DGAP-News: Vita 34 AG erreicht stärkstes Wachstum seit 2010 (deutsch)

Vita 34 AG erreicht stärkstes Wachstum seit 2010

- Umsatz steigt gegenüber Vorjahr um 15 Prozent auf 16,3 Mio. Euro

- Profitabilität deutlich gesteigert: EBITDA-Marge übertrifft mit 14,1 Prozent die eigene Prognose

- Vorstand schlägt eine Dividende in Höhe von 0,16 Euro je Aktie vor

Leipzig, 13. März 2017 - Die Vita 34 AG (WKN A0BL84) hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2016 erfolgreich fortgesetzt. Die Umsatzerlöse stiegen in der Berichtsperiode um 15,0 Prozent auf 16,3 Mio. Euro nach 14,2 Mio. Euro im Vorjahr. Die positive Umsatzentwicklung ist auch auf die erfolgreiche Integration der im Jahr 2015 übernommenen Unternehmen sowie die geografische Expansion der Vita 34 in neue Märkte zurückzuführen. Vita 34 konnte ihre Position als zweitgrößte Nabelschnurblutbank in Europa im vergangenen Geschäftsjahr weiter ausbauen.

Die EBITDA-Marge von 14,1 Prozent lag deutlich über dem Prognosekorridor von 8 bis 12 Prozent für das Geschäftsjahr 2016.

Das EBITDA betrug im Berichtszeitraum 2,3 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2015 bereinigt um akquisitionsbedingte Einmaleffekte: 0,8 Mio. Euro). Das EBIT lag mit 0,8 Mio. Euro ebenfalls deutlich über dem um akquisitionsbedingte Einmaleffekte bereinigten Vorjahreswert von -1,5 Mio. Euro. Die verbesserte Profitabilität zeigt sich ebenfalls in einem überproportional gestiegenem Bruttoergebnis, das mit 8,6 Mio. Euro den Vorjahreswert von 6,5 Mio. Euro um 32 Prozent übertroffen hat.

Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 43,4 Mio. Euro (Vorjahr: 43,8 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote war mit 54,5 Prozent fast unverändert (Vorjahr: 54,3 Prozent).

"In diesen Kennzahlen dokumentiert sich der Erfolg unserer Buy and Build-Strategie, die darauf abzielt, Synergien und Größenvorteile zu realisieren. Wir konnten die Integration der akquirierten Gesellschaften weitgehend abschließen und haben unsere Position als Marktführer in der DACH-Region sowie unter den Top 10 der weltweiten Nabelschnurblutbanken klar ausgebaut. Mit den zunehmenden Erfolgen und Fortschritten dieser Strategie befindet sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg.", kommentiert Dr. André Gerth, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG, die heute veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016.

Die Zahl der neu eingelagerten Stammzelldepots aus Nabelschnurblut und -gewebe ist auch in Folge des externen Wachstums deutlich gestiegen. Sie erhöhte sich per Ende 2016 auf insgesamt 155.000 Stammzelldepots (Vorjahr: 145.000). Neben dem organischen Wachstum auf bestehenden Märkten hat dazu auch beigetragen, dass das Unternehmen seine Internationalisierung erfolgreich vorangetrieben hat. Über neu gewonnene Kooperationspartner in Dubai und dem Libanon hat Vita 34 den erstmaligen Zugang zum Markt in Middle East bekommen. Durch die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Technologieunternehmen AVIC Biology, die den gemeinsamen Bau einer Stammzellbank nach höchsten Qualitätsstandards in Yinchuan vorsieht, ist Vita 34 jetzt auch in der bevölkerungsreichsten Volkswirtschaft der Welt und dem attraktivsten Markt in Asien tätig. Über die 2015 erworbene StemCare ApS ist das Unternehmen im abgeschlossenen Geschäftsjahr erstmalig in Norwegen aktiv geworden. Damit ist Vita 34 mittlerweile neben Deutschland in insgesamt 28 Ländern weltweit tätig.

Eine Reihe weiterer Maßnahmen, die im Geschäftsjahr 2016 umgesetzt wurden, sichern die erfolgreiche Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. Dazu gehört die Einführung des neuen Produktes "VitaMeins&Deins", bei dem das bei der Geburt gewonnene Nabelschnurblut bei ausreichender Menge aufgeteilt wird - in ein persönliches Depot für das Kind und ein zweites Depot als Spende. Auf diese Weise kombiniert das Produkt die Vorteile, die ein eigenes Stammzelldepot bietet, mit der Möglichkeit einer Spende. Die hohe Nachfrage nach dem neuen Produkt bereits kurz nach Markteinführung, belegt den Erfolg der Vita 34-Entwicklungsaktivitäten.

Für das laufende Geschäftsjahr gibt Dr. André Gerth den folgenden Ausblick: "Das Jahr 2017, in dem wir unser 20-jähriges Jubiläum feiern, wird gekennzeichnet von der weiteren Integration unserer Tochtergesellschaften. Unseren Expansionskurs werden wir konsequent vorantreiben. Vor allem in der DACH-Region wollen wir unsere Marktpräsenz noch stärker ausbauen und unsere führende Marktposition nachhaltig festigen. Gleichzeitig schlägt der Vorstand die Zahlung einer Dividende für das Jahr 2016 in Höhe 0,16 Euro je Aktie vor."

Insgesamt rechnet der Vorstand von Vita 34 im Geschäftsjahr 2017 aufgrund der Erweiterung der Absatzregionen und der noch stärkeren Durchdringung bestehender Märkte mit einer Steigerung des Umsatzes um 7 bis 10 Prozent und einer anhaltend stabilen und hohen EBITDA-Marge von circa 15 Prozent. Die Gesamtleistung wird im laufenden Geschäftsjahr auf Vorjahresniveau erwartet, bereinigt um Sondereffekte entspricht das einem Anstieg um ca. 3 Prozent.

Alle Zahlen entsprechen dem vorläufigen Stand der Abschlussprüfung und können sich bis zum Abschluss der Prüfungshandlungen noch geringfügig ändern. Der vollständige Geschäftsbericht 2016 steht ab dem 30.03.2017 im Internet unter www.vita34group.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Kennzahlen 2016:

2016 2015 2014 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Gesamtleistung TEUR 18.129 18.528 15.176 Umsatz TEUR 16.290 14.169 13.786 Bruttoergebnis TEUR 8.620 6.488 7.875 EBITDA TEUR 2.293 3.895 2.775 EBITDA-Marge (auf Umsatz) % 14,1 27,5 20,1 Betriebsergebnis (EBIT) TEUR 780 1.613 1.690 Periodenergebnis TEUR 617 1.702 990 Ergebnis je Aktie EUR 0,14 0,67 0,37 BILANZ / CASHFLOW Bilanzsumme TEUR 43.422 43.782 37.056 Eigenkapital TEUR 23.648 23.756 22.160 Eigenkapitalquote % 54,5 54,3 59,8 Liquide Mittel TEUR 2.813 2.082 3.730 Investitionen TEUR 566 4.656 424 Abschreibungen TEUR 1.513 2.282 1.085 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit TEUR 2.287 2.590 1.055

MITARBEITER Mitarbeiter (zum 31.12.) Anzahl 122 140 105 Personalaufwand TEUR 6.330 5.620 4.886

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut und -gewebe an. Grundlage für die erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Rund 155.000 Kunden europaweit nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 vorgesorgt.

