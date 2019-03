DGAP-News: Voltabox vor weiterem Wachstumssprung auf 105 bis 115 Mio. Euro (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Geschäftsjahr 2018

- Zuletzt angehobene Umsatzziele auch ohne geplante Akquisition von

US-Wettbewerber erreicht

- Vorläufiger Konzernumsatz steigt um rund 145 Prozent auf 66,9 Mio. Euro

(Vorjahr: 27,3 Mio. Euro)

- EBIT-Marge mit rund 8,8 Prozent trotz Belastung aus neuem Vertrag mit

Intralogistik-Partner deutlich über der Prognose

Ausblick 2019

- Umsatzsprung auf 105 bis 115 Mio. Euro bei EBIT-Marge zwischen 8 und 9

Prozent geplant

- Erstmals auch signifikante Umsätze mit Batteriepacks für Pedelecs und

E-Bikes

- Deutliche Verbesserung des Free Cash Flow erwartet

Delbrück, 7. März 2019 - Die Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) erwartet für

das laufende Geschäftsjahr ein weiteres Umsatzwachstum in der Größenordnung

von rund 60 bis 70 Prozent, was einem Umsatz zwischen 105 und 115 Mio. Euro

entspricht. Dabei strebt der Vorstand eine EBIT-Marge von rund 8 bis 9

Prozent an. Basis der Prognose ist die sehr gute Auftragssituation. Im

Geschäftsjahr 2018 hat Voltabox die prognostizierten Umsatzziele nach

vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen erreicht und dabei die

Ergebniserwartungen deutlich übertroffen.

Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erwirtschaftete Voltabox im

Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz von 66,9 Mio. Euro (Vorjahr: 27,3

Mio. Euro). Maßgeblich für den Wachstumssprung um rund 145 Prozent war die

zunehmende automatisierte Massenproduktion von Batteriemodulen für den

Einsatz in Gabelstaplern und fahrerlosen Transportfahrzeugen. Das

Konzern-EBIT beträgt 5,9 Mio. Euro. Mit einer entsprechenden EBIT-Marge von

8,8 Prozent wurde das zuletzt prognostizierte Ergebnisziel von 7 Prozent

trotz der Ergebnisbelastung von 2 Mio. Euro infolge der neuen

Vertragsgestaltung mit einem Kooperationspartner für das Marktsegment

Intralogistik deutlich übertroffen.

Die aufgrund der erwarteten Übernahme eines US-Wettbewerbers angehobene

Umsatzprognose konnte trotz Absage dieser Transaktion durch den sehr

positiven Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr realisiert werden. Neben den

Batteriesystemen für Trolleybusse trug erstmals auch das in die

Serienproduktion überführte Batteriesystem für ein Minenfahrzeug spürbar zum

Umsatz bei. Weiterhin wurden Umsätze im neuen Marktsegment Land- und

Bauwirtschaft erzielt.

"Wir haben Voltabox im vergangenen Jahr strategisch und operativ deutlich

weiterentwickelt", sagt Jürgen Pampel, Vorstandsvorsitzender der Voltabox

AG. "Mit den Übernahmen von Concurrent Design und ACCURATE konnten wir

unsere Ressourcen und unser Produktportfolio stärken. Durch die

Neustrukturierung des Vertriebs in dem für uns so wichtigen Marktsegment

Intralogistik haben wir die Bedingungen geschaffen, um unsere Marktposition

in der EU und Nordamerika via Direktvertrieb schnell auszubauen. Im

laufenden Geschäftsjahr werden wir auch erstmals mit Batteriepacks für

Pedelecs und E-Bikes signifikante Umsätze generieren."

Voltabox baut derzeit ein eigenes Vertriebsnetz für den

US-Intralogistik-Markt auf. Bis Mitte 2019 wird das bestehende Portfolio um

Produkte für den amerikanischen Markt erweitert, die auf bestehenden

automatisierten Anlagen gefertigt werden können. Die damit verbundenen

Kosten betragen ca. 1 Mio. Dollar. Voltabox adressiert mit den neuen

Batteriesystemen US-Gabelstapler-Hersteller, nationale Batteriehändler sowie

Großkunden mit entsprechender Logistik-Infrastruktur. Weiterhin sollen in

2019 in den USA Umsätze mit Energiespeichern für den stationären Einsatz

sowie mit Batteriesystemen für Elektrolokomotiven erzielt werden. Zudem

steht die Beschleunigung des Fahrplans zur Elektrifizierung von

Bergbaufahrzeugen im Fokus der amerikanischen Tochtergesellschaft Voltabox

of Texas, Inc.

