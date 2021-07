DGAP-News: Voltabox konzentriert sich in Zukunft auf Industriegeschäft in Europa (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Voltabox konzentriert sich in Zukunft auf Industriegeschäft in Europa

^

DGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung/Kooperation

Voltabox konzentriert sich in Zukunft auf Industriegeschäft in Europa

08.07.2021 / 19:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Voltabox konzentriert sich in Zukunft auf Industriegeschäft in Europa

- Volle Ausrichtung auf europäischen Kernmarkt

- Prozess zum Verkauf der defizitären US-Tochtergesellschaft angestoßen

- paragon deckt als Lizenznehmer der FSD-Technologie das Automotive-Geschäft

ab

- Spürbare Erholung des Geschäfts vor allem im Bus-Bereich

- Prüfung des Jahresabschlusses 2020 beendet - Veröffentlichung am 20. Juli

2021 geplant

Delbrück, 8. Juli 2021 - Voltabox [ISIN DE000A2E4LE9] wird sich im Zuge des

erwarteten Wechsels des Ankeraktionärs in Zukunft auf das Industriegeschäft

in Europa konzentrieren. Das Geschäft mit Automotive-Kunden wird vollständig

an paragon, derzeit noch Mehrheitsaktionärin der Voltabox AG, übergeben. Der

Automobilzulieferer ist dann exklusiver Lizenznehmer der neuen

Flow-Shape-Design-Technologie von Voltabox für Pkw, Lkw und Zweiräder. Der

zukünftige geographische Fokus von Voltabox liegt in Europa; für die

defizitäre US-Tochtergesellschaft wurde ein Verkaufsprozess gestartet.

Die Konzentration der Markt- und Produktausrichtung geht einher mit

deutlichen Signalen für eine Erholung des Voltabox-Geschäfts. Nach den

spürbaren Einschnitten als Folge der Coronakrise entwickelt sich

insbesondere im wichtigsten Marktsegment Bus die aktuelle Abrufsituation

positiv. Ein Treiber der Entwicklung ist das Umrüstgeschäft von

herkömmlichen Dieselbussen, bei dem Voltabox Hochvolt-Batterien an den

Kooperationspartner e-troFit liefert. Weitere Aufträge von Bestandskunden

befinden sich in der Endabstimmung.

Für die neue Flow-Shape-Design-Technologie (FSD), deren Vorstellung im

vergangenen Jahr in der Branche großen Widerhall fand, gibt es neben der

wirtschaftlich bedeutenden Lizenzvergabe an die paragon GmbH & Co. KGaA

einen weiteren wegweisenden Vertriebserfolg. Währenddessen hat Voltabox

signifikante technologische Fortschritte im Bereich der

Automotive-Starterbatterien auf Lithium-Ionen-Basis verzeichnen können. Die

Gesellschaft erhält derzeit zahlreiche Anfragen, woraus bereits erste

Musteraufträge gewonnen wurden. Planmäßig wird paragon diesen Prozess

zunehmend umfassend begleiten und sich verstärkt um die Serienreifmachung

und Produktionsumsetzung kümmern. Parallel wird paragon auch die

FSD-Technologie weiterentwickeln, wovon Voltabox vertragsgemäß im Bereich

der industriellen Anwendungen profitieren wird. Der Automobilzulieferer wird

seine im Laufe von Jahrzehnten aufgebauten Prozesse und Kundenzugänge

nutzen, um leistungsstarke Elektromobilitätslösungen in der

Automotive-Industrie auf Basis der Voltabox-FSD-Technologie zu etablieren.

Sowohl die Konzentration von Voltabox auf industrielle Anwendungen in den

Branchen Intralogistik, Busse, Bau- und Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge

sowie stationäre Energieversorgung als auch der zukünftige regionale

Schwerpunkt Europa sind als Vorbereitung auf den erwarteten Wechsel des

Ankeraktionärs zu sehen. Der Vorstand hat sich mit dem Ziel eines

unbelasteten Marktauftritts der Voltabox AG entschieden, das defizitäre

US-Geschäft aufzugeben. Der Prozess für den Verkauf der Voltabox of North

America, Inc. sowie deren Tochter Voltabox of Texas, Inc. ist bereits

angestoßen. Der Vorstand geht mit Blick auf das bestehende Interesse

verschiedener potentieller Käufer davon aus, dass das Vorhaben noch im

laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden kann. Die Prognose wird bis zur

Realisierung der Transaktion aufrechterhalten.

Die Voltabox AG wird in ihrem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020

aufgrund eines außerordentlichen Materialaufwands durch die Nutzung von

Alt-Technologien ein um ca. 16,1 Mio. Euro niedrigeres EBITDA ausweisen als

am 27. April 2021 kommuniziert. Hintergrund ist die Verwendung zukünftig

nicht mehr genutzter Zelltechnologien unter Buchwert im zweiten Halbjahr

2020. Zunächst waren diese Aufwendungen als Wertminderung ausgewiesen und

damit nicht im EBITDA enthalten. Damit ergibt sich nach dem um diesen

Materialaufwand adjustierten erwarteten EBITDA in Höhe von -8,1 Mio. Euro

ein unbereinigter Wert von -24,2 Mio. Euro. Wie bereits mit der

Aktualisierung des Finanzkalenders bekanntgegeben, plant die Gesellschaft

die Veröffentlichung des vollständigen Konzernabschlusses im Rahmen des

Geschäftsberichts 2020 nunmehr am 20. Juli 2021. Der Prüfungsprozess ist in

der Zwischenzeit abgeschlossen worden. Am gleichen Tag ist auch die

Veröffentlichung des Berichts für das erste Quartal 2021 vorgesehen.

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein leistungsstarker und

technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in

industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und

leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in

Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in

Bussen für den Personennahverkehr, Land- und Baumaschinen und Gabelstaplern.

Voltabox unterhält aktuell Produktionsstätten am Unternehmenssitz in

Delbrück (Deutschland) und in Austin (Texas, USA).

Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter www.voltabox.ag.

Ansprechpartner

Voltabox AG

Stefan Westemeyer

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Tel.: +49 (0) 52 50 - 99 30-685

Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901

E-Mail: investor@voltabox.ag

---------------------------------------------------------------------------

08.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Voltabox AG

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Deutschland

Telefon: +49 (0)5250 9930 964

Fax: +49 (0)5250 9930 901

E-Mail: info@voltabox.ag

Internet: www.voltabox.ag

ISIN: DE000A2E4LE9

WKN: A2E4LE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1216969

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1216969 08.07.2021

°