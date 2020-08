DGAP-News: Viscom AG: 2020 - Ein Jahr mit großen Herausforderungen. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belasten Geschäftsverlauf. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Viscom":

Viscom AG: 2020 - Ein Jahr mit großen Herausforderungen.



Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belasten Geschäftsverlauf.

12.08.2020

Umsatz: 29.468 TEUR (Vj.: 42.395 TEUR)

Auftragseingang: 25.304 TEUR (Vj.: 40.044 TEUR)

Auftragsbestand: 11.775 TEUR (Vj.: 22.619 TEUR)

EBIT: -3.873 TEUR (Vj.: 1.611 TEUR)

Hannover, 12. August 2020 - Seit Beginn des Jahres 2020 breitete sich das

Corona-Virus weltweit zu einer Pandemie aus. Um die Ausbreitung des Virus zu

verlangsamen, ergriffen nahezu alle Länder Maßnahmen, welche die

wirtschaftliche Aktivität massiv bremsten. Auch der Viscom-Konzern blieb im

ersten Halbjahr von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht verschont:

Die wirtschaftlichen Aktivitäten wurden stark eingeschränkt und wirkten sich

negativ auf das Konzern-Geschäft aus. Der Auftragseingang und Umsatz im

ersten Halbjahr 2020 sank um 36,8 % bzw. 30,5 % gegenüber dem Vorjahreswert.

Lieferketten brachen weg, Kundenaufträge wurden nicht platziert

beziehungsweise verschoben. Die Produktion am Standort Hannover wurde

heruntergefahren, im Juni befanden sich 254 der 380 Mitarbeiter in

unterschiedlichem Ausmaß in Kurzarbeit. Dennoch sieht das Management Licht

am Horizont, die Produktionsketten der Viscom-Kunden und Lieferanten setzen

sich langsam wieder in Gang, Kundenanfragen nehmen zu.

Viscom erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 29.468 TEUR (Vj.:

42.395 TEUR). Die aktuelle Konjunkturlage und die damit einhergehende

Investitionszurückhaltung der Kunden spiegelte sich auch belastend im

Auftragseingang in Höhe von 25.304 TEUR (Vj.: 40.044 TEUR) wider. Das Ergebnis

der betrieblichen Tätigkeit lag in den ersten sechs Monaten des aktuellen

Geschäftsjahres mit -3.873 TEUR unter dem Wert der korrespondierenden

Vorjahresperiode (Vj.: 1.611 TEUR). Wesentlicher Grund für die Abweichung zum

Vorjahr war die gesunkene Gesamtleistung. Auf den deutlichen Rückgang der

Gesamtleistung wurde mit verschiedenen Kostenreduzierungsmaßnahmen reagiert.

Ergebnisentlastend wirkten sich neben den um 1.968 TEUR gesunkenen

Personalaufwendungen, aufgrund von Kurzarbeit, dem Abbau von Urlaub und

Überstunden sowie der Nichtbesetzung freiwerdender Stellen insbesondere die

um 1.615 TEUR gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen, im Wesentlichen

bedingt durch den Abbau von Zeitarbeitern sowie reduzierter Kosten für

Reisen, Messen, Werbung, Veranstaltungen und Instandhaltung sowie der

Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund der Erstattungen für

Kurzarbeit, aus.

Mit rund 72 % der Umsätze war Europa weiterhin die mit Abstand stärkste

Region des Viscom-Konzerns und erzielte in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2020 einen Umsatz von 21.277 TEUR (Vj.: 27.330 TEUR) und lag

damit mit 22,1 % unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz im Heimatmarkt

Deutschland betrug 12.067 TEUR (Vj.: 15.399 TEUR). Das Segmentergebnis in der

Region Europa betrug -3.654 TEUR (Vj.: 1.372 TEUR), welches einer Marge von

-17,2 % (Vj.: 5,0 %) entspricht. Maßgeblich für diesen Rückgang waren die

bereits zum Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit erläuterten Effekte.

In der Region Amerika schlugen sich - wie in allen anderen Industrienationen

- die Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie am Markt nieder. Das

Interesse an Inspektionssystemen ist jedoch auch in Zeiten von "Corona" in

allen Branchen und Regionen der USA und Kanada ungebrochen. Das

Servicegeschäft zog wieder etwas stärker an. Der Segmentumsatz in der Region

reduzierte sich um rund 21 % von 5.838 TEUR auf 4.632 TEUR. Das Segmentergebnis

betrug, aufgrund höherer Intersegmentumsätze sowie umgesetzter

Kosteneinsparungsmaßnahmen im Bereich der sonstigen betrieblichen

Aufwendungen, 451 TEUR (Vj.: 180 TEUR), welches einer Marge von 9,7 % (Vj.: 3,1

%) entspricht.

