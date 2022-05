DGAP-News: Vitesco Technologies Group AG: Erste Hauptversammlung von Vitesco Technologies seit Börsennotierung (deutsch)

Vitesco Technologies Group AG: Erste Hauptversammlung von Vitesco Technologies seit Börsennotierung

Erste Hauptversammlung von Vitesco Technologies seit Börsennotierung

- Hauptversammlung entlastet alle Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat

für das Geschäftsjahr 2021

- Wahlvorschläge für die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignerseite

vollständig angenommen

- Vergütungsbericht und Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder

gebilligt

- Über 78 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Abstimmung vertreten

Regensburg, 5. Mai 2022. Vitesco Technologies, ein international führender

Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige

Mobilität, hat heute seine erste Hauptversammlung abgehalten. Die

Hauptversammlung fand aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie als

virtuelle Veranstaltung statt.

Hauptversammlung spricht Vorstand und Aufsichtsrat das Vertrauen aus

In Form einer Einzelabstimmung haben die Aktionärinnen und Aktionäre alle

Vorstandsmitglieder jeweils für ihre Amtszeit innerhalb des Geschäftsjahres

2021 entlastet. Ebenso wurden alle im Geschäftsjahr 2021 amtierenden

Mitglieder des Aufsichtsrates für ihre jeweilige Amtszeit entlastet. "Wir

freuen uns über das positive Votum der Hauptversammlung. Dieses Ergebnis ist

für uns Auftrag und Appell zugleich, die erfolgreiche Zusammenarbeit

fortzusetzen und Vitesco Technologies mit klarem Ziel vor Augen als

nachhaltigen Mobilitätshersteller zu positionieren", so

Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf.

Wahlvorschläge für Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignerseite

vollständig angenommen

Alle zur Wahl stehenden bisherigen Aufsichtsratsmitglieder der

Anteilseignerseite wurden in ihrem Amt bestätigt. Die

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmerseite werden gesondert gewählt. Eine

vollständige Liste aller Aufsichtsratsmitglieder und der

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung finden Sie auf der Vitesco

Technologies Webseite unter der Rubrik "Hauptversammlung".

Zustimmung zu allen weiteren Tagesordnungspunkten erteilt

Die Hauptversammlung billigte den Vergütungsbericht der Vitesco Technologies

Group Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 sowie das vom

Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder.

Die Aktionärsversammlung erteilte ebenfalls ihre Zustimmung zu den

vorgeschlagenen Satzungsänderungen zur Anpassung der Vergütung des

Aufsichtsrates. Die Satzungsänderung, nach der Aufsichtsratsmitglieder

künftig auch mittels Ton- und Bildübertragung an der Hauptversammlung

teilnehmen können, wurde ebenso angenommen.

Über 78 Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Abstimmung vertreten

469 Nutzer verfolgten die Live-Übertragung der Hauptversammlung im Internet.

Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren über 31 Millionen Aktien vertreten. Dies

entspricht einem Anteil von über 78 Prozent der rund 40 Mio. ausgegebenen

Aktien.

Alle detaillierten Dokumente zur Hauptversammlung 2022 können auf der

Vitesco Technologies Webseite unter der Rubrik "Hauptversammlung" eingesehen

werden.

Rede CEO Andreas Wolf: "Elektrifizierungsgeschäft ist Wachstumsmotor"

"Das Geschäftsjahr 2022 lässt sich gut an", so Andreas Wolf in seiner Rede

zur ersten Hauptversammlung. Zu Jahresanfang 2022 konnte Vitesco

Technologies einen Großauftrag in Höhe von rund 2 Milliarden Euro

akquirieren, der die Lieferung seiner neuen Achsantriebsgeneration EMR4 an

die Hyundai Motor Group umfasst. Für einen amerikanischen

Automobilhersteller hatte das Unternehmen erst Ende letzten Jahres einen

Auftrag für Hochvolt-Inverter mit Siliziumkarbid-Technologie im Wert von

mehr als einer Milliarde Euro erhalten. Weitere Großaufträge für

Hochvolt-Achsantriebe und Leistungselektroniken seien jüngst aus China,

Korea und Japan gekommen. Zum abgelaufenen Geschäftsjahr berichtetet der

Vorstandsvorsitzende den Aktionärinnen und Aktionären: "Trotz eines

schwierigen Marktumfeldes aufgrund von Lieferengpässen, der angespannten

Halbleiter-Situation und der COVID-19-Pandemie hatte Vitesco Technologies

2021 ein sehr solides Ergebnis erzielt. Bei allen wesentlichen

Finanzkennzahlen erreichte das Unternehmen das mittlere bis obere Ende der

eigenen Prognose beziehungsweise übertraf die kommunizierte Spanne."

Die frühzeitige und entschlossene Ausrichtung des Unternehmens auf die

Elektromobilität mache sich bezahlt, sagt der CEO Andreas Wolf weiter in

seiner Rede. "Unser gesamtes Produktportfolio profitiert vom Boom bei der

Elektromobilität. Im Jahr 2021 haben wir uns ein Auftragsvolumen von 5,1

Milliarden Euro allein für Elektrifizierungsprodukte gesichert. Mit unserer

Erfahrung, unserer Elektronik- und Systemkompetenz und unserem umfassenden

Portfolio sind wir exzellent für die Zukunft aufgestellt". Der

Gesamtauftragseingang für 2021 liegt bei 11,2 Milliarden Euro.

Damit die Elektromobilität weiter massentauglich wird, sorgt Vitesco

Technologies für Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen. Dazu setzt das

Unternehmen auf eine modulare Bauweise, eine zunehmende Integration von

Bauteilen und Funktionen sowie eine wachsende Standardisierung.

Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und

Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit

intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und

Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient

und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe,

elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur

Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2021 einen Umsatz von

rund 8,3 Milliarden Euro und beschäftigt rund 37.000 Mitarbeitende an rund

50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg.

Pressekontakt

Fabian Kutz

Pressesprecher Finanzen und Wirtschaft

Telefon: +49 (0) 941 2031-61904

fabian.kutz@vitesco.com

Simone Geldhäuser

Leiterin Medien

Telefon: +49 (0) 941 2031-61302

simone.geldhaeuser@vitesco.com

Presseportal

https://www.vitesco-technologies.com/de-de/press

Social Media

www.vitesco-technologies.com

www.linkedin.com/company/vitesco-technologies

www.twitter.com/VitescoT

www.facebook.com/VitescoTechnologies

www.instagram.com/vitesco_technologies

www.youtube.com/VitescoTechnologies

www.vitesco-technologies.com/en/WeChat

°