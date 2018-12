DGAP-News: Vonovia SE: 9-Monats-Ergebnis 2018: Operatives Ergebnis im Berichtszeitraum gesteigert; Vonovia geht auf Mieter zu und passt ab 2019 Modernisierungsstrategie an (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Vonovia SE: 9-Monats-Ergebnis 2018: Operatives Ergebnis im Berichtszeitraum gesteigert; Vonovia geht auf Mieter zu und passt ab 2019 Modernisierungsstrategie an

DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Immobilien

Vonovia SE: 9-Monats-Ergebnis 2018: Operatives Ergebnis im Berichtszeitraum

gesteigert; Vonovia geht auf Mieter zu und passt ab 2019

Modernisierungsstrategie an (News mit Zusatzmaterial)

06.12.2018 / 07:01

Ergebnis zum 30. September 2018

Operatives Ergebnis im Berichtszeitraum gesteigert;

Vonovia geht auf Mieter zu und passt ab 2019 Modernisierungsstrategie an:

Keine umfassenden energetischen Modernisierungen, die Mieter mehr als 2 EUR

pro Quadratmeter kosten

- Vonovia steigert operatives Ergebnis (FFO 1) in den ersten 9 Monaten 2018.

- Für Gesamtjahr 2018 Aufwendungen für Instandhaltung von rund 410 Mio. EUR

erwartet (+ 18% ggü. Vorjahr).

- Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 und auf das Jahr 2019.

- Vonovia wird im Modernisierungsprogramm 2019/2020 keine umfassenden

energetischen Modernisierungen durchführen; Keine Umlage über 2 EUR pro

Quadratmeter. Damit reduziert sich das

Investitionsvolumen in energetische Modernisierung um 40 %.

- Investitionskapazität für 2019 insgesamt erhöht; Volumen in Höhe von 1,3

Mrd. EUR bis 1,6 Mrd. EUR erwartet; Vonovia schichtet um und wird mehr

dringend benötigte kleinere und altersgerechte Wohnungen bauen.

Bochum, 6. Dezember 2018 - Die Geschäfte der Vonovia SE ("Vonovia") haben

sich zwischen Januar und September 2018 gut entwickelt. So steigerte Vonovia

das FFO 1 (Funds from Operations; Operatives Ergebnis nach Zinsen und

Steuern; ohne BUWOG) gegenüber der Vergleichsperiode 2017 um 12,7 % auf

778,2 Mio. EUR (9M 2017: 690,5 Mio. EUR). Gründe sind vor allem der

Ergebnisbeitrag von Victoria Park in Schweden, ein besseres Finanzergebnis

sowie die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen und der niedrige

Leerstand.

Das FFO 1 pro Aktie erhöhte sich um 5,6 % auf 1,50 EUR (9M2017: 1,42 EUR).

Das bereinigte EBITDA Value-add Business (Handwerker und wohnungsnahe

Dienstleistungen wie die Wohneigentumsverwaltung, Kabelfernsehen und

Messdienstleistungen) lag in den ersten neun Monaten 2018 mit 90,7 Mio. EUR

um 19,3 % über dem Vorjahreswert (9M2017: 76,0 Mio. EUR). Der Zinsaufwand

FFO 1 lag mit 189,2 Mio. EUR um rund 13 % unter dem Vorjahresniveau (9M2017:

216,5 Mio. EUR).

Investitionen in energetische Sanierung um 40 % reduziert

"Wir haben unseren Bestand vor einigen Jahren unter energetischen

Gesichtspunkten umfassend analysiert und sind zu der Erkenntnis gelangt,

dass wir vor allem die Häuser aus den 1950er, 1960er und 1970er Jahren

grundlegend modernisieren müssen, um CO²-Emissionen zu reduzieren. Wir sind

systematisch vorgegangen und können den geforderten hohen EnEV-Standard

problemlos erwirken. Wir stellen jedoch fest, dass die Akzeptanz für

aufwendige energetische Modernisierung fehlt und viele Mieter auch

finanziell nicht in der Lage sind, die damit verbundenen Mieterhöhungen zu

tragen. Unsere Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Wir haben daher unseren

Beitrag zur energetischen Sanierung überprüft. Wir haben uns entschieden,

die für das Programm 2019/2020 geplanten aufwendigen

Modernisierungsprojekte, die zu einer Mieterhöhung von mehr als 2 EUR pro

Quadratmeter führen würden, nicht zu realisieren. Wir reduzieren damit

unsere Investitionen in die energetische Sanierung um 40 %. Unsere

Sanierungsquote von bisher 5 % reduzieren wir auf 3 %, was immer noch dem

Zielkorridor der Bundesregierung entspricht", sagt Buch,

Vorstandsvorsitzender von

Vonovia. Bundesweit liegt die Quote bei rund 1 %.

