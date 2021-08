DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia entwickelt sich stabil und erhöht Jahresziele für 2021 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia SE: Vonovia entwickelt sich stabil und erhöht Jahresziele für 2021

DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Vonovia SE: Vonovia entwickelt sich stabil und erhöht Jahresziele für 2021

06.08.2021 / 07:01

Ergebnis zum 30. Juni 2021

Vonovia entwickelt sich stabil und erhöht Jahresziele für 2021

- Kundenzufriedenheit erneut verbessert; weitere CO2-Reduktion im Portfolio;

für 2021 Nachhaltigkeits-Performance-Index bei rund 105 % erwartet.

- Ergebnis-Prognose für Gesamtjahr 2021 erhöht.

- Segmenterlöse im ersten Halbjahr 2021 um rund

10 % auf 2,3 Mrd. EUR gestiegen; Adjusted EBITDA Total um rund 8 % auf 1,0

Mrd. EUR verbessert; Group FFO um rund

13 % auf 765 Mio. EUR gewachsen.

- Immobilienportfolio in Deutschland, Schweden und Österreich mit

Wertsteigerung in Höhe von rund 4,2 Mrd. EUR; insbesondere dynamische

Entwicklung in westdeutschen und sächsischen Großstädten sowie den

Ballungsräumen von Stockholm und Göteborg in Schweden.

Bochum, 6. August 2021 - Die Vonovia SE ("Vonovia") blickt auf ein

erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück. Alle wesentlichen Kennzahlen

haben sich positiv entwickelt. Zudem stieg die Kundenzufriedenheit erneut.

Auf dieser wirtschaftlich stabilen Basis erhöht das Bochumer

Wohnungsunternehmen seine Prognose für 2021.

"Wir sind weiterhin auf Kurs - wirtschaftlich und auch mit Blick auf die

Zufriedenheit unserer Mieterinnen und Mieter. Es ist eine tolle Leistung

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir - trotz der

Corona-Pandemie - so viele positive Rückmeldungen bekommen", sagt CEO Rolf

Buch. "Auch unsere Bemühungen auf dem Weg zu einem klimaneutralen

Gebäudebestand zahlen sich aus. Wir haben weitere Fortschritte bei der

CO2-Reduktion

in unseren Gebäuden erzielt. Wir kommen sogar schneller voran als geplant."

Nachhaltigkeits-Performance-Index für 2021 klar über Zielwert erwartet

Die Kundenzufriedenheit erhöhte sich in den ersten sechs Monaten 2021

erneut, der relevante Index CSI stieg im Vorjahresvergleich um 4,2

Prozentpunkte. Ausschlaggebend für die Verbesserung waren insbesondere eine

bessere Beurteilung der telefonischen Erreichbarkeit, die Services der

Objektbetreuer vor Ort sowie die Gestaltung des Wohnumfeldes.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens sind weiterhin

auch in den Hochwassergebieten im Einsatz, um den Menschen zu helfen und die

Aufräum- und Sicherungsarbeiten zu unterstützen. In den besonders stark

betroffenen Regionen Köln-Bonn, Aachen, Eschweiler und Bergisches Land

zählen viele Wohnungen zum Bestand von Vonovia. Hier kämpfen rund 3.000

Mieterinnen und Mieter in Wohnungen, Kellern und im Wohnumfeld mit den

Folgen der starken Regenfälle.

Die gestiegene Kundenzufriedenheit spiegelt sich im

Nachhaltigkeits-Performance-Index (SPI) wider, der als nicht-finanzielle

Kennzahl die Nachhaltigkeitsstrategie von Vonovia abbildet. Für das

Gesamtjahr 2021 erwartet Vonovia einen SPI von rund 105 %. Dieser liegt

damit deutlich über dem ursprünglichen Zielwert von rund 100 %. Neben der

Kundenzufriedenheit begründen insbesondere die CO2-Einsparungen im

Gebäudebestand diesen SPI-Wert.

Erst Anfang August stufte die Ratingagentur Sustainalytics Vonovia in einem

weltweiten Nachhaltigkeitsranking auf Platz 18 unter mehr als 13.500

Unternehmen aller Branchen ein (Rang drei unter den 1.001 bewerteten

Immobilienunternehmen). Damit konnten die sehr guten Ergebnisse aus dem

Vorjahr nochmals deutlich verbessert und die Platzierung im deutschen

Dax-50-ESG-Index bestätigt werden.

Gewinnprognose für Gesamtjahr 2021 erhöht

Auch bei den finanziellen Kennzahlen führt das erfolgreiche erste Halbjahr

zu einer Erhöhung der Prognose für das Jahr 2021. Das Adjusted EBITDA Total

wird voraussichtlich zwischen 2.055 Mio. EUR und 2.105 Mio. EUR (+ 80 Mio. EUR)

liegen und der Group FFO innerhalb der Bandbreite von 1.465 Mio. EUR und 1.515

Mio. EUR (+ 50 Mio. EUR).

