DGAP-News: Vita 34 sieht nach kriegsbedingt schwächerem erstem Quartal erste Anzeichen der Normalisierung im Kerngeschäft (deutsch)

Vita 34 sieht nach kriegsbedingt schwächerem erstem Quartal erste Anzeichen der Normalisierung im Kerngeschäft

31.05.2022 / 18:30

- Konzernumsatz verdreifacht sich infolge des Zusammenschlusses mit PBKM

FamiCord auf 15,5 Mio. EUR

- EBITDA beläuft sich aufgrund weiterer Investitionen in neue expandierende

Geschäftsbereiche und Einmaleffekten auf -1,1 Mio. EUR

- Zahl der Kunden mit wiederkehrenden Umsätzen steigt auf über 230.000 bei

5,7 Mio. EUR Umsatzbeitrag

- Sondereffekt aus IFRS 15 im ersten Quartal auf prognostiziert hohem Niveau

von 2,0 Mio. EUR mit zunehmend guter Aussicht auf wirksame Gegenmaßnahmen ab

viertem Quartal

Leipzig, 31. Mai 2022 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84),

die führende Zellbank Europas und drittgrößte der Welt, ist von einem

schwächeren Umfeld geprägt ins neue Jahr 2022 gestartet. Neben dem

bisherigen Höhepunkt der Omikron-Welle, die sich bereits im Schlussquartal

2021 negativ auf die Umsatzentwicklung auswirkte, führte vor allem der

Ukrainekonflikt zu einem abgeschwächten Nachfrageverhalten primär in den

osteuropäischen Märkten. Der Sondereffekt aus IFRS 15 wirkte sich überdies

wie prognostiziert negativ auf die Ergebnisentwicklung aus.

Der Konzernumsatz stieg infolge des Zusammenschlusses mit PBKM FamiCord

deutlich und verdreifacht sich nahezu auf 15,5 Mio. EUR (Q1 2021: 5,2 Mio.

EUR). Die Gründe für die hinter den Möglichkeiten zurückbleibende

Umsatzentwicklung lagen hauptsächlich in einem zum Jahresauftakt noch immer

deutlich wahrnehmbaren Nachfragerückgang bei Neukunden, der im Wesentlichen

auf die Omikron-Welle zurückzuführen ist. Mit Beginn des kriegerischen

Konflikts zwischen Russland und der Ukraine verstärkte sich dieser

Nachfragerückgang dann nochmals deutlich, da zahlreiche potentielle Kunden

in osteuropäischen Märkten, aber auch in der DACH-Region sowohl in ihren

Konsumausgaben zurückhaltender blieben als auch medizinische

Zusatzleistungen verstärkt überdachten. Die deutliche Zunahme der Inflation

in ganz Europa verstärkte diesen Trend überdies.

Um dem Ergebnisrückrang entgegenzuwirken, wurden in gewissem Umfang

Kostensenkungs- und Kostenverschiebungsmaßnahmen umgesetzt. Auf

weitreichende Maßnahmen im Personalbereich wurde jedoch bewusst verzichtet,

um bei einer Verbesserung des allgemeinen Umfelds schnell wieder auf den

Wachstumspfad zurückkehren zu können. Darüber hinaus investierte Vita 34

weiter in die neuen expandierenden Geschäftsbereiche Zell- und Gentherapien

und CDMO. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag

daher mit -1,1 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert (Q1 2021: 0,9 Mio.

EUR). Verstärkt wurde der Rückgang durch den wie prognostiziert hohen

Sondereffekt aus der Harmonisierung der Rechnungslegung nach IFRS 15

(Umsatzrealisierung). Dieser belief sich in den ersten drei Monaten 2022 auf

2,0 Mio. EUR. Darüber hinaus fielen einige einmalige Kosten in Höhe von 0,5

Mio. EUR im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss und

Abfindungszahlungen an.

"Jeden von uns haben die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der

letzten Monate kalt erwischt und so ist es nur nachvollziehbar, dass

Konsumenten nicht dringend erforderliche Ausgaben überdenken oder sogar

verschieben", erklärt Jakub Baran, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG.

"Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Marktdurchdringung des

Stammzellbankings in Europa im Vergleich zu den USA und ausgewählten Ländern

in Asien noch recht gering ist. Das Wachstumspotenzial ist zweifelsohne

vorhanden. Vor allem in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und der

Türkei. Darüber hinaus werden diese turbulenten Zeiten auch einige

schwächere Konkurrenten vom Markt verdrängen, die versuchen, uns mit hohen

Rabatten Konkurrenz zu machen."

Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt

dar:

IFRS, in TEUR Q1 Q1 12M

2022 2021*

Umsatzerlöse 15.480 5.201 197,-

7%

Bruttoergebnis vom Umsatz 3.592 3.021 18,9-

%

EBITDA -1.064 871 -222-

,2%

EBITDA-Marge [%] -6,9 16,7

EBIT -3.192 134 -2.4-

91,2-

%

Periodenergebnis -2.937 -169 1.63-

8,1%

Ergebnis je Aktie [in EUR] -0,18 -0,04 350,-

0%

Operativer Cashflow 423 1.047 -59,-

6%

Liquide Mittel (vs. 31.12.2021) 31.924 33.298 -4,1-

%

* Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind

im Geschäftsbericht 2021 in Anhangangabe 2.3

erläutert.

Vor dem Hintergrund der fortgesetzten Investitionen in die neuen

expandierenden Geschäftsbereiche Zell- & Gentherapien und CDMO verringerten

sich die liquiden Mittel gegenüber dem Jahresende 2021 um 4,1 Prozent auf

31,9 Mio. EUR. Entsprechend verringerte sich auch der operative Cashflow auf

0,4 Mio. EUR.

"Der aktuelle Geschäftsverlauf im zweiten Quartal gibt Anlass für

vorsichtigen Optimismus, dass die Schockreaktion auf den Kriegsausbruch in

Europa nur einen kurzzeitigen Effekt dargestellt hat, von dem wir uns

einigermaßen schnell wieder erholen werden", erklärt Andreas Schafhirt,

Finanzvorstand des Unternehmens. "Auf Wochenbasis zeichnen sich bereits

wieder punktuelle Erholungstendenzen im Neukundengeschäft ab. Es ist jedoch

noch zu früh, um hier von einem eindeutigen Trend sprechen zu können."

Der Cashflow aus Vertragsverlängerungen entwickelte sich weiterhin positiv.

Einschließlich neuer Kundenverträge stieg die Zahl der Verträge mit

jährlicher Zahlung um knapp 4.500 auf insgesamt mehr als 230.000 Verträge.

Folglich beliefen sich die wiederkehrenden Umsätze zum 31. März auf

insgesamt 5,7 Mio. EUR.

Aufgrund der leicht über den Erwartungen liegenden Entwicklungen im ersten

Quartal und des aktuellen Geschäftsverlaufs im zweiten Quartal hält der

Vorstand der Vita 34 AG an seiner Prognose über den Geschäftsverlauf im

Gesamtjahr 2022 in unveränderter Form fest.

Vor dem Hintergrund der erst Anfang des Monats abgehaltenen Videokonferenz

anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2021 sowie der hohen

Anzahl von Investorenkontakten im Rahmen der Frühjahrskonferenz vergangene

Woche wird angesichts des grundsätzlich planmäßigen Geschäftsverlaufs im

ersten Quartal keine gesonderte Videokonferenz stattfinden. Die Abteilung

Investor Relations und auch der Vorstand stehen Investoren und

Pressevertretern bei weitergehenden Fragen zum Geschäftsverlauf gern

kurzfristig im Rahmen von Einzelgesprächen zur Verfügung.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Vita 34 AG

Telefon: +49 (0341) 48792 - 0

Mobil: +49 (0174) 9091190

E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit Abstand die

führende Zellbank Europas und die drittgrößte weltweit. Als erste private

Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das

Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die

Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus

Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und sonstigem postnatalen Gewebe an. Auf

Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita

34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie

von aus Fettgewebe gewonnenen Stammzellen anzubieten. Körpereigene Zellen

sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und

werden in Dämpfen von flüssigem Stickstoff am Leben gehalten. Kunden aus

rund 50 Ländern haben bereits mit mehr als 850.000 Einheiten eingelagerter

biologischer Materialien bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie

vorgesorgt.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vita 34 AG

Deutscher Platz 5a

04103 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49(0341)48792-40

Fax: +49(0341)48792-39

E-Mail: ir@vita34.de

Internet: www.vita34.de

ISIN: DE000A0BL849

WKN: A0BL84

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

