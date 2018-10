DGAP-News: Voltabox beschließt geteilten Vollzug des Navitas-Erwerbs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Voltabox beschließt geteilten Vollzug des Navitas-Erwerbs

16.10.2018 / 09:30

Voltabox beschließt geteilten Vollzug des Navitas-Erwerbs

- Die unter "Commercial Business" zusammengefassten Geschäftsaktivitäten mit

dem Schwerpunkt Intralogistik sollen kurzfristig übernommen werden

- Übernahme der Geschäftsaktivitäten im Bereich "Public Sector" ist in einem

zweiten Schritt geplant

- Der Anteil des Commercial Business soll 80 Prozent des Gesamtkaufpreises

betragen

- Gesamtkaufpreis wird im Zusammenhang mit der beabsichtigten

Vertragsänderung auf umgerechnet rund 35,7 Mio. Euro (41,5 Mio. US-Dollar)

reduziert

Delbrück, 16. Oktober 2018 - Der Vorstand der Voltabox AG [ISIN

DE000A2E4LE9] hat, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats,

beschlossen, den Vollzug des am 29. Juni 2018 gemeldeten Erwerbs sämtlicher

Anteile an der Navitas Systems LLC, dem US-amerikanischen Marktführer für

Batteriesysteme im Bereich Intralogistik, zu teilen und den Erwerb der

Geschäftsaktivitäten mit dem Schwerpunkt Intralogistik kurzfristig

abzuschließen.

Der Vollzug des Vertrags steht u.a. unter der aufschiebenden Bedingung der

Zustimmung des "Committee on Foreign Investment in the United States"

(CFIUS), einem ressortübergreifenden Ausschuss der US-Regierung zur

Kontrolle von Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten, zur

Transaktion. Die Prüfung durch CFIUS ist noch nicht abgeschlossen. Aktuell

erwartet der Vorstand die Zustimmung von CFIUS zur gesamten Transaktion bis

Ende November. CFIUS ist jedoch berechtigt, den Prüfungszeitraum zu

verlängern.

Um den Vollzug des Kaufvertrags nicht länger zu verzögern, beabsichtigen die

Vertragsparteien, in Abstimmung mit CFIUS den Kaufvertrag zunächst für die

als Commercial Business zusammengefassten Geschäftsaktivitäten von Navitas

mit dem Schwerpunkt Intralogistik zu vollziehen. Im Zusammenhang mit der

beabsichtigten Vertragsanpassung und wegen der Verzögerung des Vollzugs soll

auch eine Anpassung des Kaufpreises auf rund 41,5 Mio. US-Dollar

(umgerechnet rund 35,7 Mio. Euro) erfolgen (ursprünglich rund 43 Mio.

US-Dollar bzw. rund 37 Mio. Euro).

"Mit diesem Schritt wollen wir die Integration von Navitas im für uns

strategisch wichtigen Wachstumsmarkt Intralogistik wie geplant kurzfristig

umsetzen", sagt Jürgen Pampel, Vorstandsvorsitzender der Voltabox AG.

"Gleichzeitig sichern wir uns die wertvollen Ressourcen im Bereich der

Zellentwicklung und -produktion, um unsere Wertschöpfungskette weiter

auszubauen."

Die unter Commercial Business zusammengefassten Geschäftsaktivitäten sollen

einen Anteil von 80 Prozent des Gesamtkaufpreises betragen. Sobald die

Zustimmung durch CFIUS für die gesamte Transaktion vorliegt, soll die

Transaktion auch für die übrigen unter Public Sector zusammengefassten

Geschäftsaktivitäten vollzogen werden.

Navitas Systems LLC ist einer der US-amerikanischen Marktführer für

Batteriesysteme im Bereich Intralogistik und soll mit etwa 80 Mitarbeitern

das Wachstum von Voltabox im nordamerikanischen Markt signifikant

verstärken. Nach Vollzug des gesamten Erwerbs soll Navitas Systems LLC in

Voltabox of Michigan LLC umfirmiert werden.

Über die Voltabox AG

Voltabox ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in

industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und

leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in

Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für

den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in

Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen

hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen

wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am

Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland), in Austin (USA) und in Kunshan

(China) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr

Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag.

Ansprechpartner

Voltabox AG

Dr. Kai Holtmann

Artegastraße 1

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 99 30-964

Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901

E-Mail: investor@voltabox.ag

°