Mit einem im Januar gelegenen und somit frühem chinesischen Neujahrsfest und

einem nahtlos in dieses Fest fallenden COVID-19-Lockdown ist in China der

Bedarf für die Produkte der Viscom-Kunden - hier insbesondere die Nachfrage

nach Automobilen - im ersten Quartal eingebrochen. Das zweite Quartal konnte

Viscom in der Region Asien nutzen, um - mit den eingeleiteten Sparmaßnahmen

und einem leicht verbesserten Geschäft, insbesondere in der Volksrepublik

China, sowie höherer Intersegmentumsätze - das negative Segmentergebnis des

ersten Quartals zu kompensieren. Die Umsatzerlöse in der Region Asien lagen

bei 3.559 TEUR (Vj.: 9.227 TEUR) und das Segmentergebnis der betrieblichen

Tätigkeit bei 34 TEUR (Vj.: 5 TEUR). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 1,0 %

(Vj.: 0,1 %). Der Bedarf an Serviceleistungen, wie beispielsweise

produktionsbegleitende Maßnahmen zur Produkteinführung und Anlaufphasen bei

wichtigen Großkunden, ist besonders in China steigend.

Die letzten Monate hat die Viscom AG intensiv genutzt, um sich intern in der

Zentrale in Hannover neu aufzustellen. Die Reorganisation der Viscom AG

beinhaltet die Gründung von Customer Care Teams für jeden Produktbereich.

Die neuaufgestellten Teams unterstützen und betreuen die europäischen Kunden

bei der Wahl der richtigen Inspektionslösung, der Beschaffung,

Inbetriebnahme, Schulung und Instandhaltung. Damit soll erreicht werden,

dass Bearbeitungszeiten verkürzt und kundenspezifische Anforderungen

umfassend und bedarfsgerecht umgesetzt werden können. Mit dieser Maßnahme

wurden die Kundenschnittstellen intern reorganisiert und stellen die Weichen

für eine noch stärkere Kundennähe und bessere Service-Erreichbarkeit.

Spezialisten aus den Produktbereichen AOI, AXI, MXI, Bondinspektion/IBV,

SPI, CCI und aus den Anwendungsbereichen wie Batterieprüfung, 5G,

E-Mobilität und Consumer Electronics bilden die neu geschaffenen Customer

Care Teams. Die Teams decken dabei den Fachvertrieb, das Projektmanagement,

die Applikation sowie den Service und auch die Hotline ab, um die Kunden

über den gesamten Produktlebenszyklus kompetent und zielgerichtet zu

betreuen. Die neugegründeten Customer Care Teams treten an die Stelle der

bisherigen Unternehmensbereiche SP und NP, so dass eine schlanke,

serviceorientierte und nachhaltig erfolgreiche Organisation entsteht. Die

vertriebliche Organisation beinhaltet darüber hinaus noch den

Direktvertrieb, das Key Account Management sowie die regionale

Zusammenarbeit mit den europäischen Vertriebsrepräsentanten, die weiterhin

zentrale Ansprechpartner für die Viscom-Kunden bleiben. Die Customer Care

Teams werden bei der fachlichen Kundenunterstützung auch auf die Expertise

der Fachleute im Zentralservice sowie in der Produktentwicklung

zurückgreifen. Diese Neuausrichtung erfolgte als zweiter Schritt auf die im

ersten Schritt vorangegangene erfolgreiche Umgestaltung der Produkt- und

Softwareentwicklung, die mit voller Kraft an zukunftsweisenden Innovationen

arbeitet, damit Viscom auch zukünftig mit fortschrittlichen

Inspektionslösungen auf höchstem Qualitätsniveau begeistert. Das Unternehmen

sorgt mit dieser Weichenstellung für ein starkes und kompetentes

Zusammenspiel auf allen Ebenen.