Vonovia sichert zu: Kein Mieter soll ausziehen müssen

"Wir versichern: Kein Mieter soll aufgrund einer Modernisierung ausziehen

müssen", sagt Rolf Buch. Bei den laufenden Projekten sichert Vonovia allen

Mietern, die soziale oder wirtschaftliche Härte anmelden, eine sorgfältige

Prüfung und ein kulantes Vorgehen zu. Hierfür werden Mittel in signifikanter

Höhe bereitgestellt. Bis Jahresende werden bundesweit 24 zusätzliche

Mitarbeiter eingestellt, die sich ausschließlich um das persönliche

Härtefallmanagement vor Ort kümmern.

Zudem arbeitet Vonovia kontinuierlich daran, den Dialog mit den Mietern zu

verbessern. Im Vorfeld von umfassenden Modernisierungsmaßnahmen führt

Vonovia verstärkt Mieterversammlungen durch, während der Maßnahmen können

alle Fragen in Mietersprechstunden vor Ort geklärt werden. Zudem enthält

bereits die formale Ankündigung weit im Vorfeld der Modernisierung den

klaren Hinweis auf das Härtefallmanagement.

Neues Konzept für Klimaschutz wird erarbeitet

"Wir sind uns bewusst, dass wir uns im Spannungsverhältnis Klimaschutz und

Mieterschutz für die Mieter entschieden haben. Aber der Klimaschutz braucht

ebenso Lösungen", führt Rolf Buch weiter aus. Daher werden unter der Leitung

von Klaus Freiberg, der bei Vonovia als Vorstand das operative Geschäft

verantwortet, Konzepte entwickelt, die dazu beitragen sollen, Antworten auf

die großen Herausforderungen der Wohnungswirtschaft im Spannungsfeld

zwischen Bezahlbarkeit, Klimaschutz, Flächenverbrauch und zeitgemäßem Wohnen

zu geben.

Das Portfolio von Vonovia umfasst derzeit rund 400.000 Wohnungen, davon etwa

23.000 in Österreich und 14.000 in Schweden. Zusätzlich verwaltet das

Unternehmen rund 84.000 Wohnungen für Dritte. Der Leerstand der Wohnungen

verringerte sich auf 2,7 % (30. September 2017: 2,9 %). Die Mieteinnahmen

lagen bei 1.287,6 Mio. EUR (ohne BUWOG). Marktbedingt stiegen die Mieten um

1,5 %. Durch die Investitionen in die Qualität der Gebäude und Wohnungen

stieg die Miete darüber hinaus um 2,5 %. Neubau und Aufstockung trugen mit

einem Plus von 0,1 % zur Mietentwicklung bei. Die monatliche Miete pro

Quadratmeter im Deutschland-Portfolio von Vonovia lag bei 6,45 EUR.

Neubau dringend benötigter Wohnungen in den Städten

Vonovia plant bis Jahresende rund 600 Wohnungen fertigzustellen, weitere

rund 1.000 werden begonnen oder beauftragt. Diese haben eine Größe von

durchschnittlich 60 bis 70 Quadratmeter. Auch in den altersgerechten Umbau

von Wohnungen investiert das Unternehmen. "Damit unterstützen wir den Trend

hin zu kleineren und marktgerechten Wohnungen und realisieren das, was die

Gesellschaft am dringendsten braucht, um die Wohnungsknappheit in den

Städten zu lindern", sagt Rolf Buch.

2019 möchte Vonovia das Volumen auf bis zu 2.900 Wohnungen erhöhen.

"Allerdings machen die Rahmenbedingungen das Bauen derzeit nicht leicht",

sagt Buch. "Wir benötigen schnellere Planungs- und Baugenehmigungsverfahren,

ein abgespecktes Baurecht und mehr Baukapazitäten."

Quartiersentwicklung vorangetrieben

Vonovia engagiert sich weiterhin für die nachhaltige Entwicklung von

Quartieren. In Essen hat das Unternehmen in Kooperation mit dem

Dienstleister Humanika eine Demenz-WG für zehn Bewohner eingerichtet. "Auch

das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen", sagt Buch. "Im

Alter stellt sich nicht allein die Wahl zwischen dem eigenen Zuhause und der

Betreuung im Pflegeheim. Es gibt viele Konzepte dazwischen. Diese müssen wir

ausbauen und fördern, um ein tragfähiges Pflegesystem für die Zukunft

sicherzustellen." Vonovia plant Demenzeinrichtungen auch an weiteren

Standorten anzubieten.

Positiver Ausblick für 2019; Dividende in Höhe von 1,44 EUR je Aktie für

2018 geplant

Aufgrund der starken operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten 2018

bestätigt Vonovia die Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen erwartet

ein FFO 1 zwischen 1,05 Mrd. EUR und 1,07 Mrd. EUR (inkl. BUWOG). Damit wird

das FFO 1 voraussichtlich um rund 15 % über dem Vorjahreswert liegen (2017:

920,8 Mio. EUR). Es ist geplant, der Hauptversammlung im Mai 2019 eine

Dividende in Höhe von 1,44 EUR je Aktie vorzuschlagen. Das entspricht

gegenüber 2017 einem Plus von 0,12 EUR und einer Dividendenrendite von 3,4 %

bezogen auf den Schlusskurs vom 30. November 2018. 2019 erwartet Vonovia ein

FFO (inkl. BUWOG) in Höhe von 1,14 Mrd. EUR bis 1,19 Mrd. EUR.