In Europa wird auch das wachsende Geschäft mit dem Kunden KUKA zur

Umsatzsteigerung beitragen. Darüber hinaus erwartet Voltabox infolge der

Aufnahme des Direktvertriebs in der Intralogistik stark zunehmende Umsätze

mit Herstellern und großen Flottenbetreibern wie Logistikunternehmen oder

Großkunden aus Industrie und Handel. Insgesamt werden bereits im

Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich rund zwei Drittel der

Intralogistik-Umsätze in Europa direkt von Voltabox realisiert; entsprechend

sinkt der Umsatzanteil mit dem bestehenden Vertriebspartner plangemäß auf

ein Drittel. Weiterhin erwartet Voltabox eine positive Entwicklung auf dem

Gebiet der Trolley- und EV-Busse. Voltabox prüft zudem den Markteintritt in

den Automotive-Markt und führt hierzu erfolgversprechende Gespräche mit

mehreren Automobilherstellern.

"Wir rechnen in den bisher von uns besetzten Teilmärkten mit einem globalen

Marktwachstum von rund 12 Prozent", sagt Jörg Dorbandt, COO der Voltabox AG.

"Voltabox wird damit abermals weit stärker als der Markt wachsen. Angesichts

der guten Auftragssituation sind wir sehr zuversichtlich, unseren

dynamischen Wachstumskurs weiter profitabel fortsetzen zu können. Wir führen

unsere Entwicklungen zunehmend in die Serienfertigung über, was auch an den

in 2018 reduzierten aktivierten Eigenleistungen ersichtlich wird."

Der im Berichtsjahr deutlich erhöhte Net Working Capital Bedarf geht auf

temporär ausgeweitete Zahlungsziele im Rahmen der Vertragsneuverhandlung mit

einem Vertriebspartner in der Intralogistik zurück. Seit dem 1. Januar 2019

gelten wieder die Zahlungsziele von in der Regel 30 Tagen. Diese Tatsache

wird einen deutlich positiven Effekt auf den Free Cash Flow im laufenden

Jahr haben. Da auch der im zweiten Halbjahr notwendige Lageraufbau bei

Voltabox nicht weiter gesteigert werden soll, rechnet der Voltabox-Vorstand

für 2019 mit einem ausgeglichenen Free Cash Flow.

Nach vorläufigen Zahlen liegt die Eigenkapitalquote bei nunmehr 86,1 Prozent

(Vorjahr 90,8 Prozent). Mit flüssigen Mitteln in Höhe von 28,2 Mio. Euro per

31. Dezember 2018 ist Voltabox nach Ansicht des Vorstands weiterhin

komfortabel finanziert. Dazu trug auch das pünktliche und z.T. auch

vorfällige Zahlungsverhalten des Intralogistik-Vertriebspartners bei, dessen

Umsatzanteil gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich blieb.

Mit 105 bis 115 Mio. Euro strebt der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr

einen weiteren Wachstumssprung bei einer EBIT-Marge in der Größenordnung von

8 bis 9 Prozent an. Das geplante Investitionsvolumen (CAPEX) wird mit rund

14 Mio. Euro (2018: 13,4 Mio. Euro) beziffert. Die aktivierten

Entwicklungskosten werden im Geschäftsjahr 2019 planmäßig rund 57 Prozent

der gesamten Investitionssumme betragen. Im laufenden Jahr sind gemäß der

aktuellen Planung keine wesentlichen Akquisitionen vorgesehen.

Bis zum Bilanzstichtag hat sich die gute Entwicklung des kumulierten

Auftragsbestands für die nächsten fünf Jahre, also bis zum 31. Dezember

2023, weiter fortgesetzt.

Der vollständige, testierte Konzernabschluss wird mit dem Geschäftsbericht

der Gesellschaft voraussichtlich am 1. April 2019 veröffentlicht. Unter

www.ir.voltabox.ag stehen weitere Informationen über die Voltabox AG bereit.

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein wachstumsstarker

Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen.

Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke

Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt

werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den

Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in

Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen

hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen

wie z.B. Hochleistungs-Motorräder und Pedelecs.

Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück

(Deutschland), in Cedar Park (Austin/Texas, USA) und in Kunshan (China)

sowie Entwicklungsstandorte in Aachen und Korntal-Münchingen (Deutschland).

Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag.