Und auch technologisch sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, um nach

der Krise wieder nachhaltig und profitabel zu wachsen: Für den neuen

AXI-Systembaukasten hat sich mittlerweile das Spektrum der Anwendungen

erweitert. Die ersten Batterieinspektionssysteme zur Prüfung von Rundzellen

sollen im dritten Quartal 2020 ausgeliefert werden. Ein Prototyp zur Prüfung

von sogenannten Pouchzellen, die in Elektroautos, Smartphones und Tablets

Einsatz finden, wird ebenfalls im dritten Quartal 2020 aufgebaut. Für die

Variante zur Prüfung von großen und schweren Baugruppen im Bereich der

Elektromobilität konnten ebenfalls Interessenten gewonnen werden, hier

werden in den nächsten Monaten erste Aufträge aus Asien und den USA

erwartet. Diese Entwicklung geht einher mit einer erfolgreichen Installation

einer neuen Technologie zur schnellen Gewinnung von Bildinformationen für

die planare Computertomographie: In deutlich verkürzter Zeit werden sehr

viele Röntgenbilder aufgenommen, die nun in Echtzeit für die

Schichtbildanalyse der Lötstellen, Bauteile und Batterien verwendet werden

können. Davon profitieren sowohl die etablierten X-ray-Inline-Systeme der

Baugruppeninspektion als auch die Varianten der neuen X7059.

Das Jahr 2020 stellt das niedersächsische Maschinenbauunternehmen vor große

Herausforderungen, aber es sieht sich gut aufgestellt, um nach der Krise

wieder nachhaltig und profitabel zu wachsen. "Unsere Inspektionssysteme

überzeugen seit nunmehr 36 Jahren am Markt. Wir werden engagiert arbeiten

und unsere Chancen nutzen, um unsere gesteckten Ziele zu erreichen", so Dr.

Martin Heuser, Unternehmensgründer und Vorstand der Viscom AG.

Den Konzern-Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2020 finden Sie ab sofort

auf der Internetseite www.viscom.com unter der Rubrik Investor Relations.

KONZERN-KENNZAHLEN

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-30.06.202- 01.01.-30.06.201-

0 9

Umsatzerlöse T- 29.468 42.395

EUR

EBIT T- -3.873 1.611

EUR

EBIT-Marge % -13,1 3,8

Periodenergebnis T- -3.957 1.322

EUR

Ergebnis je Aktie EUR -0,45 0,15

Mitarbeiter zum Quartalsende 479 483

Konzern-Bilanz 30.06.2020 31.12.2019

Aktiva

Kurzfristige Vermögenswerte T- 53.658 62.757

EUR

Langfristige Vermögenswerte T- 27.209 26.291

EUR

Gesamtvermögen T- 80.867 89.048

EUR

Passiva

Kurzfristige Schulden T- 12.188 16.904

EUR

Langfristige Schulden T- 14.186 13.645

EUR

Eigenkapital T- 54.493 58.499

EUR

Gesamtkapital T- 80.867 89.048

EUR

Eigenkapitalquote % 67,4 65,7

Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-30.06.202- 01.01.-30.06.201-

0 9

Cashflow aus betrieblicher T- 6.437 2.136

Tätigkeit EUR

Cashflow aus Investitionstätigkeit T- -1.513 -2.009

EUR

Cashflow aus T- -1.572 -3.435

Finanzierungstätigkeit EUR

Finanzmittelbestand Ende der T- 4.385 -940

Periode EUR

SEGMENTINFORMATIONEN

01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019

EUROPA

Umsatzerlöse TEUR 21.277 27.330

EBIT TEUR -3.654 1.372

EBIT-Marge % -17,2 5,0

AMERIKA

Umsatzerlöse TEUR 4.632 5.838

EBIT TEUR 451 180

EBIT-Marge % 9,7 3,1

ASIEN

Umsatzerlöse TEUR 3.559 9.227

EBIT TEUR 34 5

EBIT-Marge % 1,0 0,1

Konsolidierungsdifferenzen EBIT TEUR -704 54

Über Viscom

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige

Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der

optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion

für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden

Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch

konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort

ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen,

Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom

international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom AG seit 2006 an

der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen

finden Sie unter www.viscom.com.

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die

Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten

behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich

auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen

können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu

den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter

anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der

Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und

internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine

Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu

aktualisieren.

Im Sinne der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf

geschlechtsdifferenzierende Formulierungen. Die entsprechenden Begriffe

gelten im Sinne der Gleichberechtigung grundsätzlich für alle Geschlechter.

Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine

Wertung.

Kontakt:

Viscom AG

Investor Relations

Anna Borkowski

Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

Tel.: +49-511-94996-861

Fax: +49-511-94996-555

investor.relations@viscom.de

