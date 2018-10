DGAP-News: Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch steigert Umsatz und Ergebnis (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Villeroy & Boch Vz":

Villeroy & Boch AG: Villeroy & Boch steigert Umsatz und Ergebnis

9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

19.10.2018 / 08:00

Mettlach, 19. Oktober 2018

Zwischenbericht zum 3. Quartal 2018:

Villeroy & Boch steigert Umsatz und Ergebnis

* Konzernumsatz auf konstanter Kursbasis um 3,2 % sowie auf nominaler

Kursbasis um 1,4 % auf 611,3 Mio. EUR gesteigert

* EBIT um 5,3 % auf 25,8 Mio. EUR verbessert

* Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2018 bestätigt

Umsatzentwicklung auf konstanter Kursbasis: 3,2 % über Vorjahr

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 hat der Villeroy &

Boch-Konzern seinen Umsatz auf konstanter Kursbasis, d. h. bewertet zu

Kursen des Vorjahres, um 3,2 % gesteigert. Nominal wuchs der Umsatz um 1,4 %

auf 611,3 Mio. EUR. Demnach war die Umsatzentwicklung erheblich durch

negative Währungseffekte beeinflusst, welche sich unter anderem aus den

Entwicklungen der Schwedischen Krone, des US-Dollars und des Russischen

Rubels ergaben. Unter Einbezug der Erlöse aus dem Lizenzgeschäft lag der

Umsatz bei 615,9 Mio. EUR.

Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September 2018 auf 78,6 Mio. EUR.

Hiervon entfielen 65,3 Mio. EUR auf den Unternehmens-bereich Bad und

Wellness und 13,3 Mio. EUR auf den Unternehmensbereich Tischkultur.

EBIT um 5,3 % auf 25,8 Mio. EUR verbessert

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg in den ersten neun Monaten

des Geschäftsjahres um 5,3 % auf 25,8 Mio. EUR. Diese Verbesserung ist im

Wesentlichen auf die robuste Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Bereich Bad

und Wellness sowie ein effektives Kostenmanagement zurückzuführen.

Entwicklung in den Unternehmensbereichen

Der Unternehmensbereich Bad und Wellness steigerte seinen Umsatz in den

ersten drei Quartalen 2018 um 4,4 % auf 435,9 Mio. EUR. Währungsbereinigt

wuchs der Umsatz um 6,1 %.

Die Umsatzentwicklung im europäischen Markt präsentierte sich

unterschiedlich dynamisch. Während vor allem in der Region Südeuropa (+11,3

%) Umsatzzuwächse erzielt wurden, war die Entwicklung in Deutschland (-1,3

%) durch ein zurückhaltendes Ausstellungsgeschäft aufgrund des

außergewöhnlich heißen Sommers beeinflusst. In der Wachstumsregion

Asien-Pazifik entwickelte sich unter anderem das Geschäft in China (+49,9 %)

äußerst positiv, was auch auf die hohe Nachfrage nach ViClean-Dusch-WCs

sowie spülrandlosen DirectFlush-WCs zurückzuführen ist.

Der Unternehmensbereich Tischkultur erzielte in den ersten neun Monaten des

laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 175,4 Mio. EUR. Im

Vorjahresvergleich entspricht dies einem Rückgang um 5,2 %. Kursbereinigt

lag die Umsatzentwicklung bei -3,3 %. Inklusive der Erlöse aus dem

Lizenzgeschäft betrug der Umsatz 177,6 Mio. EUR. Wechselkursverluste machten

sich insbesondere beim Umsatz in den USA (-4,7 %) bemerkbar, wo

währungsbereinigt ein Plus von 2,9 % erreicht wurde. In Deutschland ging der

Umsatz um 5,7 % zurück.

Dort führte der außergewöhnlich lange und heiße Sommer zu rückläufigen

Besucherfrequenzen, auch in den Einzelhandelsgeschäften von Villeroy & Boch.

Umsatzsteigerungen wurden hingegen unter anderem in Italien (+8,4 %) sowie

dank forcierter Vertriebs- und Marketingaktivitäten über alle Märkte und

Vertriebskanäle hinweg im E-Commerce (+7,0 %) erreicht.

Investitionsvolumen in den ersten neun Monaten 2018: 25,7 Mio. EUR

In den ersten drei Quartalen 2018 hat der Villeroy & Boch-Konzern 25,7 Mio.

EUR investiert (Vorjahr: 15,9 Mio. EUR). Mit 21,6 Mio. EUR floss der

Großteil des Investitionsvolumens in den Unternehmensbereich Bad und

Wellness. Dort wurde vornehmlich in neue Anlagen für die Sanitärkeramikwerke

Mettlach (Deutschland), Ramos (Mexiko) und Hódmezvásárhely (Ungarn)

investiert. Im Unternehmensbereich Tischkultur flossen die Investitionen in

Modernisierungsmaßnahmen in den Werken in Merzig und Torgau sowie in die

Optimierung des Einzelhandelsnetzwerkes.

Ausblick für das Gesamtjahr 2018

"Wir setzen für das Schlussquartal im Bereich Bad und Wellness auf ein

wieder anziehendes Ausstellungsgeschäft sowie im Bereich Tischkultur auf ein

starkes Weihnachtsgeschäft", so Frank Göring, Vorstandsvorsitzender der

Villeroy & Boch AG. Auf dieser Basis sowie vor dem Hintergrund aktueller

Markteinschätzungen und des bisherigen Geschäftsverlaufs geht der Villeroy &

Boch-Konzern für das Gesamtjahr 2018 von einer Steigerung des

Konzernumsatzes um 2 bis 3 % aus. Für das Ergebnis wird eine Verbesserung

zwischen 5 und 10 % erwartet.

Den vollständigen Zwischenbericht zum Download finden Sie unter:

http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen.html

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Katrin May

Head of PR

Tel: +49(0)6864 81-2714

Mail: may.katrin@villeroy-boch.com

oder

Nicole Hofmann

Corporate Communications

Tel: +49(0)6864 81-1365

Mail: hofmann.nicole@villeroy-boch.com

°