Wirtschaftliches Wachstum in H1 weiterhin sehr stabil

Die Segmenterlöse Total stiegen von 2.101,9 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2020

um 10,0 % auf 2.312,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2021. Wesentlich dazu

beigetragen haben die 1.865 Einzelverkäufe von Wohnungen (Recurring Sales),

die Veräußerung von Immobilien im Bereich Development sowie das organische

Wachstum und Effizienzsteigerungen im operativen Kerngeschäft.

Das Adjusted EBITDA Total legte um 8,4 % auf 1.021,8 Mio. EUR zu (H1 2020:

942,2 Mio. EUR). Im Vermietungsgeschäft lag das Adjusted EBITDA Rental bei

823,8 Mio. EUR (H1 2020: 781,4 Mio. EUR). Gestiegen sind auch die Beiträge aus

den wohnungsnahen Dienstleistungen (Value-add): Das Ergebnis wuchs um 17,2 %

auf 79,2 Mio. EUR (H1 2020: 67,6 Mio. EUR). Das EBITDA Recurring Sales erhöhte

sich um 73,6 % auf 83,5 Mio. EUR (H1 2020: 48,1 Mio. EUR).

Der Group FFO wuchs um 13,1 % auf 764,7 Mio. EUR (H1 2020: 676,3 Mio. EUR). Vor

allem das organische Wachstum durch Neubau und Modernisierung sowie Verkäufe

(Recurring Sales) wirkten sich positiv aus.

Deutlicher Wertanstieg der Immobilien

Zum 30. Juni 2021 bewirtschaftete Vonovia rund 414.000 eigene Mietwohnungen

(H1 2020: rund 415.000). Mit rund 354.000 Wohnungen in Deutschland hat

Vonovia einen Marktanteil von rund 1,5 %.

Der Nettovermögenswert (EPRA NTA) lag mit 39,4 Mrd. EUR um 10,9 % über dem

Wert zum Jahresende 2020 von 35,5 Mrd. EUR. Aufgrund der Marktdynamik hat

Vonovia drei Viertel des Portfolios neu bewertet. Der Wertanstieg der

Immobilien in H1 2021 in Höhe von rund 4,2 Mrd. EUR (inklusive Investitionen)

liegt in der hohen Nachfrage nach Wohnungen in Deutschland, aber auch in

Schweden und Österreich begründet. Diese Dynamik zeigt sich in Deutschland

nahezu flächendeckend, so beispielsweise in der Rhein-Main-Region, in

Dresden und Leipzig sowie im Ruhrgebiet. In Schweden sind es die

Ballungsräume rund um Stockholm und Göteborg, die sich besonders dynamisch

entwickeln. Auch das Investitionsprogramm für Modernisierung und Neubau hat

zum Wertanstieg beigetragen. Aus Bewertungseffekten und Investitionen

erwartet Vonovia im zweiten Halbjahr 2021 eine weitere Wertsteigerung.

Im Wohnungsbestand lag der Leerstand Ende Juni 2021 mit 2,7 % leicht unter

dem Vergleichswert 2020 von 2,8 %. Die marktbedingte Steigerung der Mieten

lag bei 0,9 % (H1 2020: 1,0 %). Investitionen in Modernisierung für eine

höhere Energieeffizienz führten zu einem Plus von 2,0 % (H1 2020: 2,3 %),

Investitionen in Neubau und Dachaufstockung zu einem Mietwachstum von 0,5 %

(H1 2020: 0,6 %). Die durchschnittliche monatliche Ist-Miete lag Ende Juni

2021 im Konzern bei 7,29 EUR pro Quadratmeter, in Deutschland bei 7,09 EUR pro

Quadratmeter.

Vonovia kündigt Deutsche Wohnen Aktionären Übernahmeangebot an

Wie gestern mitgeteilt, hat Vonovia entschieden, den Aktionären der Deutsche

Wohnen noch im August 2021 ein erneutes Übernahmeangebot zu unterbreiten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte die

erforderliche Freigabe hierfür zuvor erteilt.

Beide Unternehmen sind sich einig, dass man gemeinsam die großen

Herausforderungen am Wohnungsmarkt - Klimaschutz, bezahlbares Wohnen und

Neubau - wesentlich kraftvoller bewältigen kann und dass ein Zusammenschluss

gleichermaßen von Vorteil für Aktionäre, Mieter und den Wohnungsmarkt ist.

Mehr Neubauvolumen und höhere Instandhaltungsleistung

Klimaschutz, der demografische Wandel und die Wohnungsknappheit in

Ballungsgebieten stehen weiterhin ganz oben auf der Unternehmensagenda.