Das Investitionsvolumen wird für das Gesamtjahr 2018 voraussichtlich bei

rund 1 Mrd. EUR liegen, die Aufwendungen für Instandhaltung, die alleine

Vonovia trägt, werden auf rund 410 Mio. EUR steigen (2017: rund 346,2 Mio.

EUR). 2019 werden die Investitionen mit einem Volumen von rund 1,3 Mrd. EUR

bis 1,6 Mrd. EUR deutlich steigen. Vonovia hat allerdings die Investitionen

umgeschichtet und wird deutlich mehr in Neubau, den altersgerechten Umbau

und in Projekte in Schweden investieren. Die energetische Modernisierung in

Deutschland wird Vonovia ab 2019 um 40 % reduzieren.

Der Bericht über die ersten neun Monate 2018:

http://reports.vonovia.de/2018/q3/de

Weitere Informationen im Pressebereich.

Finanzkalender 2018/ 2019

7. März 2019: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018

7. Mai 2019: Zwischenbericht für die ersten drei Monate 2019

16. Mai 2019: Hauptversammlung

2. August 2019: Halbjahresbericht 2019

5. November 2019: Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2019

Kennzahlen (ohne BUWOG soweit nicht anders vermerkt)

Finanzielle Kennzahlen in 9M 2017 9M 2018 Verände- 12M 2017

Mio. EUR rung in %

0

Mieteinnahmen 1.249,4 1.287,6 3,1 1.667,9

Bewirtschaftung

Bereinigtes EBITDA 922,1 976,2 5,9 1.224,2

Operations

Bereinigtes EBITDA 865,9 912,0 5,3 1.150,0

Bewirtschaftung

Bereinigtes EBITDA 76,0 90,7 19,3 102,1

Value-add Business

Bereinigtes EBITDA -19,8 -26,5 33,8 -27,9

Sonstiges

Erlöse aus der Veräußerung 951,2 673,6 -29,2 1.206,4

von Immobilien*

Bereinigtes EBITDA 81,3 87,0 7,0 110,8

Vertrieb

Bereinigtes EBITDA 1.003,4 1.063,2 6,0 1.335,0

EBITDA IFRS* 945,5 1.075,4 13,7 1.271,8

davon bereinigtes EBITDA - 91,8 - -

BUWOG

FFO 1 690,5 778,2 12,7 920,8

FFO 1 pro Aktie in EUR** 1,42 1,50 5,6 1,90

Ergebnisse aus der 1.164,7 1.386,7 19,1 3.434,1

Bewertung von Investment

Properties*

Periodenergebnis* 1.205,2 1.399,0 16,1 2.566,9

Instandhaltungsund 752,8 935,1 24,2 1.124,8

Modernisierungsleistung

davon 244,2 278,7 14,1 346,2

Instandhaltungsaufwand und

substanzwahrende

Investitionen

davon Modernisierung 508,6 656,4 29,1 778,6

(inkl. Neubau)

Bilanzielle Kennzahlen in 30.09.2017 30.09.2018 Verände- 31.12.2017

Mio. EUR rung in %

Verkehrswert des 30.948,1 41.948,6 35,5 33.436,3

Immobilienbestands*

Bereinigter NAV* 16.263,5 20.967,2 28,9 18.671,1

Bereinigter NAV pro Aktie 33,53 40,47 20,7 38,49

in EUR**

LTV in %* 42,4 45,1 2,7 pp 39,8

Nicht-finanzielle 9M 2017 9M 2018 Verände- 12M 2017

Kennzahlen rung in %

Anzahl der 413.703 484.363 17,1 409.275

bewirtschafteten

Einheiten*

davon eigene Wohnungen* 350.134 400.735 14,5 346.644

davon Wohnungen Dritter* 63.569 83.628 31,6 62.631

Leerstandsquote in % 2,9 2,7 -0,2 pp 2,5

Monatliche Ist-Miete 6,19 6,45 4,2 6,27

(Portfolio Deutschland) in

EUR/m²

Mitarbeiter, Anzahl (zum 8.378 9.876 17,9 8.448

30. September/31.

Dezember)*

EPRA Kennzahlen in Mio. 30.09.2017 30.09.2018 Verände- 31.12.2017

EUR rung in %

EPRA NAV* 19.195,3 24.467,1 27,5 21.284,6

EPRA NAV pro Aktie in 39,57 47,23 19,4 43,88

EUR**

* Alle Werte ohne BUWOG außer separat mit * gekennzeichnete Kennzahlen

**Basierend auf den zum Stichtag dividendenberechtigten Aktien: 30.09.2018:

518.077.934, 30.09.2017: 485.100.826, 31.12.2017: 485.100.826

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt

Vonovia rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in

Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete

Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt

dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und

Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,

attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für

eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia

nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen

Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch

Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit

September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den

internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie

EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter.

