohnen stehen auch im Fokus des aktuellen Nachhaltigkeitsberichts.

Modernisierungsmaßnahmen und Heizungserneuerungen haben 2018 rund 27.300 t

CO2 zusätzlich eingespart. Auch die Versorgung der Quartiere mit Energie

spielt eine immer größer werdende Rolle. 211 Photovoltaikanlagen finden sich

im Bestand, weitere 450 Wohnungen werden mit Fernwärme aus Biomasse

versorgt.

Die Ausbildungsquote lag konzernweit zuletzt bei 4,9 %. Mit dieser Quote

liegt Vonovia weiterhin im oberen Bereich der Dax 30-Unternehmen. Unter den

Auszubildenden sind 6,5 % mit Geflüchteten-Hintergrund. Nicht nur als

Arbeitgeber, sondern auch in der Vermietung spielt Integration eine große

Rolle: In den letzten beiden Jahren hat das Unternehmen rund 10 % der frei

werdenden Wohnungen an Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak

vermietet.

Nebenkosten bei Vonovia unter bundesweitem Betriebskostenspiegel

Vonovia hat für die Jahre 2016 und 2017 jeweils über 700.000 Betriebs- und

Heizkostenabrechnungen ausgewertet. Das Ergebnis: Bei den Nebenkosten liegen

die Mieter von Vonovia unter dem bundesweiten Betriebskostenspiegel des

Deutschen Mieterbundes (DMB) in Höhe von 2,79 EUR/m²/Monat. Seit 2015 sind

die Nebenkosten bei Vonovia in Deutschland auf nahezu konstantem Niveau.

2016 berechnete Vonovia im Schnitt 2,61 EUR/m²/Monat Nebenkosten, 2017 waren

es 2,55 EUR/m²/Monat. Der Vergleich basiert auf den 14

Nebenkostenpositionen, die vom Nebenkostenspiegel vorgegeben sind. Die

Auswertung der einzelnen Nebenkostenpositionen zeigt auch, dass ihre

Entwicklung zahlreichen vom Vermieter nicht zu beeinflussenden Faktoren

unterliegt. So sind über 40 % der Nebenkosten verbrauchsabhängig,

insbesondere der Wärme- und Wasserverbrauch. Hinzu kommen große regionale

Unterschiede bei den von der öffentlichen Hand erhobenen Gebühren, darunter

Straßenreinigung und Müllbeseitigung.

Positiver Ausblick auf 2019

Es ist zu erwarten, dass sich die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2019

weiter fortsetzt. Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung im

deutschen, österreichischen und schwedischen Wohnungsmarkt erwartet Vonovia

eine weitere Wertsteigerung der Immobilien. Vonovia erhöht leicht die

Prognose für die Ertragskraft; der Group FFO wird voraussichtlich eine Höhe

von rund 1,17 Mrd. EUR bis 1,22 Mrd. EUR erreichen, vor allem auch durch

weitere Effizienzsteigerungen und die Aktivitäten in Schweden. Das

entspricht einem Plus von rund 5 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig plant

Vonovia, seine Investitionen im Gesamtjahr 2019 auf rund 1,3 bis 1,6 Mrd.

Euro weiter zu erhöhen.

Wie bereits veröffentlicht, hat sich Klaus Freiberg, als Vorstand

verantwortlich für das operative Geschäft, dazu entschieden, mit Ablauf der

Hauptversammlung am 16. Mai 2019 aus dem Vorstand von Vonovia auszuscheiden.

Arnd Fittkau, bisher Generalbevollmächtigter, wird zum selben Zeitpunkt in

den Vorstand berufen. Im Value-add Geschäft, in dem die Dienstleistungen von

Vonovia gebündelt sind, wird Konstantina Kanellopoulos zur

Generalbevollmächtigten ernannt.

Q1 Zwischenmitteilung 2019:

http://reports.vonovia.de/2019/q1/de

Mediathek: https://www.vonovia.de/ueber-vonovia/presse/mediathek

Weitere Informationen im Pressebereich.

Finanzkalender 2019:

16. Mai 2019: Hauptversammlung

2. August 2019: Halbjahresbericht 2019

5. November 2019: Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2019

5. März 2020: Jahrespressekonferenz 2019

Finanzielle Kennzahlen in Mio. EUR Q1 2018 Q1 2019

Mieteinnahmen Bewirtschaftung 418,3 502,2

Bereinigtes EBITDA Rental 303,0 357,4

Bereinigtes EBITDA Value-add 17,8 35,8

Bereinigtes EBITDA Recurring Sales 11,5 26,3

Bereinigtes EBITDA Development 0,3 10,4

Bereinigtes EBITDA Total 332,6 429,9

EBITDA IFRS 299,4 388,2

Group FFO 253,0 303,6

Periodenergebnis 129,2 201,4

Instandhaltungsund Modernisierungsleistung 221,1 339,7

davon Instandhaltungsaufwand und 83,4 97,6

substanzwahrende Investitionen

davon Modernisierung (inkl. Neubau) 137,7 242,1

Bilanzielle Kennzahlen in Mio. EUR 31.03.2018 31.03.2019

Verkehrswert des Immobilienbestands 38.485,6 44.543,0

Bereinigter NAV 18.467,5 23.613,1

Bereinigter NAV pro Aktie in EUR* 38,07 45,58

LTV in % 45,5 42,4

Nicht-finanzielle Kennzahlen Q1 2018 Q1 2019

Anzahl eigener Wohnungen 393.639 394.609

Anzahl Wohnungen Dritter 58.497 78.784

Leerstandsquote in % 2,8 2,9

Monatliche Ist-Miete in EUR/m² 6,18 6,56

Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. März/31. 9.544 9.925

Dezember)

EPRA Kennzahlen in Mio. EUR 31.03.2018 31.03.2019

EPRA NAV 21.916,2 26.452,7

EPRA NAV pro Aktie in EUR* 45,18 51,06

*basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien:

31.03.2018: 485.100.826, 31.03.2019 und 31.12.2018: 518.077.934.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute

besitzt Vonovia rund 395.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und

Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen rund 79.000

verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 44,5 Mrd. EUR.

Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die

Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen

ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die

Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher

investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den

seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend

neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit

September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den

internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie

EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879

Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren

Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese

Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in

Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia

("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen

wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der

Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner

unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen

worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den

aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und

beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige

Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine

zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten

Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger.

Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere

Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen

zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für

alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder

-verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der

Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten

Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit

gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder

ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser

Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen,

zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser

Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende

Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen,

die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NYJPHRLQLB

Dokumenttitel: Vonovia startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 und

zeigt solide Gesamtentwicklung

