DGAP-News: Virtuos verfolgt seine globalen Wachstumsziele durch den Erwerb eines neuen Studios in Kiew (Ukraine) weiter (deutsch)

04.02.2022 / 09:00

Virtuos verfolgt seine globalen Wachstumsziele durch den Erwerb eines neuen

Studios in Kiew (Ukraine) weiter

Die Übernahme von Volmi läutet den ersten Vorstoß von Virtuos nach Osteuropa

ein und stärkt seine Entwicklungskapazitäten für Kunden in der Region und

weltweit

SINGAPUR - Media OutReach - 4. Februar 2022 - Virtuos, ein weltweit

führendes Unternehmen im Bereich der Spieleentwicklung, verkündete heute den

Abschluss seiner Übernahme von Volmi Games (,Volmi'), einem 2D- und 3D-Art

Production-Studio mit 140 Mitarbeitern und Sitz in Kiew (Ukraine). Die

Expansion ist ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie von Virtuos

zum Ausbau seiner globalen Präsenz, um der wachsenden Nachfrage seiner

Kunden besser zu begegnen.

Volmi wurde 2016 von Vladimir Loban, Chief Executive Officer, und Miroslav

Baranenko, Chief Operating Officer, gegründet. Bevor sie für Volmi

arbeiteten, hatten sowohl Loban als auch Baranenko führende Positionen bei

Wargaming Kyiv inne. Das Volmi-Team verfügt über eine umfassende Erfahrung

im Bereich der Content-Erstellung für Videospiele. Zu den Kernkompetenzen

gehören fotorealistischer, stilisierter 2D- und 3D-Content, Konzepte und

Illustrationen, Grafiken für Casual Games und Animation. Volmi hat an

bekannten AAA-Spielen wie Diablo 2: Resurrected, Metro Exodus, Sniper: Ghost

Warrior Contracts 2, Smite, Paladins und Gwent: The Witcher Card Game

mitgewirkt.

Nach der Übernahme wird Volmi seinen Namen in "Volmi - A Virtuos Studio"

ändern. Loban und Baranenko werden das Studio weiterhin in der Funktion als

General Director bzw. Operations Director leiten.

Die Expansion von Virtuos nach Kiew stellt den ersten Vorstoß des

Unternehmens nach Osteuropa mit dem Ziel dar, den wachsenden Pool an

Tech-Talenten in der Ukraine zu nutzen. Das neue Studio wird als zentraler

Standort beim Ausbau der globalen Präsenz von Virtuos fungieren und die Nähe

des Unternehmens zu seinen europäischen Kunden stärken. Gleichzeitig wird

auch das Angebot für die Spieleentwicklung und Art Production ausgebaut.

Gilles Langourieux, CEO bei Virtuos, merkte hierzu Folgendes an: "Wir

starten das neue Jahr gleich mit einem Höhepunkt, indem wir ein weiteres

engagiertes Team in der Virtuos-Familie begrüßen. Was Volmi in den fünf

Jahren seit seiner Gründung erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert. Wir

sind begeistert, das umfassende Know-how des Teams bei der Art Production

und sein hohes Wachstumspotenzial nutzen zu können, um unseren anhaltenden

Erfolg zu gewährleisten. Wir freuen uns darauf, mit Volmi zusammenzuarbeiten

und gemeinsam als Team zu wachsen und unsere Kapazitäten auszubauen."

Vladimir Loban, General Director bei Volmi - A Virtuos Studio, fügte hinzu:

"Der Zusammenschluss mit Virtuos ist ein natürlicher Schritt in der

Wachstumsentwicklung von Volmi. Wir sind zuversichtlich, das Wachstum von

Volmi durch die Unterstützung des globalen Portfolios von Virtuos an

AAA-Projekten, End-to-End Art Production und

Full-Stack-Spieleentwicklungslösungen beschleunigen zu können und uns auf

der Wertschöpfungskette nach oben zu bewegen, um noch besseren Content für

unsere Kunden zur Verfügung stellen zu können."

Miroslav Baranenko, Operations Director bei Volmi - A Virtuos Studio, fügte

hinzu: "Virtuos und Volmi verfolgen denselben Ansatz bei unserem Streben

nach Spitzenleistung und der Förderung von Talenten als Herzstück unserer

Unternehmen. Mit der Unterstützung von Virtuos möchten wir das Volmi-Team im

Einklang mit unseren Wachstumszielen innerhalb von drei Jahren von derzeit

140 auf 500 Mitarbeiter aufstocken."

Die Gründung von Volmi - A Virtuos Studio reiht sich nahtlos in die

Erfolgsstrategie von Virtuos mit Studioübernahmen und -eingliederungen im

letzten Jahrzehnt ein, einschließlich der CounterPunch Studios in Los

Angeles im Jahr 2020, von Black Shamrock in Dublin im Jahr 2017 und von

Sparx* in Vietnam im Jahr 2011. 2021 sicherte sich Virtuos außerdem ein

Investment von 150 Mio. US-Dollar von Baring Private Equity Asia und fügte

der wachsenden Liste der Studios in seinem globalen Netzwerk ein weiteres in

Lyon hinzu.

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Zuhaili Marican

virtuos@wachsman.com

+65 8468 7182

°