Insgesamt investierte Vonovia für Instandhaltung, Modernisierung und Neubau

von Januar bis Juni 2021 868,0 Mio. EUR (H1 2020: 859,1 Mio. EUR). Die

Instandhaltungsleistungen lagen im Sechsmonatszeitraum 2021 mit 291,0 Mio. EUR

um 17,4 % über dem Vergleichswert des Vorjahres von 247,9 Mio. EUR. Im ersten

Halbjahr baute Vonovia mehr als 5.268 Wohnungen seniorengerecht um und

sanierte 6.651 Wohnungen energetisch. Auch der Neubau hat zugelegt: um 30,5

% auf 227,2 Mio. EUR. Insgesamt stellte Vonovia 841 neue Wohnungen fertig (H1

2020: 617). Das Modernisierungsvolumen ging hingegen zurück, im Wesentlichen

aufgrund des inzwischen ungültigen Berliner Mietendeckels und der

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Bei finanziellen Schwierigkeiten von Mieterinnen und Mietern findet Vonovia

individuelle Lösungen - seit 2018 durch ein eigenes Härtefallmanagement. Auf

dieser Grundlage hat Vonovia im zweiten Quartal 2021 gemeinsam mit weiteren

Wohnungsunternehmen einheitliche Standards für Härtefallregelungen bei

Modernisierungen definiert, die vom Deutschen Mieterbund unterstützt werden.

"Dieser Leitfaden stellt die Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt. Er

gibt noch deutlicher als zuvor die Sicherheit, dass wir für jeden Kunden,

der sich in wirtschaftlich schwieriger Lage befindet, eine Lösung finden.

Das ist wichtig für die Menschen, die bei uns zuhause sind, stärkt die

Quartiere und bewahrt gewachsene Mieterstrukturen," erläutert Arnd Fittkau,

CRO von Vonovia.

Erstmals Rating von Moody's erhalten

Mit Moody's hat im Mai 2021 erstmals auch die dritte große Ratingagentur ein

Rating für Vonovia veröffentlicht. Dieses liegt im Investmentgrade-Bereich

mit "A3" und stabilem Ausblick. Der Verschuldungsgrad (LTV) betrug Ende Juni

2021 40,5 % und lag damit 1,1 Prozentpunkte über dem Wert zum Jahresende

2020.

Vonovia platzierte im Juni insgesamt fünf unbesicherte, festverzinsliche

Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 4 Mrd. EUR. Die Anleihen haben einen

durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,6875 % und Laufzeiten zwischen 3,25

und 20 Jahren (Durchschnitt 9,5 Jahren). Bereits im ersten Quartal hat

Vonovia erstmals einen Green Bond in Höhe von 600 Mio. EUR begeben. Die grüne

Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Zinssatz von 0,625 %

schreibt die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens fort.

Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie unter:

DE: https://reports.vonovia.de/2021/q2/de

EN: https://reports.vonovia.de/2021/q2/en

Weitere Informationen sowie Foto- und Videomaterial finden Sie

im Pressebereich und in der Mediathek

Finanzkalender 2021:

4. November 2021: Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2021

Finanzielle Kennzahlen in Mio. EUR H1 2020 H1 2021 Veränderung

in %

Segmenterlöse Total 2.101,9 2.312,3 10,0

Adjusted EBITDA Total 942,2 1.021,8 8,4

Adjusted EBITDA Rental 781,4 823,8 5,4

Adjusted EBITDA Value-add 67,6 79,2 17,2

Adjusted EBITDA Recurring Sales 48,1 83,5 73,6

Adjusted EBITDA Development 45,1 35,3 -21,7

Group FFO 676,3 764,7 13,1

Periodenergebnis 1.618,1 2.680,1 65,6

Instandhaltungs-, Modernisierungs- und 859,1 868,0 1,0

Neubauleistungen (to hold)

davon Instandhaltung 247,9 291,0 17,4

davon Modernisierung 437,1 349,8 -20,0

davon Neubau (to hold) 174,1 227,2 30,5

Bilanzielle Kennzahlen in Mio. EUR 31.12.2020 30.06.2021 Veränderung

in %

Verkehrswert des Immobilienbestands 58.910,7 63.099,4 7,1

EPRA NTA 35.488,6 39.373,2 10,9

EPRA NTA pro Aktie in EUR* 62,71 68,44 9,1

LTV in % 39,4 40,5 1,1 pp

Nicht-finanzielle Kennzahlen H1 2020 H1 2021 Veränderung

in %

Anzahl der bewirtschafteten Einheiten 488.367 485.739 -0,5

davon eigene Wohnungen 414.879 414.068 -0,2

davon Wohnungen Dritter 73.488 71.671 -2,5

Anzahl neu gebauter Wohnungen 617 841 36,3

davon für den eigenen Bestand 534 389 -27,2

davon für den Verkauf an Dritte 83 452 >100

Leerstandsquote in % 2,8 2,7 -0,1 pp

Monatliche Ist-Miete in EUR/m² 7,03 7,29 3,7

Mitarbeiter, Anzahl 10.440 10.793 3,4

(Stichtag: 31. März 2021)

* Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien:

30.06.2020: 542.273.611, 30.06.2021: 575.257.327, 31.12.2020: 565.887.299.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute

besitzt Vonovia rund 414.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und

Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.000

verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 63 Mrd. EUR. Vonovia

stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung

und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,

attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für

eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia

nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen

Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch

Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im

September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September 2020

in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen

weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow

Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG

Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe

und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879

Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren

Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese

Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in

Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia

("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen

wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der

Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner

unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen

worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den

aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und

beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige

Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine

zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten

Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger.

Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere

Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen

zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für

alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder

-verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der

Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten

Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit

gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder

ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser

Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen,

zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser

Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende

Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen,

die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

°